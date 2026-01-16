Agentes migratorios arrastran violentamente a una mujer fuera de su auto en Minnesota: “Pensé que iba a morir”

MINNEAPOLIS.- Una ciudadana estadounidense que se dirigía a una consulta médica en Minneapolis fue sacada por la fuerza de su auto y detenida violentamente por agentes de inmigración, según un comunicado difundido por la propia mujer el jueves, luego de que un video de su arresto alcanzara millones de visualizaciones en redes sociales.

Aliya Rahman afirmó que fue trasladada a un centro de detención, donde se le negó atención médica y perdió el conocimiento. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que se trataba de una “agitadora” que estaba obstruyendo a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizaban arrestos en la zona, una ciudad que se convirtió en el epicentro de las redadas anti-inmigrantes en las últimas semanas.

El violento momento en que el ICE sacó a una mujer de su auto en Minneapolis

El video es el más reciente de una avalancha de material viral que documenta el endurecimiento del operativo migratorio en la ciudad, donde miles de agentes federales llevan adelante detenciones en medio de protestas que funcionarios locales compararon con una “invasión federal”.

La respuesta de Washington no tardó en llegar. El presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar tropas en el estado. “Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección”, escribió este jueves en la red Truth Social.

El presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con invocar la Ley de Insurrección, a través de una publicación en la red Truth Social

Arrastrada fuera de su auto

Rahman contó que se dirigía a un turno de rutina en el Centro de Lesiones Cerebrales Traumáticas cuando se encontró con agentes federales de inmigración en una intersección. En el video se observa a agentes gritando órdenes en medio de un caos de silbatos, bocinazos y gritos de manifestantes.

Las imágenes muestran a un agente con el rostro cubierto rompiendo la ventanilla del lado del acompañante, mientras otros cortan el cinturón de seguridad y sacan a la mujer del vehículo por la fuerza por la puerta del conductor. Luego, varios agentes la trasladan tomándola de brazos y piernas hacia un vehículo del ICE.

“Soy una persona con discapacidad y estaba yendo al médico, por eso no me moví”, dijo Rahman, señalando hacia la calle mientras los agentes le llevaban los brazos hacia atrás.

Aliya Rahman es detenida por agentes federales cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada, el martes 13 de enero de 2026 Adam Gray� - FR172090 AP�

Según Alexa Van Brunt, abogada de Rahman y directora del MacArthur Justice Center, la mujer quedó atrapada en una “situación terrible y confusa” y “no tenía adónde ir”. “Sus únicas opciones eran avanzar con el auto hacia los agentes del ICE y arriesgarse a ser acusada de intentar dañarlos —lo que derivó en la muerte de Renee Good— o quedarse inmóvil, lo que finalmente terminó en violencia física y abuso”, escribió Van Brunt en un comunicado.

Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fue baleada por un agente de inmigración durante un operativo la semana pasada. Mientras funcionarios federales sostienen que la mujer intentó atropellar a los agentes con su vehículo, sus familiares y organizaciones de derechos humanos afirmaron que el uso de armas de fuego fue innecesario, lo que derivó en varios días de protestas sociales y una escalada de tensión entre autoridades locales y la administración Trump.

Respecto del caso más reciente, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional rechazó la versión de Van Brunt en un email este jueves y afirmó que Rahman era una agitadora que “ignoró múltiples órdenes de un agente para retirar su vehículo del lugar”.

Luego se conoció un segundo video filmado por Rahman que muestra cómo ella tomó la iniciativa de bloquear con su auto el paso de un agente del ICE, incentivando a peatones que circulaban a seguirla. “¡Por favor, ayúdenme a grabar! Pónganse atrás si tienen un auto. ¡Es ICE! ¡Están tratando de secuestrar gente!”, se la ve gritar desesperadamente por la ventanilla baja del lado conductor.

Agentes de ICE sacan a una mujer de su propio auto

La mujer fue detenida junto con otras seis personas a las que el organismo calificó como agitadoras, una de las cuales habría saltado sobre la espalda de un agente. El departamento no precisó si Rahman fue imputada ni respondió a las consultas de The Associated Press sobre su denuncia de que se le negó atención médica.

“Pensé que iba a morir”

Rahman afirmó en su comunicado que, tras su detención, se sintió afortunada de seguir viva. “Agentes enmascarados me sacaron a la fuerza del auto y me ataron como a un animal, incluso después de que les dijera que tenía una discapacidad”, relató.

Aliya Rahman, en el momento de su detención Adam Gray� - FR172090 AP�

Mientras estaba detenida, aseguró que pidió reiteradamente ver a un médico, pero en su lugar fue llevada a un centro de detención. “No fue hasta que perdí el conocimiento en mi celda que finalmente me llevaron a un hospital”, sostuvo.

Según su abogada, Rahman fue atendida por lesiones compatibles con una agresión y ya recibió el alta médica. La mujer agradeció al personal del servicio de emergencias por la atención recibida. “Me devolvieron la esperanza cuando pensé que iba a morir”.

Una catarata de videos virales

El video del arresto de Rahman es uno de los varios que en los últimos días acumularon millones de visualizaciones y quedaron bajo análisis ante versiones contrapuestas entre funcionarios federales y testigos civiles.

En muchos casos, la controversia gira en torno a lo ocurrido inmediatamente antes o después de cada grabación. Sin embargo, los registros comparten elementos recurrentes: manifestantes con silbatos, gritando o tocando bocina; agentes de inmigración rompiendo vidrios de vehículos, utilizando gas pimienta contra manifestantes y advirtiendo a los observadores que no los sigan por espacios públicos. Inmigrantes y ciudadanos estadounidenses son sacados a la fuerza de autos, comercios o viviendas y detenidos durante horas, días o más.

En uno de los videos, agentes de inmigración fuertemente armados utilizan un ariete para derribar la puerta de entrada de la casa de Garrison Gibson en Minneapolis, donde también se encontraban su esposa y su hijo de 9 años. La grabación, tomada dentro del domicilio, registra la voz de una mujer preguntando: “¿Dónde está la orden?” y “¿Pueden bajar las armas? Hay chicos en esta casa”.

Un agente federal de inmigración utiliza un ariete para derribar una puerta antes de realizar un arresto, el domingo 11 de enero de 2026, en Minneapolis

Otro video muestra a agentes del ICE, entre ellos el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, deteniendo a dos empleados de una tienda Target en Richfield, Minnesota. Ambos son ciudadanos estadounidenses y luego fueron liberados, según publicaciones de familiares en redes sociales.

Monica Bicking, de 40 años, salía del refugio para personas sin hogar donde trabaja como enfermera cuando grabó un video que aparentemente muestra a un agente federal golpeando con la rodilla al menos cinco veces en el rostro a un hombre, mientras otros agentes lo inmovilizan boca abajo sobre el pavimento en el sur de Minneapolis. Bicking trabaja a tiempo completo y asegura que no suele participar de protestas organizadas ni confrontaciones con el ICE. Sin embargo, comenzó a llevar un silbato por si se cruza con agentes de inmigración cuando va al trabajo o hace mandados, algo que —dice— se volvió habitual en las últimas semanas.

“Estamos en estado de hipervigilancia cada vez que salimos de casa, buscando al ICE, tratando de proteger a nuestros vecinos y de acompañarlos, porque ahora están prácticamente encerrados”, dijo.

Agencia AP