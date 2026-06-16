Trump propone que Siria se ocupe de Hezbollah y acorrala a Netanyahu

EVIAN-LES-BAINS.– En una frase que sacudió el tablero de Medio Oriente y expuso como pocas veces la creciente tensión entre Washington y Jerusalén, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que sugirió a Israel “dejar que Siria se ocupe de Hezbollah” en el Líbano, y lanzó una dura advertencia contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Desde Evian, donde Francia alberga la cumbre del G7, Trump afirmó que Israel “lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah” y que “ha muerto demasiada gente”. Luego fue más allá y planteó una salida inesperada para un conflicto que volvió a encenderse en marzo, en paralelo a la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

BREAKING: President Trump publicly rebukes Israel over its war against Hezbollah.



"Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed."



Trump said he opposed strikes that destroy apartment buildings filled with civilians and revealed he urged Israel to… pic.twitter.com/sfLxhiWTqA — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

“He sugerido a Israel dejar que Siria se ocupe de Hezbollah, y siendo sinceros, creo que lo harán mejor”, dijo el mandatario republicano. Y agregó que Netanyahu “tiene que ser más responsable en lo que concierne al Líbano”, antes de remarcar que no está “contento” con la forma en que Israel lidió con el grupo chiita libanés, aliado de Teherán.

Personas que regresan a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán observan su barrio destruido en la localidad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano Hussein Malla - AP

La declaración marca un nuevo punto de fricción entre Trump y Netanyahu, que habían apostado a una ofensiva conjunta contra Irán con objetivos ambiciosos, desde debilitar el programa nuclear de Teherán hasta reconfigurar el equilibrio regional. Pero el acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y la República Islámica dejó a Israel en una posición incómoda, con varias de sus prioridades aún sin resolver.

Según el entendimiento, Estados Unidos e Irán se disponen a firmar este viernes en Suiza un marco para poner fin a la guerra. El pacto prevé una pausa de 60 días en las hostilidades mientras se negocian los términos definitivos, con el programa nuclear iraní como eje central. Sin embargo, en Israel crece el temor de que ese plazo se extienda y limite su margen de acción militar, especialmente en Líbano.

Funcionarios israelíes citados por Reuters describieron el acuerdo preliminar como “terrible para Israel” y reconocieron, bajo condición de anonimato, que el gobierno de Netanyahu tuvo poco éxito en influir sobre las conversaciones. El malestar se concentra en dos puntos sensibles que no estarían plenamente contemplados en esta primera etapa: el programa de misiles de Irán y su apoyo a grupos armados regionales, entre ellos Hezbollah.

El frente libanés se convirtió en el principal punto de choque entre Trump y Netanyahu. El mandatario estadounidense presiona para cerrar la guerra y evitar una escalada mayor en la región, mientras Israel insiste en conservar libertad de acción contra Hezbollah y mantener tropas en el sur de Líbano.

Manifestantes con carteles, entre ellos uno en el centro que muestra a Trump y lleva la leyenda “el niño bueno de Bibi Netanyahu”, participan en una marcha de la coalición “No-G7”, en Ginebra FABRICE COFFRINI - AFP

Netanyahu, que enfrenta elecciones en otoño y aparece debilitado en las encuestas, intentó mostrar firmeza el lunes por la noche en Jerusalén. “Él es el presidente de Estados Unidos, yo soy el primer ministro de Israel. Muchas veces coincidimos y hay veces en que coincidimos menos. Yo estoy a cargo de los intereses de seguridad de Israel”, dijo.

עם הסכם, בלי הסכם - כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני >> pic.twitter.com/P0k9WU20AK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 15, 2026

El mensaje buscó dejar claro que Israel no se considera obligado por un acuerdo entre Washington y Teherán. Netanyahu afirmó que mantendrá una “zona de seguridad” en el sur del Líbano para proteger a los ciudadanos del norte de Israel y conservará “libertad de acción” frente a ataques de Hezbolá.

Pero Trump elevó la presión desde el G7 con una propuesta que abre interrogantes aún mayores: que sea Siria, bajo el mando del presidente interino Ahmed al Sharaa, la encargada de enfrentar a Hezbollah. Al Sharaa, un exyihadista sunita que llegó al poder tras el derrocamiento de Bashar al Asad a fines de 2024, busca sacar a Damasco del viejo eje iraní que durante años sostuvo al régimen sirio y a Hezbollah.

Trump elogió al dirigente sirio, a quien recibió en noviembre en la Casa Blanca, y dijo que está haciendo un “trabajo fantástico”. “Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todo el mundo, entonces él hará el trabajo. Siria hará el trabajo”, remarcó.

Trump describió a Ahmed al Sharaa como un "joven atractivo y duro" Getty Images

La idea, sin embargo, es explosiva para el Líbano. Siria ya intervino militarmente en el país durante la guerra civil, en 1976, bajo Hafez al Asad, padre de Bashar. Sus tropas permanecieron allí casi tres décadas, hasta su retirada forzada en 2005. Por eso, los rumores sobre una posible intervención siria despertaron fuertes resistencias en las últimas semanas, al punto de que el propio Al Sharaa debió desmentirlos en una reunión con notables de la provincia de Damasco, según asistentes citados por AFP.

Desde su llegada al poder, el líder sirio intenta consolidar una nueva posición regional, lejos de Irán y más cerca de Washington. Fuentes diplomáticas señalaron que Damasco ha recibido presiones para contribuir al debilitamiento de Hezbollah desde la reapertura del frente libanés, el 2 de marzo.

Para Netanyahu, la propuesta de Trump llega en el peor momento. Durante años, el primer ministro israelí cultivó su imagen de dirigente capaz de manejar como nadie la relación con el líder republicano. En el primer mandato de Trump, Israel obtuvo gestos históricos de Washington, como el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el respaldo a los Acuerdos de Abraham y la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán.

Ahora, esa narrativa aparece en crisis. El acuerdo con Teherán dejó al descubierto una divergencia estratégica entre ambos líderes: Trump busca cerrar la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y concentrarse en una negociación nuclear, mientras Netanyahu insiste en mantener la presión militar sobre Irán y sus aliados.

Trump participa de un almuerzo de trabajo en el marco de la cumbre del G7, en Evian CHRISTIAN HARTMANN - POOL

La incomodidad ya se siente también en la opinión pública israelí. Según una encuesta del Israel Democracy Institute, solo el 41% de los judíos israelíes cree que la seguridad de Israel es una consideración central para Trump, frente al 64% registrado en marzo.

En Jerusalén, el gobierno intenta marcar distancia sin romper abiertamente con su principal aliado. Pero el margen es cada vez más estrecho. Como resumió Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel y actual analista del Atlantic Council, se trata de “un momento bastante claro de divergencia de intereses”. Netanyahu, sostuvo, probablemente evitará una pelea frontal con Trump, pero buscará dejar claro que Israel “no está atado” al acuerdo y se reserva el derecho de actuar.

La advertencia quedó expresada también por el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, quien dijo que Israel está preparado para actuar por su cuenta si Irán reconstruye sus capacidades nucleares o misilísticas. “Si Irán intenta renovar sus programas nuclear y balístico, estaremos allí y actuaremos”, afirmó.

Agencias AFP y Reuters