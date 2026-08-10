Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico de Colombia: “Es el sismo más fuerte de las últimas décadas en el país”

BOGOTÁ.- Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico de Colombia, afirmó que el terremoto de este lunes fue el más fuerte que experimentó el país en décadas, al menos desde 1979.

“Es el sismo más fuerte que se ha sentido en las últimas décadas en el país; para la zona hay antecedentes de sismos, en particular el 23 de noviembre de 1979, cuando se registró un sismo de magnitud 7,2″, indicó el experto.

#ATENCIÓN | El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo de 7.4 registrado en las últimas horas en el país es el episodio más fuerte que ha sentido Colombia en las últimas décadas desde 1979. También se sintió en Ecuador, Panamá y Ecuador. Habla el director del SGC,… pic.twitter.com/IlVQJXH02p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

“Hay daños sobre todo en las ciudades de Manizales y Pereira. Nosotros seguimos informando desde el Servicio Geológico colombiano y recomendamos a la población mantener la calma y recibir la información desde los canales oficiales”, agregó.

El sismo

Un edificio derrumbado en Cali, Colombia Santiago Saldarriaga - AP

Un fuerte terremoto sacudió este lunes una amplia región de Colombia y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales evacuaron preventivamente tras la activación de alarmas. Las autoridades locales informaron del fallecimiento de al menos 22 personas, y advirtieron de heridos de gravedad, más de 20 edificios derrumbados, personas atrapadas y daños significativos.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Terremoto en Colombia

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

“No están solos”

El flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que asumió “directamente el liderazgo” de la atención de la emergencia en San José del Palmar y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante los daños y asistir a los damnificados.

Abelardo de la Espriella asumió la presidencia tres días antes del terremoto en Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno”, aseguró el mandatario cuya ceremonia de asunción fue celebrada el viernes pasado.

De la Espriella también solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes, y anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados y supervisar la respuesta gubernamental. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, sostuvo el mandatario, quien asumió el viernes. “Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, señaló.

La Aeronáutica Civil colombiana reportó que además de Pereira fueron afectados los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los “daños estructurales en la infraestructura”.

El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panamá, donde algunos edificios fueron evacuados y se detuvo por momentos la operación del metro, y un poco más fuerte en zonas en la frontera sur con Colombia, sin que se informaran daños o heridos.

En Ecuador fue sentido en ciudades como Tulcán —fronteriza con Colombia— Ibarra y Quito, la capital, en las que algunas personas salieron apresuradamente de edificios altos durante un feriado nacional. No se reportaron daños o víctimas.

Con información de AFP y Reuters