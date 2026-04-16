Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 16 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Kristalina Georgieva sostuvo que pueden venir "tiempos difíciles" si se prolonga el conflicto en Medio Oriente
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió este miércoles que se vienen “tiempos difíciles” para la economía mundial si la guerra en Medio Oriente no se resuelve y los precios del petróleo se mantienen altos, según informó AFP.
“Debemos prepararnos para tiempos difíciles” si el conflicto persiste, dijo ante periodistas en una rueda de prensa que se llevó a cabo durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. “Nos preocupan los riesgos para la inflación, que se trasladen a los precios de los alimentos si no se reanudan pronto las entregas de fertilizantes a un precio razonable”, detalló Georgieva.
Donald Trump sostuvo que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Israel y Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este viernes se llevará a cabo una reunión entre funcionarios de Israel y Líbano. “Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años”, escribió en su cuenta de Truth Social.
Se llevará a cabo una reunión entre funcionarios de Irán y de Pakistán para dialogar sobre los mensajes intercambiados con EE.UU.
Funcionarios de Irán y el jefe de las fuerzas de Pakistán, Asim Munir, se reunirán este jueves en Teherán, según informó CNN, para dialogar respecto a los mensajes intercambiados con Estados Unidos luego del fracaso de la ronda de negociaciones llevado a cabo en Islamabad.
Este miércoles Munir se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Luego de ese encuentro, el funcionario del país persa difundió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de Irán de “promover la paz y la estabilidad en la región”.
El Departamento de Guerra de EE.UU. anunció una conferencia de prensa para las próximas horas
A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la realización de una conferencia de prensa para las próximas horas. El adelanto detalla que será el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien lleve a cabo la conferencia, que girará en torno a la guerra en Medio Oriente.
ANNOUNCEMENT: pic.twitter.com/t0i56pPbcS— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 16, 2026
El bloqueo de Trump en Ormuz amenaza con sepultar la incipiente distensión con China
WASHINGTON.–“Peligroso e irresponsable”. Así calificó China el bloqueo de Estados Unidos al petróleo iraní que atraviesa el estrecho de Ormuz, y con esa frase expuso el más reciente desafío que enfrenta el presidente Donald Trump: cómo hacer para que la guerra con Irán no termine sepultando la incipiente distensión que se estaba dando con China.
A Trump lo esperan con la alfombra roja dentro de cuatro semanas en Pekín, un esfuerzo cuidadosamente planificado y orquestado para relanzar la relación entre las dos mayores economías del mundo.
Trump ya había pospuesto el viaje una vez, y ahora los funcionarios de la Casa Blanca enfatizan que no hay planes de volver a aplazarlo, por más que al momento del viaje Estados Unidos siga estrangulando las exportaciones del petróleo iraní. El 90% de esas exportaciones —más de 1,3 millones de barriles diarios— fueron adquiridas por China antes del inicio del ataque norteamericano-israelí del 28 de febrero.
El director de presupuesto de Trump defendió el plan de la Casa Blanca para un aumento masivo del gasto militar
Russell Vought declaró ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes que el esfuerzo por incrementar la producción de armas en Estados Unidos y construir más barcos, aviones y drones requerirá una enorme inversión inicial.
El testimonio de Vought impulsa la iniciativa de la Casa Blanca para aumentar el gasto en defensa a casi 1,5 billones de dólares en el próximo ejercicio fiscal, frente a casi 1 billón de dólares este año.
El asesor militar del líder supremo de Irán afirma no apoyar la extensión del alto el fuego
“Estamos sujetos a las decisiones de los funcionarios pertinentes, pero personalmente no estoy de acuerdo con extender el alto el fuego”, declaró Mohsen Rezaei, excomandante de la Guardia Revolucionaria Iraní y actual asesor de Mojtaba Khamenei en asuntos militares, según informaron medios estatales iraníes y reportó la agencia AP.
Rezaei también instó a los funcionarios a ser más cautelosos que antes en las negociaciones sobre asuntos económicos con Estados Unidos. Afirmó que Irán, y no Estados Unidos, es quien establece las condiciones previas para la próxima ronda de conversaciones. “A diferencia de los estadounidenses, que temen una guerra continua, nosotros estamos plenamente preparados y familiarizados con una guerra prolongada”, declaró, según el informe.
Israel está considerando un alto el fuego en el Líbano mientras continúa su ofensiva
TEL AVIV.– Israel está considerando un alto el fuego de corto plazo en el Líbano que podría pausar la guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, dijeron el miércoles tres funcionarios israelíes, un día después de que Tel Aviv mantuviera conversaciones con el gobierno libanes en Washington.
El gobierno israelí aún no ha dado su aprobación formal a la tregua y las discusiones puertas adentro siguen siendo cambiantes. La propuesta podría ser tratada por el gabinete de seguridad de alto nivel de Israel cuando se reúna el miércoles por la noche, dijo uno de los funcionarios.
Estados Unidos calificó como un “hito histórico” las inusuales conversaciones del martes Israel y el Líbano, con la esperanza de que conduzcan a una paz duradera. Los enviados israelí y libanés dijeron que las conversaciones fueron positivas, aunque antes de la reunión Israel había descartado cualquier debate sobre la demanda libanesa de un alto el fuego.
Netanyahu: "Nuestras fuerzas continúan golpeando a Hezbollah"
“Estamos a punto de tomar Binat Jbeil. Paralelamente, ayer di instrucciones a las FDI para continuar ampliando la zona de seguridad. Nuestros amigos los estadounidenses nos actualizan constantemente sobre los contactos con Irán. Nuestros objetivos son idénticos. Ante la posibilidad de que la lucha se reanude, estamos preparados para cualquier escenario”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su conferencia de esta tarde.
כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג׳בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 15, 2026
ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. pic.twitter.com/Iw9iELKsDV
Un analista internacional explicó en detalle por qué se empieza a hablar de otra cumbre en la guerra: “La pelota está del lado de Irán”
Tras el fracaso del encuentro entre Estados Unidos e Irán, luego de que ambos países acordaron un alto al fuego en el conflicto del Medio Oriente, crecen las expectativas de una nueva cumbre. En este contexto, Andrés Repetto analizó en LN+, la posibilidad de una reunión entre el régimen y Estados Unidos, en un escenario donde continúan los ataques en el norte de Israel, pero también alrededor del estrecho de Ormuz que se encuentra bloqueado por la armada norteamericana.
“La pregunta que podríamos compartir ahora es si estamos ante la posibilidad de una nueva cumbre entre Estados Unidos e Irán”, sostuvo el analista y agregó: “Hay una brecha, una ventana de tiempo hasta el día 21 de abril”.
El encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán
Abbas Araghchi recibió a Syed Asim Munir Ahmed Shah mientras los países inician conversaciones por la guerra.
“Expresé gratitud por la generosa hospitalidad de Pakistán en la organización del diálogo, destacando que refleja nuestra profunda y gran relación bilateral. Nuestro compromiso con la promoción de la paz y la estabilidad en la región sigue siendo sólido, y compartido”, escribió Araghchi en X.
Delighted to welcome Field Marshal Munir to Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 15, 2026
Expressed gratitude for Pakistan's gracious hosting of dialogue, emphasizing that it reflects our deep and great bilateral relationship. Our commitment to promoting peace and stability in the region remains strong—and shared. pic.twitter.com/e74lm6hL8r
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