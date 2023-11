escuchar

TEL AVIV.- El presidente electo argentino, Javier Milei, confirmó su intención de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En su primera entrevista con un medio de comunicación israelí, el semanario ortodoxo Kfar Jabad, Milei declaró: “Tengo la intención de cumplir mis compromisos. Jerusalén es la capital de Israel y el traslado de la embajada a la Ciudad Santa simboliza a mis ojos nuestro reconocimiento de este hecho”.

Entrevista de Milei al diario Kfar Jabad. Un diario de nicho para jasidim de Jabad. pic.twitter.com/dI5CE2RtDR — Eli Levy (@pinchegorro) November 23, 2023

“Espero y confío en que muchos otros países del mundo hagan lo mismo”, agregó Milei, en una decisión que, de confirmarse, sería controvertida a nivel internacional, como sucedió cuando la tomó Donald Trump en 2018.

Desplazar la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén era también una de las grandes promesas de campaña del expresidente Jair Bolsonaro, quien terminó su mandato sin cumplirla, aunque sí abrió una oficina de negocios en esa ciudad. También el presidente de Paraguay, Santiago Peña, había prometido abrir la embajada en Jerusalén, pero la decisión quedó en pausa por la guerra actual.

El lunes, el canciller de Israel, Eli Cohen, felicitó a Milei por su elección y lo invitó a su país. “Lo invito a visitar pronto Israel, para continuar nuestro diálogo e inaugurar la Embajada de Argentina en Jerusalén, capital de Israel”, expresó.

Si bien Israel considera que su capital es Jerusalén, la mayor parte de los países del mundo reconoce el régimen internacional especial de la ciudad otorgado por la ONU debido al valor que tiene la ciudad para las religiones cristiana, musulmana y judía.

¡Felicitaciones al presidente electo de Argentina @JMilei!

Esperamos trabajar junto con usted para fortalecer las relaciones entre Israel y Argentina y profundizar los vínculos entre los pueblos.

Lo invito a visitar pronto Israel, para continuar nuestro diálogo e inaugurar la… pic.twitter.com/RXauqQGzBs — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 20, 2023

El semanal Kfar Jabad dedica su portada al nuevo presidente de la Argentina y afirma que su victoria electoral ‘’ha traído una gran alegría a Israel y al mundo judío”.

En la entrevista con el periodista israelí Yosef Levin, el mandatario libertario afirmó: “Según lo que he aprendido, la historia del pueblo judío venció todas las amenazas de pogromos y ataques posteriores y el pueblo de Israel sobrevivió. Mi mensaje es confiar en Dios y ser fuertes y unidos”.

En respuesta a una pregunta sobre la guerra contra Hamas en Gaza, Milei dijo que “tenemos que dejar de ser hipócritas, de manera inequívoca” y que tenía “la intención de intervenir y tratar de influir en otros presidentes de América Latina y de todo el mundo para que multipliquen los esfuerzos para que los rehenes vuelvan a sus casas inmediatamente’'.

Además, añadió, debe reconocerse el derecho de Israel a ‘’proteger a sus ciudadanos por todos los medios necesarios y que lo apoyen abiertamente y sin pestañear”.

Viaje a la tumbra del Rebe

En la entrevista, Milei recordó su visita a la tumba del rabino Lubavitch, fundador de la secta Jabad y considerado uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, y su petición de una bendición antes de las elecciones presidenciales. “Esa bendición -concluyó- se materializó”.

En su primer viaje como presidente electo, Milei partirá mañana rumbo a Estados Unidos para visitar la tumba del rabino, según pudo confirmar LA NACION.

Javier Milei, de la Libertad Avanza, sostiene una bandera israelí durante su caravana por Lomas de Zamora. Natacha Pisarenko - AP

“La verdad es que no llegué a conocer al Rebe personalmente, pero apenas en el último año tuve el privilegio de visitar la tumba del Rebe dos veces. Allí pedí su santa bendición para poder ser elegido presidente de la Argentina y esta bendición se hizo realidad esta semana” declaró.

Respecto al hecho de que estudia Torá regularmente, Milei dijo: “Hace unos años, un amigo personal mío de la comunidad judía, Julio Goldstein, que es un líder político con opiniones similares a las mías, me organizó una reunión con su rabino. Él me acompañó a esa reunión, me presentó a su rabino, no entró conmigo a la reunión. En esa reunión, que duró bastante tiempo, comencé a aprender de él sobre la historia del pueblo de Israel, sobre la Torá que les fue entregada en el desierto del Sinaí, sobre las ideas de la Cabalá y lo oculto y mucho más. Salí de esa reunión muy emocionado y desde entonces comencé a estudiar la Torá de forma bastante regular. Nunca olvidaré cómo nosotros (Julio Goldstein y yo) comenzamos simplemente a tener conversaciones sobre temas específicos de la Torá y peleamos entre nosotros quién sabe más, si él o yo”, bromeó.

Cuando se le preguntó en qué pensaba centrarse como presidente de la Argentina, respondió: “Hay mucho que hacer y cambiar en Argentina desde cero, pero una de las cosas principales y más importantes que quiero hacer es curso para restaurar, estabilizar y elevar la economía argentina, poner fin a la corrupción y hacer de Argentina un buen país. Más que sea un ejemplo y modelo para muchos países de la región y del mundo”.

Alineado con Israel

El “viaje espiritual” que comenzará Milei mañana hacia Nueva York tendrá “una connotación más espiritual que de otras características”. Por eso, luego de Estados Unidos, tiene la intención de viajar a Israel tras su asunción del 10 de diciembre.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei. Natacha Pisarenko - AP

Durante la campaña electoral, Milei visitó junto a su hermana Karina en Nueva York “El Ohel”, un lugar que cobija la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “el Rebe de Lubavitch”, séptimo líder de la dinastía jasídica fallecido en 1994. Entonces se lo vio portando un kipá y con un ejemplar de La Torá bajo el brazo.

El libertario simpatiza con el judaísmo, religión a la que buscaría convertirse. Si bien Milei es católico, sus allegados aseguran que el futuro presidente de la Argentina es un fanático del Estado de Israel y ha encontrado en el judaísmo “un tesoro de sabiduría de vida”.

En sus últimos eventos de campaña de cara a la definición final en el balotaje, Milei recorrió localidades del conurbano bonaerense ondeando banderas de Israel, en especial tras el brutal ataque del grupo terrorista Hamas, como se vio en una caravana en Lomas de Zamora.

Además, aseguró en reiteradas ocasiones que su gobierno estará “alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre”.

Agencias ANSA y AP

LA NACION