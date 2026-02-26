EE.UU. e Irán retoman las negociaciones nucleares en Ginebra bajo la amenaza de una “guerra devastadora”

GINEBRA.– Las delegaciones de Estados Unidos e Irán iniciaron este jueves en Ginebra una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, consideradas por ambas partes como una posible última oportunidad para evitar una escalada militar en Medio Oriente.

El diálogo, que se prolongó durante unas tres horas en su primera sesión, se desarrolla bajo una fuerte presión geopolítica, marcada por el despliegue de aviones de combate y buques de guerra estadounidenses en la región.

Diplomáticos de Estados Unidos e Irán retomaron en Ginebra negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní bajo mediación de Omán -� - Omani Foreign Ministry�

El presidente Donald Trump busca alcanzar un acuerdo que limite el desarrollo nuclear de Teherán, en un momento en que el régimen iraní enfrenta tensiones internas tras recientes protestas nacionales. Desde Washington sostienen que impedir que la República Islámica obtenga armas nucleares sigue siendo una prioridad estratégica, aunque reiteraron que su preferencia continúa siendo una salida diplomática.

Del lado iraní, el canciller Abbas Araghchi advirtió que un eventual ataque estadounidense podría desencadenar una guerra regional de gran escala. “No habría victoria para nadie. Sería una guerra devastadora”, afirmó antes de viajar a Suiza, al señalar que todas las bases militares estadounidenses en Medio Oriente serían consideradas “objetivos legítimos” en caso de una ofensiva.

Teherán también amenazó con atacar a Israel si se concreta una acción militar de Washington, lo que podría derivar en un conflicto regional abierto.

El canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que un eventual ataque de Washington podría desencadenar una guerra regional en Medio Oriente -� - Omani Foreign Ministry�

Las negociaciones, que constituyen la tercera ronda desde junio, se llevan adelante con la mediación del ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, que actúa como interlocutor entre ambas delegaciones. El diplomático trasladó propuestas iraníes a funcionarios estadounidenses, entre ellos el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Las conversaciones anteriores colapsaron tras la guerra iniciada en junio entre Israel e Irán, conflicto en el que Washington participó mediante ataques contra tres instalaciones nucleares iraníes. Desde entonces, Teherán asegura que no reanudó el enriquecimiento de uranio, aunque restringió el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a los sitios bombardeados.

Imágenes satelitales recientes sugieren que las autoridades iraníes podrían estar evaluando daños y recuperando material en esas instalaciones. Fotografías analizadas en los últimos días mostraron actividad en dos de esas instalaciones.

Antes de los ataques, el país había alcanzado niveles de enriquecimiento de uranio del 60%, cerca del umbral del 90% necesario para uso militar.

Occidente sostiene que Irán mantuvo un programa de armas nucleares hasta 2003, aunque Teherán insiste en que su desarrollo atómico tiene fines exclusivamente civiles.

Diferentes pretensiones

Washington presiona para que se detenga completamente el enriquecimiento de uranio y se incluyan restricciones al programa de misiles balísticos iraní. Por su parte, Teherán insiste en limitar las conversaciones exclusivamente al ámbito nuclear y al levantamiento de sanciones económicas.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que el objetivo de las negociaciones es claro: impedir que Irán desarrolle armas nucleares. No obstante, advirtió que el gobierno mantiene “otras opciones” sobre la mesa si fracasa la vía diplomática.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó como un “problema importante” la negativa iraní a discutir su programa de misiles, al considerarlo una amenaza directa para la estabilidad regional.

La comunidad de inteligencia estadounidense considera que Irán aún no reinició un programa de armamento nuclear, pero sí llevó adelante actividades que podrían facilitar la construcción de un dispositivo atómico en el futuro si así lo decidiera.

Temor a una escalada regional

El refuerzo del despliegue militar estadounidense en Medio Oriente ha intensificado los temores de un conflicto más amplio.

Washington envió grupos de ataque de portaaviones, destructores, cruceros y una docena de cazas F-22 a Israel, en el mayor despliegue militar en la región desde la invasión de Irak en 2003.

Imágenes satelitales muestran que buques habitualmente atracados en Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, fueron dispersados en el mar, una maniobra defensiva similar a la adoptada antes de anteriores ataques iraníes.

En esta fotografía satelital de Planet Labs PBC, se ve vacía la sede de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU. en Manama, Bahréin, el martes 24 de febrero de 2026 Planet Labs PBC� - Planet Labs PBC�

Teherán amenazó también con represalias contra aliados de Washington en el Golfo Pérsico y contra Israel. Entre las posibles respuestas figura el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

En una ronda previa de negociaciones, Irán aseguró haber detenido brevemente el tráfico marítimo en ese paso clave como señal de advertencia.

La tensión ya se refleja en los mercados energéticos: el crudo Brent se ha mantenido en torno a los 70 dólares por barril ante el riesgo de una interrupción del suministro regional.

Presión interna en Teherán

En paralelo, el liderazgo iraní enfrenta una compleja coyuntura doméstica. El líder supremo, Alí Khamenei, atraviesa una de las crisis más severas de sus décadas en el poder, con una economía afectada por sanciones y un creciente descontento social.

El gobierno iraní busca alivio económico mediante el levantamiento de sanciones, en medio de renovadas protestas y una inflación persistente que golpea a la población.

Las autoridades iraníes reiteran que su programa nuclear tiene fines pacíficos y que se mantiene dentro de los límites del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Agencias AP y Reuters