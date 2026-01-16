Trump envió a un funcionario clave a Venezuela para una reunión con Delcy Rodríguez el mismo día que recibió a Machado

WASHINGTON.– El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, reforzando el mensaje del gobierno de Donald Trump de que considera al gobierno interino como la mejor vía hacia la estabilidad del país en el corto plazo.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de mayor rango —y el primer miembro del gabinete— en visitar Venezuela desde que el Ejército de Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro en un operativo militar en la capital, hace casi dos semanas.

Delcy Rodríguez exhibe un documento durante el discurso presidencial anual ante el Parlamento en Caracas FEDERICO PARRA� - AFP�

El encuentro tuvo lugar un día después de que el presidente Trump hablara por teléfono con Rodríguez y el mismo día en que se reunió con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel.

La reunión con la CIA

La visita de alto perfil de Ratcliffe, y el mensaje de cooperación que transmitió, podría interpretarse como una suerte de desaire a la oposición, cuyos simpatizantes se han mostrado frustrados por el hecho de que la administración Trump no haya intentado colocar en el poder a Edmundo González, aliado de Machado, desde que Maduro fue capturado.

Según expertos electorales internacionales, González ganó las elecciones de 2024, luego de que Machado fuera inhabilitada para postularse, pero Maduro se negó a dejar el poder.

Un funcionario estadounidense señaló que Ratcliffe se reunió con Rodríguez por indicación de Trump “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada”. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir un encuentro sensible, agregó que ambos dialogaron sobre cooperación en inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país dejara de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en particular los narcotraficantes”.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a una imagen del expresidente Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 15 de enero de 2026 Ariana Cubillos� - AP�

Para los funcionarios de la administración Trump, la visita de Ratcliffe busca ser un aval al tipo de estabilidad que ofrece Rodríguez y una señal de construcción de confianza y colaboración entre ambos gobiernos.

Ya desde el verano boreal pasado, altos funcionarios estadounidenses discutían cómo preservar la estabilidad en Venezuela. Por entonces, la Casa Blanca comenzaba a diseñar una campaña antidrogas que contemplaba ataques contra embarcaciones en alta mar que, según Washington, transportaban drogas, y que eventualmente conduciría a la captura de Maduro.

Mientras se planificaba esa campaña de interdicción marítima, la salida de Maduro –ya fuera mediante negociaciones o por la fuerza– era el objetivo del presidente, según los funcionarios. Pero también existía una intensa preocupación por cómo evitar que el caos se propagara por el país una vez que Maduro fuera removido del poder.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de pronunciar un discurso ante el Parlamento en la Asamblea Nacional, en Caracas, el 15 de enero de 2026 FEDERICO PARRA� - AFP�

Altos funcionarios plantearon la posibilidad de que desmantelar el gobierno venezolano tras la salida de Maduro –incluso para abrir paso a un líder opositor– sería comparable a los errores que Estados Unidos cometió en Irak cuando disolvió el Ejército iraquí y generó una insurgencia, según indicaron funcionarios.

En medio de esas discusiones, el verano boreal pasado la CIA presentó una evaluación preliminar en la que describía a Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, como una política pragmática y no una ideóloga, dispuesta a negociar e incluso, potencialmente, a trabajar con Estados Unidos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al legislador Nicolás Maduro Guerra, en Caracas, Venezuela, el 15 de enero de 2026 Ariana Cubillos� - AP�

Un informe de inteligencia que circuló entre altos responsables políticos señalaba que había usado un vestido de 15.000 dólares en su asunción, lo que llevó a un funcionario a bromear: “Es socialista, pero la más capitalista que he visto”.

Rodríguez había participado en negociaciones con Richard Grenell, enviado especial de Trump, así como con otros funcionarios, mientras el gobierno norteamericano buscaba un acuerdo para que Maduro dejara el poder de manera voluntaria.

No se alcanzó ningún acuerdo, pero personas al tanto de las conversaciones señalaron que Rodríguez demostró ser pragmática, alguien que buscaba posibles puntos de entendimiento.

Las lecciones de Irak

Analistas de la CIA evaluaron que permitir que Rodríguez continuara como líder interina era la mejor manera de evitar que Venezuela “descendiera en alguna situación caótica”, según dijo un alto funcionario.

Las lecciones aprendidas en Irak pesaron fuertemente en los debates en los niveles más altos de la administración Trump. Funcionarios del gobierno señalaron que la decisión de la administración Bush de desalojar a todo el gobierno iraquí y desmantelar el Ejército dio paso a una prolongada etapa de inestabilidad e insurgencia que costó vidas iraquíes y estadounidenses y empantanó a Estados Unidos en el país.

Un hombre sostiene una imagen del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas, el 15 de enero de 2026 PEDRO MATTEY� - AFP�

Trump y figuras clave de su administración han sido críticos de la guerra de Estados Unidos en Irak. Pero sus críticas se han centrado menos en el objetivo de remover del poder al dictador Saddam Hussein y más en la decisión de mantener tropas en el país para garantizar la seguridad de las elecciones e instalar un gobierno democrático.

Desde la operación para sacar a Maduro, Trump ha dicho poco sobre la restauración de la democracia en Venezuela, y ha dedicado más energía a hablar de ampliar el rol de las empresas estadounidenses en la industria petrolera del país.

Una mujer con una bandera venezolana participa en una manifestación en apoyo al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el 15 de enero de 2026 PEDRO MATTEY� - AFP�

El secretario de Estado, Marco Rubio, también afirmó que quiere ver una “transición a la democracia” en Venezuela, y recordó que trabajó el tema durante años como senador. Desde hace tiempo elogia a Machado, pero ha señalado que la realidad es que la oposición no está presente en Venezuela.

El alto funcionario anticipó que, cuando Venezuela celebre elecciones, Machado tendrá la posibilidad de postularse. Pero en el corto plazo, dijo, Rodríguez es vista como alguien capaz de mantener el control de las fuerzas de seguridad, sostener la infraestructura y “cooperar y coordinar con el gobierno de Estados Unidos”.