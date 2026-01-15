La fastuosa vida de los millonarios en la capital del “agrolujo” de Brasil

Anteriormente enfocadas en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, ahora las marcas internacionales, los servicios de jet privado, los concesionarios de Porsche y Ferrari y los agentes inmobiliarios de apartamentos de lujo apuntan cada vez más a un nuevo destino en Brasil: Goiânia.

La capital más poblada y de mayor Producto Interno Bruto (PIB) de la región Centro-Oeste brasileña —excluyendo la capital nacional, Brasilia—, se está consolidando como el centro del comercio y los servicios de la región, cuyo crecimiento económico e incluso poblacional está impulsado en gran medida por el vigor del agronegocio.

El ascenso de Goiânia incluso generó un estándar estético local que se convirtió en una broma en las redes sociales: la “arquitectura greco-goiana”, marcada por elementos como columnas y frontones neoclásicos (que a su vez hacen referencia a la arquitectura grecorromana) y puertas enormes, mucho más grandes que las convencionales.

Ahora, las damas de la alta sociedad de Goiânia se convirtieron en el centro de atención de un nuevo reality show, “Las poderosas del Cerrado”, transmitido por Globoplay y GNT. Estrenada a finales de octubre, la serie consta de nueve episodios y muestra el rostro de la nueva riqueza de la capital de Goiás a través de seis mujeres de la vida real.

Algunas se enmarcan en una economía más tradicional, vinculada al agronegocio, mientras que otras representan nuevos sectores, como el de los eventos de lujo y los influencers.

Estas “poderosas” mujeres son Roseli Tavares, heredera de una familia con vastas tierras en el interior de Goiás dedicada a la ganadería; la influencer Layla Monteiro; la empresaria Thaily Semensato, directora ejecutiva de una empresa de bebidas de comercio digital y que trabaja en eventos de degustación de productos refinados; Andrea Mota, quien fue esposa del fallecido cantante de música sertaneja (campesina) Leandro y ahora se dedica a la moda; y las hermanas Tana y Cristal Lobo, que trabajan con eventos de lujo.

El programa está repleto de música country estadounidense y sertaneja , otro símbolo de esta nueva frontera económica y estética en Brasil.

Uno de los hitos de Goiânia es el festival Villa Mix, que fue creciendo desde su primera edición en 2011 y ahora también atrae a figuras del pop e incluso a artistas internacionales como Demi Lovato. El reality plasma cómo el consumo en la región Centro-Oeste se está transformando y generando millones de dólares y, como le explicaron a BBC News Brasil expertos y profesionales del sector, por qué Goiânia se ha convertido en el epicentro de este auge.

Goiânia y la boutique de Chanel más grande de Brasil

La estilista personal Keila Moura nota, en medio de su apretada agenda, una creciente demanda de servicios personalizados como el suyo, dedicado a asesorar a las personas sobre cómo vestirse y qué comprar. “Había cierto prejuicio contra esta ocupación, basado en la opinión de que era algo sólo para artistas y aquellos con mucho dinero”, dice Keila, que trabaja en Goiânia y también brinda servicios de consultoría sobre posicionamiento online.

Según ella, con la pandemia y una mayor presión sobre la imagen en redes sociales, su gremio cobró mayor fuerza. Y la llegada de artículos de marca a la comunidad también ayuda. Gucci y Louis Vuitton tienen tiendas en el centro comercial Flamboyant, el símbolo del lujo en Goiânia. En 2024, Chanel abrió su boutique más grande de Brasil en el mismo lugar.

Las marcas de diseñadores captaron el gran poder adquisitivo en la región, sobre todo porque algunas de las mujeres del lugar son muy vanidosas. A muchas les gusta la comodidad de tener los artículos cerca de casa, pudiendo, por ejemplo, comprarlos el mismo día para una fiesta por la noche, señala Keila.

Según la estilista, una mayor sensación de seguridad en Goiânia permite usar y lucir artículos de lujo, cuando en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo hay más cautela por ser vistas como más violentas.

En 2024, Goiânia registró la sexta tasa más baja de muertes violentas intencionales del país, 14,9 por cada 100.000 habitantes, entre las capitales, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. No estuvo a la altura de São Paulo, que presenta la tasa más baja entre las capitales (7,9), pero fue mejor que la de Río de Janeiro (20,4).

Esta tasa incluye registros de homicidio intencional, robo con resultado de muerte, lesiones corporales seguidas de muerte y muertes resultantes de intervenciones policiales tanto dentro como fuera de servicio. Pero en otro delito que influye en la percepción de seguridad, el robo de celulares, Goiânia quedó en el puesto 24. São Paulo y Río de Janeiro ocuparon el puesto 3 y 20, respectivamente.

“Somos pueblerinas, pero geniales”

En una escena de “Las poderosas del Cerrado”, la agricultora Roseli Tavares afirma que ganó “tiqueta” (estatus) después de contratar los servicios de una estilista personal, según le sugirieron sus compañeras. Inmediatamente, la empresaria Thaily Semensato la reprende: debería pronunciar “etiqueta”, ya que “la elegancia nace del habla”. La agricultora le responde: “Hablamos mal porque queremos, somos educadas. Claro que sé que es etiqueta”.

A lo largo de la serie, sus compañeras protagonistas apuntan que la participante está fingiendo ser una campesina. Mientras tanto, una expresión frecuentemente usada en el programa es “somos pueblerinas, pero geniales”, que apunta a la coexistencia de lo común con un aprecio por “las cosas buenas”.

Según el investigador Aldenir Chagas, que estudió la música sertaneja cantada por mujeres como Marília Mendonça y Simone & Simaria para su doctorado en la Universidad Federal de Cataluña, la estética promovida en la región mezcla precisamente referencias a la sencillez y al lujo.

Cita el ejemplo de la cantante Ana Castela, nacida en Mato Grosso del Sur. En sus letras, se valora la pertenencia a la agroindustria, entendida como un trabajo arduo que alimenta al país y al mundo. Se celebra una vida supuestamente más sencilla.

“En los últimos años, Ana Castela se convirtió en una figura que rompió con el ‘feminejo’ (un subgénero de la música sertaneja) y pasó a defender la idea de ensuciarse las botas y usar sombrero, algo muy característico del sector agrícola”, dice Alves, quien también señala la ostentación de riqueza.

“En los videoclips de estas canciones se muestran cosechadoras que cuestan hasta 3 millones de reales (unos US$540.000)”, indica. “La ropa y los autos también son muy populares”, agrega.

Según Gustavo Alonso, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco y autor del libro “Cowboys de asfalto”, las referencias a la vida rural no necesariamente forman parte de la vida cotidiana de quienes las consumen en entornos urbanos como Goiânia. Hay un cierto tipo de persona del campo que se siente un poco fuera de lugar en la ciudad.

Hoy en día, con la urbanización, este entorno rural ya no es la realidad cotidiana para la gran mayoría. En muchos casos, el entorno solo evoca algo parecido a la infancia o las vacaciones, señala Alonso. En este escenario prosperan los servicios que buscan acercar estos colectivos a otras élites urbanas, como los expertos catadores que enseñan a desenvolverse en el mundo del vino.

El club Porsche

La transición del campo a la ciudad se expresa en los automóviles. Mientras que las camionetas siguen siendo los vehículos más deseados en las ciudades pequeñas y medianas vinculadas al agronegocio, en Goiânia los modelos más deportivos son los más buscados, según los expertos del sector.

En las zonas rurales, la fuerza del agronegocio se demuestra en la cantidad de camionetas Dodge Ram y Hilux en las carreteras, mientras que en la capital de Goiás, los Porsche y los Ferrari son la norma.

“Las camionetas pickup ya no se venden tan bien. Esos tiempos ya pasaron. Lo que más se vende hoy son los Porsche, de varios modelos”, expone Hugo Borges, influencer del sector de autos de lujo, conocido en redes sociales como Xenão. Uno de estos modelos tan cotizados, el Porsche 718, suele alcanzar un precio de más de 1 millón de reales (unos US$185.000) en los concesionarios.

Borges afirma que Goiânia se convirtió en un centro de despacho de estos autos a todo Brasil, y los concesionarios locales reciben mucha atención a través de Instagram.

Marcelo Medeiros, que dirige One Boss, una empresa concesionaria de automóviles de lujo y servicio de cuidado y mantenimiento automotriz en Goiânia, dice que ya ha reparado autos para clientes valorados en hasta 8 millones de reales (casi US$1.480.000).

“Organizamos competencias de autos Ferrari y Lamborghini. Además, frecuento el club Porsche, que se reúne semanalmente y tiene entre 50 y 60 personas”, dice Medeiros, para quien los autos son símbolos de éxito personal.

Con el lema “la vida es demasiado corta para conducir vehículos aburridos”, el concesionario vende desde modelos clásicos, como el Dodge Dart —que, en un modelo de 1975, cuesta 189.900 reales (US$35.000)— hasta autos más nuevos, que cuestan cientos de miles de dólares. En el catálogo hay un Dodge Viper 2013 listado en 3 millones de reales (US$554.000) y un Lamborghini Gallardo 2011 por 1,4 millones (US$258.000).

Riqueza en el aire

La prosperidad de la élite local también se registra en el paisaje de la región. Actualmente, el 27% de los jets privados del país están ubicados en la región Centro-Oeste, según los datos más recientes de la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).

Parte de esto se explica por las necesidades de Brasilia, pero representantes del sector dicen que Goiás contribuyó a un aumento reciente en la demanda de este tipo de servicio. “Se trata de empresarios y productores que valoran el poder de decidir horarios, destinos y rutas, algo que la aviación ejecutiva ofrece exclusivamente”, destaca Bruna Assumpção, directora general de Líder Aviação.

“En la práctica, esto significa despegar desde un aeródromo cercano a la granja, unidad de producción o sede de la empresa y aterrizar en lugares donde no hay vuelos regulares”, explica. Además, existe una tendencia creciente de clientes que buscan conciliar compromisos profesionales y familiares dentro de un mismo itinerario, comenta la directora.

Este año, Líder Aviação colocó un avión en Goianápolis, a 40 km de Goiânia, que ofrece vuelos a Belo Horizonte con hasta seis pasajeros por 68.500 reales (US$12.664). El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 10 minutos. “Observamos un aumento significativo en la demanda de vuelos chárter en regiones con bajo servicio de aviación comercial, pero con un alto volumen de negocios. Goiás se ajusta perfectamente a este perfil”, señala Assumpção.

Actualmente, hay siete empresas de taxis aéreos registradas en la región Centro-Oeste y 70 talleres de mantenimiento, el segundo mayor número de Brasil, detrás del Sudeste. Un total de 22 jets y turbohélices certificados para servicios de taxi aéreo tienen base en Goiânia y están disponibles para alquiler a través de la plataforma Flapper, que funciona como una especie de Uber para el sector.

“El tamaño de nuestro negocio en el Centro-Oeste prácticamente se ha duplicado en los últimos ocho años. La gran mayoría de nuestros clientes viajan por negocios, pero un número creciente también viaja por placer, con escapadas de fin de semana”, señala el director general de la multinacional en Brasil, Paul Malicki. En estos casos, los destinos favoritos son Angra dos Reis (en Río de Janeiro), Búzios (Río de Janeiro) y Trancoso (en Bahía).

Con el éxito musical Descer para BC , Balneário Camboriú (en Santa Catarina) es un destino fuerte para Flapper, que se viene posicionando para operar más en Navegantes, el aeropuerto más cercano a esa ciudad.

“A principios de este año, operamos dos vuelos importantes para nuestro cliente en Goiânia, conectando la capital con París y Lisboa. Cada uno de estos vuelos tuvo un costo aproximado de 1 millón de reales (US$185.000), utilizando modernos aviones Gulfstream G650 y Global Express”, afirma Malicki.

Además de adquirir jets privados para viajar a otras ciudades de Brasil y del mundo, la élite local también está impulsando el mercado inmobiliario de Goiânia.

Datos de 2024 de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Goiás (Ademi-GO) afirman que esa ciudad capital ya es el tercer mayor mercado inmobiliario del país, solo detrás de las capitales de São Paulo y Río de Janeiro.

Al mismo tiempo, Goiânia todavía tiene uno de los metros cuadrados más baratos entre las capitales brasileñas, lo que, según representantes del sector, favorece el crecimiento.

El año pasado se registró el mayor número de proyectos de nuevas propiedades en Goiânia y Aparecida de Goiânia (la región metropolitana) jamás registrado por Ademi-GO, que realiza este tipo de investigación desde 2010.

Algunas de estas propiedades en oferta van dirigidas al mercado de estrato alto.

El 21 de noviembre, la familia Lamborghini participó en un evento en Goiânia para el proyecto de un edificio que contará con apartamentos residenciales y oficinas.

Otro proyecto que dejó su marca en la ciudad fue Epic City Home, un rascacielos frente al Parque Vaca Brava con apartamentos de 3 a 5 suites, desde 330m² hasta 880m² y amenidades como cancha de tenis, spa y jacuzzi. El desarrollo se abrió a los residentes en marzo de 2024.

Es posible encontrar anuncios online publicados en 2023 y 2024 para apartamentos allí con valores que oscilan entre 5 millones y 13 millones de reales (US$925.000 y US$2.405.000). Mientras tanto, en el interior de Goiás, hay haciendas que valen más de 100 millones de reales (US$18.500.000).

La “receta” del boom

En un texto publicado en el sitio web de Ademi-GO, Fernando Razuk, representante de la asociación, señaló varios factores que ayudan a explicar la prosperidad del mercado inmobiliario en Goiânia, como el crecimiento poblacional y económico de Goiás. “Mucha gente está llegando a la ciudad, prosperando, mejorando sus apartamentos, comprando espacios comerciales para expandir sus negocios”, dijo Razuk, presidente del Consejo de Ademi-GO, en un comunicado en febrero.

“Esta combinación de una economía fuerte y un intenso crecimiento poblacional, con precios de venta inferiores a los de otras capitales, genera un potencial muy alto de valorización inmobiliaria en Goiânia”.

Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que, entre 2002 y 2023, la región Centro-Oeste registró la mayor tasa promedio de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en Brasil, con un 3,4%. Le siguieron el Norte (3,2%), el Nordeste (2,4%), el Sudeste (2%) y el Sur (1,9%).

Todos los estados de la región Centro-Oeste tuvieron un crecimiento del PIB superior al promedio nacional (2,2%): Mato Grosso (5,2%), Mato Grosso del Sur (3,7%), Goiás (3%) y Distrito Federal (2,7%).

Y el Censo 2022, del IBGE, mostró que la región Centro-Oeste también tuvo la mayor tasa de crecimiento poblacional anual desde 2010 (+1,23%), aunque sigue siendo la región con menor población del país.

Según el IBGE, el crecimiento poblacional a lo largo del eje Brasilia-Goiânia fue notable, con varios municipios presentando alta densidad poblacional. Un ejemplo de ello es Senador Canedo: en la región metropolitana de Goiânia, esta ciudad tuvo la mayor tasa de crecimiento de Brasil entre los municipios con más de 100 mil habitantes. La ciudad se caracteriza por sus barrios cerrados. En los anuncios inmobiliarios es común mencionar la corta distancia al centro comercial Flamboyant, símbolo de las marcas de lujo.

El profesor Gustavo Alonso destaca que gran parte de la élite local del área metropolitana de Goiânia vive en condominios cerrados, ya sea en edificios de apartamentos o en mansiones de estética “americanizada”, ubicadas lejos del centro de la ciudad.

En estos lugares se suele destacar la seguridad, como el hecho de que las casas no tienen muros, pero, al mismo tiempo, hay una ostentosa rutina de seguridad, que a menudo implica una intensa vigilancia de los empleados. Como otros centros urbanos brasileños, Goiânia también está marcada por la desigualdad social.

En el Mapa de Desigualdad entre Capitales, lanzado en 2024 por el Instituto Ciudades Sostenibles, Goiânia ocupa el noveno lugar como la ciudad menos desigual, detrás de Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Palmas (TO), São Paulo (SP), Vitória (ES), Cuiabá (MT) y Porto Alegre (RS), cuyos indicadores apuntan a una menor desigualdad, considerando diversos temas como educación, salud y medio ambiente.

En la serie “Las poderosas del Cerrado” , la agricultora Roseli Tavares asocia su riqueza con la prosperidad de la agroindustria. En algunos segmentos del reality , expresa que su posición social es resultado del “trabajo duro” en el campo, que implica una rutina de labores manuales desde la madrugada.

Hablando frente a un espejo, la agricultora muestra los frutos de su trabajo en la tierra, luciendo brillantes joyas y con un vaso en la mano. “La depresión no existe. Llorar en París, con ropa tan bonita, es mucho mejor”, se alegra.