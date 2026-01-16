María Corina Machado contó detalles de su encuentro con Trump y dijo que cree que será presidenta de Venezuela

WASHINGTON.- Luego de ser recibida por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, a quien en un fuerte gesto simbólico le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora María Corina Machado afirmó que espera ser presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”, al tiempo que reafirmó que su encuentro con el líder republicano “salió muy bien”.

“Quiero servir a mi país donde sea más útil. Recibí un mandato y lo tengo muy presente cada día. Ha implicado asumir grandes riesgos y pagar costos muy altos, no solo para mí, sino también para mi familia y nuestros equipos, pero realmente lo creo. Hay una misión, y vamos a convertir a Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida, cuando llegue el momento adecuado, como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta del país", dijo Machado en una entrevista con la cadena Fox, transmitida tres horas antes de que la dirigente brinde una conferencia de prensa en la sede de la Fundación Heritage, una organización conservadora en Washington.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus simpatizantes en la Avenida Pensilvania, cerca de la Casa Blanca Pablo Martinez Monsivais� - AP�

Aunque Machado dejó ayer la Casa Blanca sin definiciones certeras de Trump sobre su posible rol en la transición en Venezuela -liderada hasta el momento por la presidenta interina chavista Delcy Rodríguez, con respaldo de Washington-, la dirigente volvió a mostrarse conforme con el resultado de su almuerzo en privado con el presidente.

“Todo salió muy bien. Estoy muy agradecida por la oportunidad que tuve de hablar con Trump, algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. Fue una gran responsabilidad, porque lo hice en nombre del pueblo venezolano, que aprecia enormemente lo que ha hecho no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino por todo el hemisferio”, dijo Machado, que explico que una de sus intenciones era explicarle a Trump su “profunda confianza” en el pueblo venezolano.

“Le dije: ‘Por favor, confíe en el pueblo venezolano. Somos un pueblo que ama a Estados Unidos, que comparte sus valores, que admira la fortaleza de sus instituciones, que desea vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajen juntos por la seguridad de todo el hemisferio’. Quería transmitirle esto y que supiera cuánto apoyo y esperanza hay hoy en Venezuela con respecto a lo que está haciendo en nuestro país“, sostuvo, sin entrar en un terreno incómodo para la oposición venezolana respecto al respaldo de Trump a Rodríguez, a quien ha calificado de ”estupenda".

Respecto al gesto que marcó su visita a la Casa Blanca -que generó fuertes reacciones en Noruega, sede del Nobel-, Machado volvió a justificar la entrega de su medalla de oro a Trump, quien el año pasado dejado en claro su anhelo de ganarlo.

Venezuelan opposition leader María Corina Machado arrives at the Capitol, Thursday, Jan. 15, 2026, in Washington. (AP Photo/Allison Robbert) Allison Robbert - FR172296 AP

“Se lo merece, y fue un momento muy emotivo. Decidí entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela, y le expliqué al presidente dónde encontré la inspiración para hacerlo", contó Machado en la entrevista, donde repitió la historia del episodio que involucró al marqués de Lafayette, militar francés que se alistó en las filas del Ejército de las 13 colonias en la guerra de independencia de Estados Unidos contra los ingleses, y a Simón Bolívar, el héroe de la independencia venezolana.

“Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su liderazgo extraordinario en la promoción de la paz a través de la firmeza, el avance de la democracia y la defensa de los principios de la libertad”, señala la placa que Machado le dio a Trump. Y bajo la medalla, otra inscripción: “La medalla de 2025 concedida a María Corina Machado, presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, por el coraje del presidente de Estados Unidos y del pueblo estadounidense en su apoyo a la libertad en Venezuela”.

El presidente, sonriente, posó para una foto junto a Machado con la plaqueta, en el Salón Oval. La imagen fue distribuida por la noche, varias horas después del almuerzo que habían sostenido ambos en un comedor privado de la Casa Blanca.

“Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer admirable que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a mi trabajo. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“, fue el escueto mensaje de Trump en su red Truth Social por la noche.

Más allá de los gestos y el entusiasmo de Machado, ayer la Casa Blanca, a través de su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, reafirmó el alto grado de cooperación entre las administraciones de Trump y de Delcy Rodríguez, al señalar que el régimen cumplió de momento “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, afirmó Leavitt, que añadió que el líder republicano espera que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”.

En ese sentido, este viernes The New York Times reveló que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con Rodríguez, otra muestra de que Trump considera a la presidenta interina como la mejor vía hacia la estabilidad del país en el corto plazo, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado por parte de las fuerzas norteamericanas.