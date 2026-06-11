Cómo van los resultados de las elecciones en Perú 2026: estos son los últimos números del balotaje Fujimori vs. Sánchez

LIMA.- En un recuento que mantiene expectante a Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori recuperó el liderazgo por la presidencia sobre su contricante de izquierda Roberto Sánchez, cuando faltan contabilizar menos de un 2% de las mesas. Hasta el momento, la diferencia entre ambos se redujo a 651 votos, lo que supone uno de los comicios más ajustados en la historia del país, a la espera de los resultados finales que arroje la mayoría de boletas impugnadas que serán revisadas en los próximos días.

El conteo pasó a convertirse en una montaña rusa. Si bien el domingo, al inicio del recuento de boletas, Fujimori había mostrado una ligera ventaja, Sánchez tomó la delantera el lunes en medio de una inestable posición. No obstante, a medida que los votos del extranjero han comenzado a llegar a Perú, la candidata empezó a recuperarse.

Fujimori, quien se postula por cuarta vez a la presidencia, obtenía un 50,002% de los votos, mientras que Sánchez, cuyo ascenso sacudió a los mercados, tenía un 49,998%, con una ventaja de 650 votos, tras el escrutinio de 98,215% de boletas, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Keiko Fujimori aventaja levemente a Roberto Sánchez en el recuento del balotaje presidencial en Perú

En plena recta final, resta contar el 1,76% de las actas electorales que representan alrededor de 400.000 votos que han sido impugnados para su revisión.

Fujimori y Sánchez habían pedido calma y paciencia durante los primeros días de recuento de votos, pero luego el candidato de izquierda comenzó a endurecer su tono a medida que se acortaban las diferencias entre ambos candidatos.

Algunos simpatizantes de Sánchez se reunieron el miércoles frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un distrito de Lima para protestar “en defensa de los votos” del postulante de izquierda, pero fueron dispersados por la policía.

Roberto Sánchez, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, durante su aparición tras los resultados preliminares del balotaje (AP/Miguel Paredes) Miguel Paredes - AP

Este es el cuarto balotaje consecutivo de la candidata de Fuerza Popular, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, tras perder los dos últimos por solo una fracción de porcentaje.

En 2021, Fujimori perdió por unos 44.200 votos frente al ahora encarcelado exmandatario Pedro Castillo, que ha apoyado a Sánchez. Sánchez fue ministro de comercio en el corto Gobierno de Castillo, condenado a 11 años de prisión por intentar cerrar el Congreso y asumir amplios poderes a fines del 2022.

El candidato de izquierda ha propuesto impulsar una reforma para redactar una nueva constitución y dar mayor control estatal en las economías del país minero. Fujimori se había presentado en estas elecciones como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que se considera el mayor problema de Perú.

Agencias AP y Reuters