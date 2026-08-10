“Pareció durar una eternidad”: testimonios de miedo y destrucción tras el terremoto en Colombia

BOGOTÁ.- “El susto de mi vida”, “un estruendo aterrador” y un terremoto que “pareció durar una eternidad” son algunas de las expresiones con las que sobrevivientes describieron el sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el oeste de Colombia y dejó al menos 111 muertos, decenas de heridos y edificios colapsados.

El movimiento comenzó a las 7:34 (hora local) y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Aunque se trató de un terremoto profundo, sus efectos fueron graves en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde equipos de emergencia trabajan entre edificios dañados y estructuras derrumbadas. EEl País+1

“Estamos acostumbrados a los terremotos, pero este pareció durar una eternidad”, fue uno de los primeros testimonios recogidos después del movimiento, que sorprendió a millones de personas cuando comenzaban sus actividades de la mañana.

Un hombre que se encontraba en un taxi en Bogotá relató que el vehículo comenzó a sacudirse poco después de las 7:34. “Nos bajamos y el suelo se movía bajo nuestros pies”, contó. Desde la calle observó árboles, semáforos y edificios balanceándose, mientras los habitantes abandonaban sus viviendas y lugares de trabajo para concentrarse en el exterior.

Personas buscan supervivientes entre los escombros de casas derrumbadas tras un terremoto en Pereira, Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

Otro de los testimonios llegó de Medellín, donde una mujer contó que sintió el terremoto desde el séptimo piso de un edificio. “El terremoto fue muy fuerte y duró mucho tiempo. Me parecía que los vidrios estaban a punto de romperse; todo temblaba”, relató.

La mujer dijo que quedó “paralizada” durante los primeros momentos y no sabía cómo reaccionar. Finalmente abandonó el edificio y se encontró con una multitud que se había concentrado en la calle, preocupada tanto por sus viviendas como por sus mascotas.

Un vehículo queda aplastado por los escombros tras un terremoto en Cali, Colombia Juan Diaz - AP

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los testimonios describieron escenas de desconcierto y destrucción. Franco Coppoli, profesor de literatura que se encontraba en la ciudad, contó que las sacudidas comenzaron alrededor de las 7:30 y fueron “muy fuertes y prolongadas”.

“Salimos de la casa donde estábamos, una construcción nueva que quedó gravemente dañada”, relató Coppoli. Según su testimonio, el terremoto duró más de un minuto y, después de evacuar junto a otras personas, observó cómo parte de un edificio se derrumbaba frente a ellos.

“Sin electricidad ni agua en las viviendas, Internet disponible solo de manera intermitente y una neblina amarilla en el aire, señal de los derrumbes”, describió el profesor, en referencia al panorama posterior al sismo.

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Cali, Colombia Santiago Saldarriaga - AP

Allí mismo se encontraba el argentino Leonel Cerrudo y fue despertado por las primeras sacudidas. “El susto de mi vida. Había vivido aquí en Cali algunos sismos, pero de cinco puntos, movimientos normales; nosotros en Argentina no estamos acostumbrados, todavía estoy medio shockeado”, contó a LN+.

Cerrudo se encontraba en el quinto piso de un edificio cuando comenzó el movimiento y decidió evacuar. “Yo llegué a bajar, se movía todo, pero llegué a bajar. Desde mi casa veía cómo todo se desmoronaba de arriba”, relató.

Aunque el edificio no colapsó completamente, sufrió graves daños. “Se abrieron todas las paredes. Las grietas de todas las paredes de todo el edificio estaban todas abiertas. De hecho, empezaron a venir los bomberos”, contó.

El terremoto también destruyó parte de sus pertenencias y equipo de trabajo. “Después empiezo a mirar todas las cosas que se me dañaron y digo, bueno, está bien, lo material va bien, tengo mi vida, pero son cuatro años de esfuerzo que se me fueron en un segundo”, afirmó.

Cerrudo cuestionó además la preparación de Cali para enfrentar un evento de esta magnitud. “Cali no está preparada para ningún ataque de esta magnitud”, sostuvo.

El argentino fue trasladado posteriormente a un hotel con ayuda de un conocido, aunque aseguró que permanece preocupado por la posibilidad de nuevas sacudidas. “Nadie me asegura que acá donde estoy voy a estar bien”, dijo.

Pacientes evacuados en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia Santiago Saldarriaga - AP

En ese distrito, las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de la emergencia. En uno de los videos se observa el derrumbe de una parte de un edificio de departamentos mientras personas que se encontraban en la calle gritan y corren para alejarse.

Otro registro muestra a personas huyendo de un hospital mientras parte de la fachada se desploma sobre las inmediaciones. Las escenas muestran ambulancias estacionadas y trabajadores y pacientes intentando ponerse a salvo.

Uno de los puntos más críticos fue el Hospital Universitario de Cali, donde cuatro pisos de un ala que alberga los servicios de pediatría y cuidados intensivos colapsaron. El director del centro médico, Irne Torres, describió la situación como “un drama dentro del drama” y confirmó al menos un paciente fallecido y 10 personas atrapadas entre los escombros. También advirtió que el número de víctimas podría aumentar. “El derrumbe afecta al 30% de la estructura y, en particular, al ala de pediatría y de cuidados intensivos”, afirmó Torres. “No podemos recibir más pacientes y necesitamos sangre”.

Según el director, todos los pacientes internados fueron evacuados hacia los jardines del hospital debido a los daños estructurales. El centro, uno de los principales establecimientos públicos de salud del suroccidente colombiano, quedó imposibilitado para recibir nuevos pacientes.

La emergencia también alcanzó a otros centros médicos. Un cirujano de la clínica Valle Salud, en Cali, difundió un pedido urgente de ayuda poco después del sismo. “Todas las personas que puedan venir a ayudar, que vengan a la clínica Valle Salud. Tengo muchos pacientes de cuidados intensivos atrapados, necesitamos sacarlos, el hospital se derrumbó”, escribió el médico Juan Gallego en redes sociales.

Agencias ANSA y AP y diario El País