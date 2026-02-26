Bill Gates habló de Jeffrey Epstein con sus empleados: qué dijo y qué reconoció sobre “amoríos”

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció ante el personal de su organización benéfica la existencia de vínculos pasados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Durante una asamblea general de la fundación, el empresario calificó ese contacto como “un gran error” y también admitió relaciones extramatrimoniales con dos ciudadanas rusas. La información surgió tras la difusión de una grabación interna que obtuvo el diario The Wall Street Journal.

Qué dijo Bill Gates sobre Jeffrey Epstein y sus amoríos

El filántropo estadounidense mantuvo una reunión privada con los miembros de la Fundación Bill y Melinda Gates para dar explicaciones sobre su pasado. En ese encuentro, Gates manifestó: “Pido disculpas a otras personas que se vieron involucradas en esto debido al error que cometí”.

El fundador de Microsoft calificó como un error de gran magnitud haber mantenido encuentros con el financista tras su condena de 2008

El empresario se refirió así a sus encuentros con Epstein, los cuales ocurrieron después de la condena del financista por delitos sexuales en 2008. El vocero de la entidad informó que el directivo respondió preguntas en detalle y asumió la responsabilidad total por sus acciones previas.

Gates brindó precisiones sobre dos vínculos específicos durante la asamblea. Las mujeres involucradas son una jugadora de bridge y una física nuclear, ambas de nacionalidad rusa. Según los reportes de The Wall Street Journal, Epstein intentó extorsionar al magnate con uno de estos romances tras el rechazo de Gates a un proyecto de caridad.

El financista utilizó la relación con la jugadora de cartas, Mila Antonova, para presionar al empresario. Un correo electrónico del delincuente fallecido sugirió que podía exponer la situación privada del fundador de la compañía tecnológica.

Los demócratas publicaron imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Qué tipo de relación mantuvo Bill Gates con Jeffrey Epstein

El multimillonario descartó cualquier participación en actos ilícitos durante sus reuniones con el financista. Frente a sus empleados, Gates afirmó: “Para ser claros, no hice nada ilegal. No vi nada ilegal”.

El empresario aseguró que nunca tuvo contacto con las víctimas de la red de explotación ni con el círculo íntimo de mujeres que rodeaba al delincuente. Los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyeron recientemente fotografías de Gates con mujeres no identificadas.

El fundador de Microsoft explicó que esas imágenes resultaron de pedidos directos de Epstein. La relación comenzó en 2011, tres años después de la primera condena del financiero. Gates admitió que, bajo la perspectiva actual, esas reuniones resultan “cien veces peores”.

El empresario admitió haber mantenido vínculos amorosos con una física nuclear y una deportista, ambas de origen ruso -� - House Oversight Democrats�

El empresario buscaba originalmente donantes para sus proyectos globales de salud. La fundación ratificó que no existieron vínculos institucionales ni pagos directos hacia Epstein durante esos años de contacto personal.

Qué otras figuras destacadas sufrieron consecuencias por el caso

La difusión de nuevos archivos sobre el caso provocó dimisiones en otras instituciones de prestigio internacional. El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, dejó sus cargos docentes en la Universidad de Harvard debido a la investigación sobre sus lazos con el financista.

La casa de estudios aceptó su renuncia como codirector del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno. Summers mantuvo comunicaciones constantes con el delincuente hasta el día previo a su detención en 2019.

El exsecretario del Tesoro Larry Summers renunció a sus cargos en la Universidad de Harvard por sus lazos con el delincuente sexual Michel Euler - AP

El premio Nobel de Medicina, Richard Axel, renunció a la dirección del Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de la Universidad de Columbia. El científico tomó la decisión tras la revelación de su vínculo pasado con el agresor sexual.

Estos episodios coinciden con un período de escrutinio público sobre las figuras influyentes que frecuentaron el entorno de Epstein. La organización de Gates indicó que no habrá más declaraciones oficiales sobre el asunto tras este descargo interno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.