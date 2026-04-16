Donald Trump anuncia un alto el fuego entre el Líbano e Israel

WASHINGTON.- En medio de las tensiones entre el Líbano e Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció finalmente el alto el fuego entre ambos países, que durante la jornada intercambiaron ataques cruzados. El mandatario republicano, quien se jactó de intercambiar llamados con los líderes de ambas naciones, sostuvo que la tregua comenzará a regir a partir de este mismo jueves a las 18.

Ataques israelíes contra la ciudad libanesa de Nabatieh, en el sur del país, el 16 de abril de 2026 (Abbas Fakih / AFP) ABBAS FAKIH - AFP

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro [Benjamin] Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 17 (hora local)”, informó Trump desde su red social Truth.

“El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”, agregó.

El posteo de Trump

“He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, sentenció Trump.

Sus dichos no son aislados; a lo largo de su mandato, Trump se ha presentado como un pacificador y ha reclamado el Nobel de la Paz por sus esfuerzos que, según él, pusieron fin a nueve guerras. Esta afirmación está disputada, con casos que van desde países que le dan crédito por haber ayudado a reducir hostilidades o alcanzar un alto el fuego, a conflictos que no han sido directamente resueltos.

Minutos después del anuncio, el presidente estadounidense volvió a recurrir a su red social para confirmar que acordó un encuentro entre Netayahu y Aoun a realizarse en Washington.

“Además de la declaración que acabo de emitir, invitaré al Primer Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al Presidente del Líbano, Joseph Aoun, a la Casa Blanca para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo. Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que sucederá pronto!”, agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump pueden ser leídas como la antesala a un eventual acuerdo con Irán para arribar al fin de la guerra, en momentos en que desde la propia Casa Blanca aseguraron que por estas horas se evalúa celebrar una segunda ronda de conversaciones de paz en Pakistán.

El cese al fuego dado a conocer este jueves se produce en una jornada de elevada tensión en el sur del Líbano donde se registraron una serie de ataques por parte de Israel.

El ejército libanés había responsabilizado a Israel por bombardeos contra un puente estratégico en el sur del país y luego reportó un ataque contra una ruta clave que conecta Beirut con la capital siria de Damasco.

Un conflicto de larga data

El presidente de Líbano, Joseph Aoun Petros Karadjias - AP

Líbano e Israel habían celebrado el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo, calificado como terrorista por Estados Unidos, la Argentina y otros países. El gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah.

Israel y el Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y el Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Alex Brandon - AP

Desde que empezó la guerra con Irán, las tropas israelíes abrieron también un frente en el Líbano y se adentraron más en el sur del país para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros.

Hezbollah no vio con buenos ojos este acercamiento en el que ambos países aceptaron iniciar negociaciones directas para una paz sostenible en el tiempo, según el Departamento de Estado estadounidense.

El 2 de marzo, Hezbollah atacó territorio israelí, lo cual arrastró al Líbano a la guerra en Medio Oriente. Desde ese día la campaña militar israelí dejó por lo menos 2124 muertos y más de un millón de personas desplazadas.

Agencias AP y AFP