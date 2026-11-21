El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado este viernes en el hospital DF Star de Brasilia luego de sufrir una fuerte dolencia abdominal. Según el último parte médico, el referente de la oposición brasileña, que permanece bajo prisión domiciliaria, se encuentra hospitalizado para someterse a pruebas e “investigaciones diagnósticas”.

“Teníamos un fuerte dolor abdominal, así que vinimos juntos al hospital para hacernos más pruebas y determinar el diagnóstico y el plan de acción”, declaró el médico personal de Bolsonaro, Brasil Caiado, en declaraciones a O Globo.

El expresidente brasileño se encuentra bajo prisión domiciliaria SERGIO LIMA - AFP

Por otro lado, el médico personal del expresidente brasileño consignó ante el medio brasileño que se espera que el referente de la oposición pase la noche en el hospital y que, por el momento, no hay fecha de alta prevista.

La de este viernes no fue la primera complicación médica de Bolsonaro. El 6 de septiembre de 2018, mientras participaba de un acto proselitista en Juiz de Fora -en el estado de Minas Gerais-, el expresidente de Brasil recibió una puñalada en el abdomen que le provocó lesiones graves en el intestino grueso, el intestino delgado y una arteria, además de una importante hemorragia. Fue operado de urgencia y trasladado posteriormente al Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, donde debió someterse a una segunda intervención para resolver una obstrucción intestinal.

Tras ser apuñalado, los manifestantes cargaron al candidato Bolsonaro - Fuente: Twitter

Ese ataque lo obligó a atravesar varias cirugías y a utilizar temporalmente una bolsa de colostomía. Desde entonces pasó por seis operaciones, cinco de ellas relacionadas con el aparato digestivo.

Tres años más tarde, en julio de 2021, Bolsonaro fue hospitalizado después de atravesar una prolongada crisis molestias abdominales. En enero de 2023 volvió a ser ingresado de urgencia en Estados Unidos por un nuevo cuadro de adherencias. Dos años después, en abril de 2025, una nueva crisis de dolores abdominales derivó en una cirugía intestinal de más de 12 horas y en una internación en terapia intensiva, durante la cual presentó un deterioro en algunos indicadores clínicos y hepáticos.

A estos antecedentes se sumaron otros problemas de salud. En septiembre de 2025 recibió atención hospitalaria por deshidratación, anemia y alteraciones de la función renal, mientras que los estudios también detectaron lesiones de cáncer de piel.

Una vez que la internación de Bolsonaro en el DF Star tomó conocimiento público, quien se pronunció a través de redes sociales fue uno de sus hijos. “Estoy con mi padre en la habitación inicial. La primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada, causando extrañeza”, tuiteó Carlos Bolsonaro.

El posteo de Carlos Bolsonaro

Sobre el estado de salud de líder del clan Bolsonaro, su hijo Carlos detalló que “sigue con abdomen distendido, dolor agudo controlado con medicamentos y cuadro inflamatorio detectado. A cada momento una actualización del cuadro crítico”. “Duermo con él y lo acompaño en este momento. ¡Pronto traigo más información!“, cerró.