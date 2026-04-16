Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 16 de abril

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles que se vienen “tiempos difíciles” para la economía mundial si la guerra en Medio Oriente no se resuelve y los precios del petróleo se mantienen altos, según informó AFP.

“Debemos prepararnos para tiempos difíciles” si el conflicto persiste, dijo ante periodistas en una rueda de prensa que se llevó a cabo durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. “Nos preocupan los riesgos para la inflación, que se trasladen a los precios de los alimentos si no se reanudan pronto las entregas de fertilizantes a un precio razonable”, detalló Georgieva.