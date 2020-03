Turistas con barbijos, ayer, en la Plaza San Pedro, en el Vaticano Crédito: Andrew Medichini

Mientras los contagios se dispararon a 4638, el gobierno informó que en un solo día se registraron 49 decesos por el virus; el Papa dará el ángelus vía streaming

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

ROMA.- Una pesadilla o una película de terror. Es lo que parece estar sucediendo en Italia, donde los contagios de Covid-19 se dispararon dramáticamente. El último Boletín de Protección Civil, parecido a un parte de guerra, contabilizó ayer un total de 4636 casos, 778 más que el día anterior, y 197 muertos, 49 más que en la víspera. En tanto, un primer caso fue detectado en el Vaticano .

La gran mayoría de los muertos , así como de los contagiados y de los que lograron curarse, son de Lombardía, la región del norte del país más afectada por el brote. En un clima de parálisis total, con cancelaciones de vuelos, eventos deportivos y culturales, escuelas y universidades cerradas hasta el 15 de marzo como mínimo -aunque ayer comenzaba a especularse con que se extendería el parate hasta el 3 de abril-, la emergencia volvió a generar un viernes negro en la bolsa de Milán. También hubo un aumento del spread -el diferencial entre el rendimiento de los bonos alemanes e italianos-, que castigó aún más a la península, ya de por sí en virtual recesión.

"Los que se curaron representan el 11,28% del total de los contagiados y los muertos, el 4,25%", subrayó en la cotidiana conferencia de prensa Angelo Borrelli, jefe de Protección Civil, que también detalló que se realizaron un total de 36.359 tests con hisopados, de los cuales casi 30.000 fueron en la región Lombardía.

Borrelli admitió que está en análisis una eventual ampliación de las denominadas "zonas rojas", que pusieron en cuarentena a 11 comunas con cerca de 60.000 personas en la provincia de Lodi, al sudeste de Milán.

En un marco cada vez más alarmante , también aumentó a 462 el número de personas en terapia intensiva. Se trata del 19,3% de las personas internadas con síntomas, que de 1790 pasaron a ser 2394. Además se cuentan 1060 personas en aislamiento domiciliario.

En la conferencia de prensa, Silvio Brusaferro, presidente del Instituto Superior de Sanidad, hizo hincapié en el hecho de que la edad promedio de los muertos es de 81 años y que el 28% son mujeres. "En el 80-85% de los casos se trató de personas con dos o más patologías, las clásicas crónico-degenerativas: patologías cardíacas, diabetes, enfermedades hepáticas, neoplasias", dijo.

Como no podía ser de otra manera vista su meteórica difusión, el coronavirus apareció también en el Vaticano.

"Esta mañana [por ayer] han sido temporalmente suspendidos todos los servicios de ambulatorio de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano para poder desinfectar los ambientes después de que un paciente diera positivo al test diagnóstico del Covid-19", anunció temprano Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa. "Pero queda en función la guardia", agregó el vocero.

Aunque no lo detalló, el caso habría sido detectado en un ambulatorio interno del Vaticano, utilizado por empleados de la Santa Sede y demás prelados, que queda lejos de la zona de peregrinos. Un centro médico al cual, obviamente, no concurre el Papa, que suele ser atendido por sus médicos personales en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Se trata de un sacerdote que fue internado en el Hospital Gemelli.

Visto el decreto anticoronavirus aprobado por el gobierno, que prohibió eventos y reuniones en los que no pueda haber al menos un metro de distancia entre la gente, se espera que el Papa mañana presida el tradicional ángelus del mediodía a puertas cerradas, vía streaming a través de Vatican Media -el canal televisivo de la Santa Sede- y que pueda hacer lo mismo en las audiencias generales de los miércoles. Un cambio acorde con los tiempos que corren.

Preocupación

Enza, que atiende con barbijo una farmacia del centro histórico de Roma -cada vez más vacío de turistas y con comerciantes y taxistas desesperados-, no ocultó su preocupación. "Esto puede ser una bomba de tiempo, porque si bien la sanidad pública italiana es una de las mejores del mundo, como en los últimos años hubo muchos recortes, no sé qué pasará si siguen disparándose los casos", dijo a LA NACION . "En Italia somos 60 millones de personas, pero no hay tantas camas para terapia intensiva y en una camilla uno se muere", agregó.

Como la gran mayoría de los italianos, asustados como nunca, Enza criticó duramente el manejo del brote que hubo al principio, en enero pasado. "Deberían haber actuado mucho antes, haber prevenido. Recuerdo que en enero muchos te tomaban el pelo si te ponías un barbijo. Pero la verdad es que si uno tiene un resfrío, con barbijo no contagia a los demás... Pero así somos", lamentó.