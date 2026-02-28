Se estrelló un avión de la fuerza aérea de Bolivia que transportaba dinero en una avenida y la gente intentó saquearlo

LA PAZ.- Un tragedia aérea se vivió este viernes en el aeropuerto de la ciudad de La Paz, cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana que, según el diario El Deber, transportaba valores del Banco Central se desplomó sobre una transitada avenida lateral cuando intentaba despegar en medio de una granizada. Se reportó al menos 15 muertos y varios heridos.

#ElDeber | Estas son las primeras imágenes del accidente aéreo en El Alto; hay heridos y dinero en la vía



El avión se salió de la pista aeroportuaria e invadió la avenida Costanera, terminó en el Puente Bolivia. Destrozó diversos autos. Quedó dinero regado en la vía.… — EL DEBER (@grupoeldeber) February 27, 2026

Pero inmediatamente los vecinos de la ciudad de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto, se dedicaron a saquear los billetes desparramados por la zona, donde el avión quedó destruido pero no llegó a estallar.

El avión que se estrelló en Bolivia

Los testigos presumen que las condiciones climáticas adversas habrían dificultado la maniobra de despegue, provocando que el avión perdiera estabilidad y terminara impactando contra el suelo.

Tras la caída, se generó una escena de caos en el sector. Efectivos de bomberos y de la policía se desplazaron rápidamente para acordonar el área, auxiliar a posibles heridos y controlar la situación.

Asimismo, en imágenes difundidas por personas que se encontraban en el lugar, se observa el dinero esparcido en la zona del siniestro.

Se vive momento de descontrol y caos cerca del lugar donde se accidentó el avión militar en El Alto. La aeronave transporaba dinero del Banco Central de Bolivia y los pobladores ingresar para sustraer los billetes.

📌Manténgase informado en https://t.co/WKbbxIKk32#ElDeber… pic.twitter.com/ATnPffvI3t — EL DEBER (@grupoeldeber) February 28, 2026

De acuerdo con reportes difundidos por El Deber, un video grabado en la zona de La Costanera muestra restos del fuselaje y el impacto contra vehículos que circulaban por la carretera, mientras personas en el lugar pedían ayuda tras el siniestro. De manera preliminar, se señaló que la aeronave sería un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana con matrícula FAB-008.

Las autoridades policiales tuvieron dificultades para acercarse al lugar debido al congestionamiento del tránsito en las cercanías del aeropuerto a esa hora.

Pavel Tovar, comandante nacional de bomberos, informó sobre 15 muertos en el accidente aéreo de El Alto.

El director nacional de Bomberos, coronel Pavel Tovar, informó sobre las víctimas fatales, aunque no descartó que durante las próximas horas la cantidad pueda incrementarse la cantidad. El jefe policial también reportó que existen personas heridas, todavía no cuantificadas.

