Keiko Fujimori anunció un nuevo régimen de disciplina en las escuelas públicas de Perú y prohibió el uso de maquillaje

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció un nuevo régimen de disciplina para las escuelas públicas de su país bajo la premisa de hacerle frente al bullying y la violencia en los establecimientos educativos. “El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas”, manifestó la mandataria en un acto que encabezó en el distrito de Chaclacayo, a 35 kilómetros de Lima.

Entre las nuevas restricciones figuran la prohibición del uso de maquillaje, el control del largo del cabello, la posesión de aparatos electrónicos en las aulas y la expulsión de alumnos violentos.

Las palabras de Keiko sobre el nuevo régimen de disciplina en las escuelas de su país

“Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría que vienen a aprender”, sostuvo Fujimori en la apertura del acto. “Por eso vamos a reinstalar las expulsiones: los más malcriados no van a estar en las aulas”, ahondó. La mandataria también remarcó que las nuevas restricciones recibirán los aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigencia.

En otro pasaje de su alocución, la presidenta peruana hizo referencia a los profesionales de la educación. “A los maestros se les respeta. Como me dijo un director: ya no podían llamar la atención porque estaban arrinconados. Entonces, con este nuevo reglamento, ellos [en referencia a los profesores] podrán nuevamente corregir, guiar y ayudar a los estudiantes”, remarcó Fujimori. “Así, podrán volver a poner una nota de conducta”, insistió.

Sobre las represalias que emanarán de este nuevo cuadro de conducta, la jefa de Estado enumeró que incluyen “sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad”. Asimismo, al hacer hincapié en los casos más grave de violencia escolar, reiteró sobre el regreso de las expulsiones.

En consonancia, puntualizó que las autoridades escolares “no van a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual”. “Porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional”, resaltó, invitando a los más jóvenes a denunciar este tipo de hechos. Sobre esto último, Fujimori clamó: “Díganle a los profesores y avísenle al director”.

Junto a la mandataria estuvo el ministro de Educación de Perú, José Antonio Chang, quien fue el encargado de anunciar las nuevas restricciones. “No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tengan una medida adecuada”, repasó.

El ministro de Educación peruano

Fue el mismo funcionario quien reveló que esas medidas regirán en todas las escuelas públicas del país. Sobre los establecimientos de régimen privado, sostuvo que podrán establecer sus normas internas.

Según cifras de la cartera que conduce Chang, en Perú existen aproximadamente 55.293 instituciones educativas públicas. Mientras que las privadas ascienden a 13.664. Por su parte, alrededor de 6.7 millones de estudiantes asisten a escuelas de gestión pública, lo que representa cerca del 72% de la población escolar del país.