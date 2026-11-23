LONDRES.- Los regresos no son nada nuevo en Silicon Valley. Hace casi exactamente tres años, la junta directiva de OpenAI, la desarrolladora de modelos de inteligencia artificial (IA), rajó a su CEO, Sam Altman, y a los cuatro días lo volvió a nombrar al frente de la empresa. Así y todo, el regreso de Jensen Huang sigue siendo extraordinario.

Hoy, apenas 12 días después de que Huang renunciara a su cargo por una serie de escándalos, incluido su romance con una supuesta espía china, la junta de Nvidia repuso al cofundador de la empresa en su cargo de CEO. La junta, que el 17 de noviembre había manifestado no tener intenciones de devolverle su cargo, ahora declaró que al fin y al cabo estaba satisfecha con la “sinceridad” de Huang, aunque la investigación interna todavía no concluyo. En los días posteriores a la renuncia de Huang, Nvidia perdió más de 1 billón de dólares de valor de mercado, y desde el anuncio de su regreso, las acciones repuntaron, por ahora, un tercio.

Sin embargo, el suspiro de alivio de los inversores podría no durar: Huang está de vuelta al timón, pero en un contexto completamente diferente. Ahora Nvidia tiene enfrente a un gobierno que de nuevo quiere endurecer los controles a las exportaciones tecnológicas y a un Congreso que muy pronto estará repleto de desconfiados de la inteligencia artificial. Y Huang, que durante mucho tiempo fue el gran maestro de ceremonias del negocio de la IA, también deberá recuperar la confianza de sus empleados, de sus clientes y de sus proveedores.

La primera prueba para Huang llegará el 1 de diciembre, cuando deba someterse a un riguroso interrogatorio ante el Congreso. La junta directiva ya manifestó su confianza en que “la reincorporación del Sr. Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional”. Sin embargo, aún persisten las dudas sobre su relación con la ciudadana china Alice Huang —exejecutiva de Megaspeed, empresa singapurense desarrolladora de centros de datos que compraba chips a Nvidia—, y estas dudas no van a desaparecer. Los demócratas ya prometieron que el año próximo, cuando tomen el control de ambas cámaras del Congreso, iniciarán sus propias investigaciones.

Pero el propio gobierno de Trump parece dividido al respecto. El mandatario norteamericano expresó su deseo de que Huang regresara, y hasta habría intervenido telefónicamente en una reunión de la junta directiva de la empresa para defender su postura. Sin embargo, otros miembros de su gabinete se han mostrado más reticentes. El 15 de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro, abogó por “una drástica reestructuración” de Nvidia y por la contratación de un CEO externo; no obstante, una semana después cambió de opinión y sugirió, de forma un tanto peculiar, que Huang, al haber renunciado, había pasado a ser en una figura externa. Marco Rubio, secretario de Estado, tampoco es partidario de Huang: fue él quien supervisó el informe de inteligencia sobre sus vínculos con Alice Huang, lo que desencadenó su temporaria caída en desgracia.

Jensen Huang regresa oficialmente a la oficina de Nvidia Captura

A Huang también se le va a complicar salir a defender una flexibilización de los controles a las exportaciones tecnológicas. Durante mucho tiempo sostuvo que restringir las ventas a China termina fomentando el desarrollo de la industria nacional de chips en ese país. Sin embargo, cinco días después de su renuncia, el Departamento de Comercio anunció una normativa destinada a impedir que las empresas chinas “alquilen” el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial en centros de datos situados en el extranjero. Por su parte, el propio Congreso norteamericano está evaluando proyectos de ley que endurecerían aún más esos controles.

El regresado CEO de Nvidia también deberá hacer frente a las repercusiones internas derivadas de las perjudiciales revelaciones que salieron a la luz en las últimas semanas. Dos de los supuestos romances de Huang fueron con subordinadas. El 20 de noviembre, The New York Times publicó testimonios de más de una docena de empleados y exempleados que aseguran que Huang siempre recurrió a la humillación pública y a violentas amenazas para presionar a su personal. El vocero de Huang ha refutado esas acusaciones. Pero en en pasado Huang nunca ocultó sus métodos: en una ocasión llegó a decir que estaba dispuesto a “torturar” a sus empleados “hasta llevarlos a la grandeza”.

En Nvidia, a algunos les preocupa menos su temperamento que la dependencia que la empresa tiene de él, ya que Huang ha dirigido el negocio con cerca de 60 subordinados directos y sin un sucesor evidente. Que una empresa valuada en billones de dólares dependa de un solo hombre “es absurdo”, comenta un empleado, y otro se pregunta cómo se desenvolverá Huang en una empresa donde ahora cada uno de sus movimientos estará bajo la lupa. Antes de ser restituido en su cargo, la junta había anunciado la creación de un comité, compuesto exclusivamente por consejeros independientes, para supervisar los riesgos relacionados con la seguridad nacional y el cumplimiento de las normas comerciales por parte de la empresa.

Por otra parte, cabe preguntarse si Huang podrá recuperar su rol de artífice del boom de la inteligencia artificial. No hace mucho, su simple beneplácito bastaba para disparar las acciones de cualquier empresa. Recorría el mundo compartiendo escenario con presidentes y primeros ministros, predicando las bondades de la IA, tanto clientes como proveedores se ponían en fila para hacer negocios con él.

Casi con certeza su estrella se ha opacado. Los políticos que antes lo cortejaban probablemente se mantengan a distancia hasta que concluyan las investigaciones en su contra. Es posible que el sector opte por la prudencia. Según un analista del mercado, la empresa TSMC —el gigante taiwanés de los semiconductores, cuyo mayor cliente es Nvidia— será más cauta antes de pasar a depender tanto de un solo cliente. Y los proveedores de servicios en la nube, que evitaban a los competidores de Nvidia por miedo a quedarse sin acceso a los chips de Huang, tal vez ahora estén más abiertos a buscar otras alternativas. Además, no todos los inversores se quedaron tranquilos con su reincorporación. Stacy Rasgon, de la firma de operadores Bernstein, señaló que la tendencia de Huang “a rodearse de personas cuestionables” y “a mentirle a la Junta Directiva” siguen siendo preocupantes. El directivo estrella de Nvidia habrá recuperado su lugar en en cielo, pero recuperar su brillo le costará mucho más.

Traducción de Jaime Arrambide