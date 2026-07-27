Keiko Fujimori asume la presidencia y empieza a definir el rumbo de su gobierno

LIMA.– Keiko Fujimori asumirá este martes la presidencia de Perú por un período de cinco años y abrirá una nueva etapa política en un país que atravesó una década de inestabilidad institucional. A horas del cambio de mando, la mandataria electa reveló su primer gabinete y anticipó que sus prioridades serán la inseguridad y la economía.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, saluda a su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores para las reuniones bilaterales con delegaciones extranjeras previas a su toma de posesión en Lima el 27 de julio de 2026 CONNIE FRANCE - AFP

La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori afirmó la semana pasada que recibirá un país en una situación “catastrófica”. En ese contexto, anunció que Elmer Cuba ocupará el Ministerio de Economía, Luis Galarreta será primer ministro y jefe de Gabinete, y Carlos Espá quedará al frente de la Cancillería.

Cuba, de 60 años, fue director del Banco Central de Reserva entre 2016 y 2021, fundó la consultora Macroconsult y trabajó como director independiente de distintas empresas y consultor de organismos multilaterales. Tiene una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se graduó en la universidad del mismo nombre en Perú.

En su primera declaración después de su designación, el futuro ministro dijo que impulsará reformas para que el país “vuelva a crecer sanamente” y que revisará normas que, según señaló, ponen en riesgo la estabilidad fiscal. “Todavía falta la parte más difícil, hemos logrado estabilidad económica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no hace sentido en sus salarios”, afirmó.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (izquierda), y el ministro de Relaciones Exteriores designado, Carlo Espa, saludan mientras esperan la llegada de las delegaciones extranjeras al Ministerio de Relaciones Exteriores para reuniones bilaterales previas a la toma de posesión de Fujimori CONNIE FRANCE - AFP

Uno de sus principales desafíos será reducir el impacto de El Niño sobre sectores centrales de la economía. El Banco Central elevó en junio su proyección de crecimiento para este año del 3,2% al 3,4%, por el aumento de la demanda interna y la inversión. Sin embargo, el producto bruto interno de mayo registró su menor avance del año, con una caída del 73% de la actividad pesquera y una expansión marginal de la agricultura.

El jefe del Banco Central, Julio Velarde, advirtió que El Niño mantendrá sus efectos en los próximos meses. El gobierno peruano declaró el estado de emergencia en casi el 40% de los distritos. Perú es, además, el tercer productor mundial de cobre y mantuvo una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina, pese a haber tenido hasta nueve presidentes en una década.

En el plano político, Galarreta, vicepresidente electo y un estrecho colaborador de Fujimori, concentrará el manejo del gabinete. Para Relaciones Exteriores, la presidenta electa eligió a Espá, excandidato presidencial que trabajó entre 2007 y 2021 en las áreas de prensa y cultura de la Embajada de Estados Unidos en Lima.

Keiko Fujimori CONNIE FRANCE - AFP

La designación de Espá expone la importancia que el nuevo gobierno atribuirá a la relación con Washington. Estados Unidos reforzó en los últimos años sus vínculos con Perú, uno de los mayores productores de cobre y minerales críticos, ante el peso de China como principal socio comercial del país andino. Fujimori afirmó que su canciller deberá fortalecer la presencia peruana en el mundo, atraer inversiones y consolidar la cooperación internacional.

La asunción tendrá una amplia presencia regional. El presidente chileno, José Antonio Kast, viajará este lunes a Lima para participar de los actos protocolares y mantener reuniones bilaterales. También confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Kast viajará acompañado por el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien designó embajador especial. Frei Ruiz-Tagle fue uno de los 14 exmandatarios de la región que firmaron una carta de respaldo a Fujimori antes de la segunda vuelta. La presencia chilena también tendrá un gesto de reciprocidad: la dirigente peruana asistió en marzo a la asunción de Kast.

Agencias ANSA y Reuters