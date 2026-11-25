Landon Tresp, de 16 años, se encontraba en el dormitorio de la casa de montaña de su familia en Colorado, jugando a un videojuego en línea después de terminar sus tareas, cuando comenzó a chatear a través de su computador portátil con otra jugadora. Ella también era adolescente, y la conexión entre ambos fue instantánea, según relató a la BBC.

Él le comentó que le gustaba su nombre, y ella le reveló que era un alias. Dijo que se había escapado de casa y que estaba retenida en contra de su voluntad a cientos de kilómetros de su hogar, aunque no sabía exactamente dónde. La joven, de 17 años, llevaba desaparecida más de un año.

Landon, conmocionado, se sintió “impotente”, según cuenta, y tras conocer más detalles durante dos semanas de conversaciones, decidió contárselo a su madre, Khristina, el 31 de octubre de este año. La enfermera de 41 años y madre de cinco hijos estaba maquillando a sus hijos pequeños para que salieran a pedir dulces cuando él le contó lo sucedido.

Eso puso a la madre y al hijo en marcha para localizar a su nueva amiga, contactar a la madre, cooperar con el FBI y, finalmente, ser testigos del rescate de la adolescente, tan solo 24 horas después de que Landon alertara por primera vez a Khristina sobre su difícil situación. “Tuvo una sola oportunidad para tender la mano y pedir ayuda, y me eligió a mí”, dice Khristina sobre la chica, que tenía 15 años cuando desapareció.

Una captura de pantalla muestra a Khristina hablando por videollamada con la chica, que le enseña el cuchillo que su presunto captor guardaba debajo de la almohada Khristina Tresp

Los Tresp compartieron con la BBC las capturas de pantalla de la comunicación con la adolescente y una foto que coincide con la denuncia penal para corroborar su versión.

Landon le habló por primera vez a su madre de Jenny —cuya identidad la BBC mantiene en secreto— a mediados de octubre, unas semanas antes del rescate. “Después de una semana o algo así de empezar a hablar con ella, mencionó que había conocido a una chica por Internet y que era muy dulce”, afirma Khristina, quien le advirtió que “no siempre se sabe quién está al otro lado de la pantalla”.

“Está pasando por un momento muy difícil y busca un amigo”, le comentó. Pero Landon se sentía cada vez más preocupado a medida que Jenny le contaba más detalles sobre su situación. Se conocieron jugando a Among Us, un juego que Landon describe como “una especie de Clue espacial online”.

Tras contarle a Landon que se había escapado de casa, Jenny le explicó que un hombre mayor la había llevado a otro estado y no la dejaba irse. La joven era objeto de una investigación por desaparición y le envió a Landon enlaces a noticias sobre su caso. Sin embargo, creía que la Policía había dejado de buscarla.

Jenny estaba asustada y desesperada, y por eso Landon acudió a su madre. Con sus instintos maternales en alerta máxima, Khristina contactó personalmente con Jenny a través de Discord, una plataforma encriptada. Durante la conversación, Khristina dijo que la chica le contó cómo había pasado por “años de abuso en su vida y muchísimos problemas”. En cuestión de horas, Jenny empezó a llamar a Khristina “mamá”.

Among Us permite jugar a entre 4 y 15 jugadores en diferentes dispositivos Innersloth LCC

La madre de Colorado supo que la situación era grave al leer los artículos sobre su desaparición. Jenny sabía que estaba en Oregón y mencionó el nombre de una ciudad, pero desconocía el lugar exacto donde la tenían retenida. Khristina sabía que necesitaba más información. Le pidió a Jenny que buscara en la casa alguna carta u otro documento que tuviera un nombre completo, y la niña lo hizo. “Fue entonces cuando puse manos a la obra”, dice Khristina, y empezó a revisar los registros de impuestos y propiedades.

Khristina hizo una lista de direcciones y luego las buscó en un sitio web inmobiliario para encontrar fotografías. Le mostró las fotos a Jenny, quien confirmó que la segunda correspondía a la casa donde la tenían retenida. “Lo siguiente que me pidió fue que, por favor, no le contara a nadie hasta que [su captor] se hubiera marchado; que tenía armas en la casa y que estaba muy asustada”, dijo Khristina.

Jenny le prometió a Khristina que la llamaría a través de la plataforma de juegos cuando él se fuera a la mañana siguiente, y mientras tanto, Khristina comenzó a buscar la agencia policial que había sido asignada al caso de la adolescente desaparecida.

Se puso en contacto con la madre de Jenny a través de las redes sociales, habló brevemente con ella por teléfono y luego recibió una llamada de una agente del FBI.

“¿La viste con vida?“, le preguntó la agente a Khristina. “Y le dije: ‘Sí, chateamos por videollamada, me vio, y ella expresó: ‘Dios mío, no puedo creer nada de esto’”, recordó Khristina.

Cuando Jenny volvió a llamar a Khristina después de que su presunto secuestrador se marchara de casa, el FBI interceptó la conversación. Según consta en la denuncia penal, Jenny explicó que había conocido a Adam Hunter Harmel a través de las redes sociales en mayo de 2025. Le había dicho que era discapacitado y que tenía las caderas “hechas polvo”. Y le ofreció dinero si ella lo ayudaba a llegar a Oregón.

Sin embargo, después de recogerla en Utah, Harmel arrojó su teléfono a un río, la llevó en auto a Oregón y la mantuvo encerrada en el sótano. La obligó a dormir contra la pared en su cama, con un cuchillo debajo de la almohada, para impedir que escapara. Le dio a Jenny un teléfono móvil que no podía hacer llamadas, pero que sí podía conectarse a wifi, lo que le permitía jugar al videojuego en línea.

El hombre de 39 años “se volvía violento y agresivo”, llegando incluso a golpearla y agredirla sexualmente. Además, supuestamente obligó a Jenny a quitarse los aparatos de ortodoncia con unos alicates para que no pudiera ser identificada.

El comunicado de prensa del FBI en el que se anuncia el rescate, sana y salva, de la adolescente desaparecida en Garden City, Oregón FBI

Mientras Khristina y el FBI escuchaban todo esto, las fuerzas policiales se preparaban para poner a salvo a Jenny, tras haber sido alertadas de su paradero. Mientras Harmel estaba fuera de casa, se enviaron agentes a la calle y a la dirección indicada, y Khristina preparó a Jenny para su huida hacia la libertad. Según le contó a Khristina, ya había intentado escapar antes sin éxito.

La actuación de la Policía fue “fenomenal... me mantenían informada, ya sabes, ‘Estamos a nueve minutos, estamos a siete minutos’”, relata Khristina, quien estuvo hablando por teléfono con Jenny todo el tiempo, mientras su hijo Landon la observaba a su lado.

Khristina podía oír a otras personas en la casa con Jenny, y temía que alguien se enterara de lo que estaba sucediendo y le hiciera daño a la niña. Pero le ocultó todos esos miedos a Jenny. “Quiero que respires hondo tres veces conmigo”, le dijo a la adolescente. “Cuando un oficial me dé luz verde, y yo te avise, quiero que subas corriendo esas escaleras lo más rápido que puedas... Agarra la puerta del sótano”. “Quiero que sigas por ese pasillo y cojas la puerta principal... no te detengas.”

La madre y el hijo observaron sin aliento cómo Jenny corría a los brazos de un policía estatal. Harmel se encuentra ahora bajo custodia federal y fue acusado formalmente de transportar a una persona con la intención de cometer actos sexuales delictivos. Medios locales de Oregón también informaron que había sido acusado de abusar sexualmente de una niña de seis años en los meses previos a la desaparición de Jenny, y que en marzo de 2025 se dictó una orden de restricción por abuso sexual en su contra.

Permanece entre rejas a la espera de juicio. El abogado del acusado no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC. Mientras tanto, Jenny sigue en comunicación diaria con Khristina y Landon, quien aún disfruta jugando videojuegos en línea con ella.

“A veces hacemos videollamadas para que sepa que hay alguien que se preocupa por ella”, dice Khristina. “Anoche estaba en la videollamada mientras preparaba la cena... es bueno saber que cuando tiene un mal día o un mal momento, puede llamarme enseguida o llamar a Landon enseguida”.

“Le está yendo muy bien, teniendo en cuenta todo lo que pasó”. Todavía no se conocieron en persona, pero están intentando que eso suceda. “Espero poder abrazarla pronto”, dice Khristina.

*Por Sheila Flynn