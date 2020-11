Joe Biden ya se muestra como presidente electo: "La gente habló"

Joe Biden dio por cerrada la elección presidencial de Estados Unidos Fuente: AFP

WASHINGTON.- Sin cantar victoria aún, pero con la mirada puesta ya en su futura presidencia, Joe Biden dio por cerrada la elección presidencial de Estados Unidos, y en un discurso en el que se mostró como presidente electo, dijo que la gente había elegido "el cambio", llamó a la unidad y afirmó que había recibido "un mandato" para llevar adelante su agenda política para atacar la pandemia del coronavirus, reactivar la economía, y enfrentar el cambio climático y el racismo.

"Debemos dejar atrás la ira y la demonización. Es hora de que nos unamos como nación y sanemos. No será fácil, pero debemos intentarlo", afirmó Biden.

Ante el rechazo del presidente, Donald Trump, de conceder la elección y su ofensiva legal para impugnar el resultado en la Justicia, Biden respondió dejando en claro que ya comenzó a preparar su futuro gobierno.

"La gente habló. Más de 74 millones de estadounidenses. Y hablaron en voz alta por nuestra fórmula. Pero mientras esperamos los resultados finales, quiero que la gente sepa que no estamos esperando para empezar a trabajar", dijo Biden en un discurso en Wilmington, Delaware, en el que se mostró como presidente electo.

Biden pronosticó que, cuando termine el escrutinio de los votos, ganará en Arizona y Georgia, dos enclaves republicanos, y logrará "reconstruir el muro azul" demócrata en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, tres estados donde Trump se impuso hace cuatro años.

El discurso de Biden llegó en el dramático epílogo de una elección histórica que mantenía en vilo al país y al mundo cuatro días después del cierre de los comicios con un escrutinio a cuentagotas por el aluvión de votos por correo, seguido minuto a minuto por millones de personas a lo largo de una semana en la que pocos pudieron pegar un ojo o despegarse de los televisores. Biden se encaminaba a obtener 306 electores, según los datos provisorios, pero por el momento tenía asegurados solo 264 de los 270 votos electorales necesarios, según la agencia AP y Fox News. Otros medios le asignaban 253 electores porque mantenían abierto Arizona.

"Debemos mantener la calma. Paciencia. Y dejemos que el proceso funcione mientras contamos todos los votos. Estamos probando una vez más lo que hemos demostrado durante 244 años en este país. La democracia funciona. Se contará su voto", afirmó.

Biden prometió controlar la pandemia del coronavirus y trabajar para reactivar la economía.

A sabiendas de que la elección dejó heridas profundas en un país fracturado, Biden dedicó un largo trecho de su discurso en un llamado a la unidad del país.

"En Estados Unidos tenemos opiniones sólidas y tenemos fuertes desacuerdos. Y eso está bien. Los desacuerdos fuertes son inevitables en una democracia y los desacuerdos fuertes son saludables. Son un signo de un debate vigoroso, de opiniones profundamente arraigadas. Pero debemos recordar: el propósito de nuestra política no es una guerra total, implacable e interminable. No. El propósito de nuestra política, el trabajo de la nación, no es avivar las llamas del conflicto, sino resolver problemas. Garantizar la justicia. Para darles a todos una oportunidad justa. Mejorar la vida de nuestra gente", afirmó, y luego cerró: "Podemos ser oponentes, pero no enemigos. Somos americanos".

