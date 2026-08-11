El desgarrador mensaje de James Rodríguez tras el terremoto en Colombia: “Devastadora y triste”

James Rodríguez, capitán y símbolo de la selección colombiana, habló tras el grave terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer a su país. “Ya pasaron 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste”, empezó. En un nuevo parte oficial, la administración de Abelardo de la Espriella elevó este martes a 169 el número de víctimas y reportó más de 900 heridos y 2000 desaparecidos.

El mensaje de James Rodríguez en las redes sociales

“Me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos. De darnos la mano los unos a los otros para continuar. Y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar”, siguió el futbolista en su descargo en la cuenta de Instagram.

Un hombre junto a su perro en Pereira, Colombia (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) JAIME SALDARRIAGA - AFP

A su vez, destacó su rol tras el mal momento que atraviesa Colombia. “Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará”.

Por último, enfatizó: “A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo. Mañana todo será mejor”. Y finalizó de forma tajante: “Te amo, Colombia”. El texto lo escribió sobre la bandera tricolor del país.

James Rodríguez, durante el último Mundial; el 10 es el capitán y la figura de Colombia (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Este martes, las autoridades locales advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

El devastador terremoto que sacudió ayer a Colombia (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) JAIME SALDARRIAGA - AFP

Lugar del epicentro del terremoto en Colombia

La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en todo el territorio, lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1200 muertos en la zona cafetera.

James Rodríguez no fue el único futbolista de la selección colombiana en enviar un mensaje y su solidaridad. El delantero Luis Díaz también escribió en sus redes sociales

El mensaje de Luis Díaz para Colombia

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, destacó.

Por su parte, Jhon Arias, oriundo de Chocó -una de las zonas más afectadas-, también compartió mensajes e información para ayudar en estos momentos y se mostró solidario. “Dios tiene el control de todo siempre, es momento de estar unidos”, escribió junto a un video que muestra las imágenes más tristes del terremoto. Ahí mismo compartió un número de cuenta para ayudar y un mail: 🇨🇴 cuenta de ahorros Bancolombia:09800005548🇧🇷 pix: Aguilarayala.ya@gmail.com.

Jhon Arias y una ayuda muy importante para Chocó

Luego, habló junto a su esposa y dijo: “Hola a todos, queríamos reiterar nuestro apoyo. Estamos disponibles desde el lado que sea posible, queremos brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance y dar un mensaje de ánimo y aliento. Sabemos que son horas de incertidumbre y miedo, horas de desesperación. También es un llamado a buscar a Dios y en la fe. Es momento de estar unidos. Somos una gran región, un gran país, y somos capaces de salir adelante”.

Jhon Arias puso a disposición un avión para ayudar en Chocó

Hacia el final del video, explicó: “También ponemos a disposición un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó, con profesionales del área de salud y cargados de insumos médicos para intentar alivianar un poco la circunstancia en esa región”.