Italia: juró el nuevo gobierno de Conte, que logró frenar el "huracán" Salvini

Los 21 ministros del "Conte bis" Fuente: AP

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 06:58

ROMA.- Vuelta de página. Después de casi un mes de caos político, en el espectacular salón de fiestas del Palacio del Quirinial, sede de la presidencia, juraron hoy sobre la Constitución y ante el presidente, Sergio Mattarella, los 21 ministros del "Conte bis",el segundo gobierno encabezado por el abogado de 55 años, Giuseppe Conte, que logró detener al "huracán" soberanista de Matteo Salvini.

El nuevo ejecutivo, el número 66 de la historia republicana de Italia, se basa en una alianza de gobierno trastocada que juntó al populista Movimiento Cinco Estrellas (M5E) -que durante los últimos 14 meses gobernó con dificultades con la xenófoba y derechista Liga de Salvini-, y el Partido Democrático (PD), de centroizquieda.

Este dramático vuelco de alianzas logró evitar elecciones anticipadas y excluir del poder a Salvini, el "capitán" y exhombre fuerte del gobierno populista saliente, que provocó la crisis política más inexplicable de los últimos tiempo y que finalmente lo único que logró fue un suicidio político.

A la derecha, el primer ministro Giuseppe Conte Fuente: Reuters

La jura del "Conte bis" significó el bautismo de un gobierno marcado por la "discontinuidad" y fue recibido con beneplácito por los mercados: la bolsa subió y el spread, el diferencial de rendimiento entre los bonos alemanes e italianos, termómetro de la situación financiera, siguió extraordinariamente bajo.

El "Conte bis" o "Conte 2" recibió un saludo de "confianza" de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y de los vértices de la Unión Europea (UE), quienes saben que comienza una etapa distinta, de relaciones menos conflictivas con Italia, país fundador del bloque.

El "Conte 1", que fue el primer gobierno populista de Europa, estuvo marcado por la posición euroescéptica de Salvini, que aisló al país y provocó un terremoto en la UE al cerrar los puertos del país a las naves que rescatan a los migrantes que cruzan el Mediterráneo.

En este punto también se espera un drástico cambio de políticas y no por nada fue elegido un ministro técnico, la exprefecta de Milán, Luciana Lamorgese, de 66 años, para reemplazar a Salvini en el ministerio del Interior. Muchos destacaban que Lamoregese, a diferencia de su antecesor, no usa redes sociales, no tiene ni Twitter ni Facebook.

El primer ministro Giuseppe Conte firma el acta de gobierno Fuente: AFP

El gobierno, que el lunes y martes deberá presentarse ante las dos cámaras del Parlamento para someter su programa a un voto de confianza, tiene 10 ministros del M5E, entre ellos Luigi Di Maio, quien pasó a ser canciller pese a su falta de idiomas. Hay nueve miembros del PD, entre los que se destaca el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, el primer político en este cargo después de 20 años. Por último, solo uno es del partido de izquierda, Libres e Iguales: Roberto Speranza, que estará en el ministerio de Salud. El gobierno también tiene una técnica, la ya mencionada ministra del Interior.

Se trata del gobierno más joven de la historia, con un promedio de 47 años de edad, con viejas caras conocidas, como por ejemplo Dario Franceschini, figura del PD, que vuelve a encabezar el ministerio de Cultura.

Como para confirmar el perfil pro-europeo, en su primer consejo de ministros el "Conte bis" nombró al exprimer ministro del PD, Paolo Gentiloni, como miembro de la nueva Comisión Europea, una designación que había quedado en el limbo por la crisis política, que Bruselas esperaba desde hace días.

El nuevo ejecutivo, que nació después de extenuantes tratativas, según su programa tendrá como prioridad relanzar la economía, neutralizando el aumento del IVA, elaborar una ley de presupuesto, bajar impuestos, dialogar con la UE para superar la "excesiva rigidez de los vínculos" en materia de deuda pública, reducir el número de parlamentarios y potenciar la lucha contra las mafias, entre otros temas.

La gran pregunta es cuánto podrá durar un gobierno formado por dos fuerzas, que hasta ayer se dijeron de todo y están muy divididas en su interior. El analista Roberto D'Alimonte consideró que los factores positivos -el miedo al voto y la mayor compatibilidad programática entre los dos partidos, con respecto a la anterior alianza con la Liga- superan a los negativos -una "hostilidad radicada entre los dos partidos y la impredecibilidad del M5E, que sigue siendo anómalo y con impulsos irracionales"-.