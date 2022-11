José “Pepe” Mujica, sobre las elecciones de 2023: “Creo que Cristina Kirchner no va a ser candidata”

escuchar

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica se metió en la interna del Frente de Todos y analizó las posibles fórmulas para las elecciones presidenciales de 2023 en la Argentina. “Creo que Cristina Kirchner no va a ser candidata”, planteó.

En una entrevista con el medio uruguayo El Observador, el exmandatario descartó que la vicepresidenta se presente como candidata “porque es muy temperamental”, aunque destacó también que “es muy inteligente”. En ese sentido, resaltó: “Si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera”.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Lula da Silva y Pepe Mujica durante el acto por el Día de la Democracia en la Plaza de Mayo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Consultado por la futura candidatura del presidente Alberto Fernández, Mujica planteó que la situación en el país “va a ser muy difícil”. Incluso sugirió que tal vez podía surgir una nueva figura peronista que aún no esté en mente de nadie.

“No sé si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar. El peronismo no es previsible”, indicó.

Mujica aseguró que no le parece una mala idea que Fernández quiera competir en una interna del Frente de Todos. “El kirchnerismo ya había planteado algunos cuestionamientos... La verdad es que no tengo idea lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder pero van a seguir existiendo. Es un dato de la realidad”, opinó.

El gorro de Lula da Silva: CFK 2023

El guiño de Lula da Silva para Cristina Kirchner en medio de las dudas sobre su candidatura presidencial

El día en el que Lula da Silva ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, se vio al presidente electo con una gorra que llevaba la inscripción “CFK 2023″, en referencia a la vicepresidenta argentina y a su eventual candidatura para el año próximo.

En un video que circuló en Twitter, se puede ver cómo una persona le acerca el gorro al líder brasileño y él mismo se lo coloca en la cabeza. En ese momento, quienes estaban allí aplaudieron, mientras que el conductor del PT sonrió a la cámara.

Consultado sobre este hecho, Mujica planteó que ese gorro “se lo pusieron” y que “no es de Lula”.

“Las mujeres están de moda”

El expresidente uruguayo Mujica tuvo un comentario que generó réplicas internas en el Frente Amplio al referirse a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosee. Según dijo, ella tiene a favor para quedarse con la candidatura presidencial por el opositor Frente Amplio (FA) porque “ser mujer y estár de moda”.

“Yo la respeto mucho a Carolina (Cosse), la respeto mucho. Tiene un don a favor: es mujer y están de moda. Me parece que (Yamandú) Orsi pega más con lo que es el Uruguay”, señaló Mujica.

Sus dichos le valieron una inmediata réplica de la Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas de la alianza, que rechazó “toda calificación o juicio de valor hacia las personas”. La Unidad Temática, que agrupa a las mujeres del FA, remarcó: “Dentro de nuestras luchas están el respeto y la tolerancia, y nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido”.

En un comunicado, advirtieron que la “violencia política no solamente está dentro de los espacios de militancia, sino que los medios de comunicación también la ejercen”, y subrayaron: “Las mujeres nunca fuimos, no somos ni seremos moda”.

