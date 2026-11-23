BENGASI, Libia.– La guerra entre Rusia y Ucrania dio un nuevo salto geográfico. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó este lunes que las fuerzas de su país fueron responsables de los ataques contra dos embarcaciones rusas ocurridos el domingo en las inmediaciones de Bengasi, en el este de Libia, una operación que terminó con el hundimiento de una corbeta de la Armada rusa y daños en un carguero que, según Kiev, transportaba armas.

ataque con drones a la merkury

Zelensky presentó la operación como una respuesta a la invasión rusa y afirmó que se utilizaron siete drones navales de fabricación ucraniana, lanzados desde un “buque nodriza”. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) difundió imágenes de los ataques, en las que se observa a uno de los drones aproximándose a la corbeta Merkury, atracada en la base naval de Bengasi, antes de producirse una explosión. Las imágenes fueron verificadas.

“Fue una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia”, dijo Zelensky, que confirmó que la Merkury, incorporada a la flota rusa en 2023, terminó hundida. Según el mandatario, durante el ataque también fue destruido un helicóptero militar ruso Ka-27 que se encontraba en la embarcación. La SBU sostuvo que tanto la corbeta como el segundo barco constituían objetivos militares legítimos porque contribuían a las capacidades bélicas de Moscú.

El segundo objetivo fue el MV Angara, un buque de carga seca vinculado a Rusia que se encontraba frente a la costa libia. Zelensky aseguró que era utilizado para transportar armamento.

La reivindicación ucraniana llegó un día después de que las autoridades del este de Libia informaran de que un buque ruso había sido atacado dentro del puerto de Bengasi. En un primer momento no se había identificado a los responsables. El gobierno de la región había dicho que la embarcación había hecho escala para cargar combustible y reabastecerse durante su viaje de regreso a Rusia.

Captura de pantalla de un video facilitado por el Servicio de Seguridad de Ucrania el lunes 23 de noviembre de 2026, un dron ucraniano «Sea Baby» ataca a la corbeta de la marina rusa «Merkury» cerca de Bengasi, Libia.

La administración del este de Libia condenó los ataques y sostuvo que el país no debía convertirse en escenario de conflictos internacionales. También solicitó una investigación ante las Naciones Unidas.

El gobierno rival de Trípoli también manifestó su preocupación por la utilización de puertos e instalaciones civiles en actividades relacionadas con conflictos externos. Libia permanece dividida entre la administración reconocida internacionalmente, con sede en Trípoli, y el gobierno paralelo del este, respaldado por Haftar y con estrechos vínculos con Moscú.

El ataque representa una expansión significativa de la campaña ucraniana contra los activos marítimos rusos. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, en febrero de 2022, Kiev había utilizado drones navales principalmente contra buques e instalaciones rusas en el mar Negro. En los últimos meses, sin embargo, comenzó a atacar embarcaciones vinculadas a Rusia en otros escenarios marítimos, incluido el Mediterráneo.

En paralelo al episodio de Bengasi, otro buque ruso fue atacado el sábado en el golfo de Finlandia. El carguero Sparta II, que navegaba desde San Petersburgo hacia el enclave ruso de Kaliningrado, fue alcanzado por drones y comenzó a incendiarse. El barco perdió capacidad de maniobra y derivó hacia aguas territoriales finlandesas.

Finlandia consideró que probablemente Ucrania estuvo detrás del ataque, aunque Kiev no reivindicó públicamente esta operación. Los 16 tripulantes fueron evacuados y uno de ellos sufrió heridas leves.

Este lunes, las autoridades finlandesas confirmaron que el Sparta II había comenzado a ser remolcado fuera de sus aguas por un buque de rescate ruso. Las cámaras térmicas todavía detectaban calor en algunos contenedores, aunque ya no se observaban llamas desde el exterior. No se habían detectado derrames de combustible ni sustancias peligrosas.

El Kremlin, entretanto, acusó a Ucrania de desarrollar una “actividad terrorista” en el Báltico y pidió a los países de la región que utilizaran su influencia para advertir a Kiev contra ese tipo de acciones.

Los dos episodios, ocurridos con apenas un día de diferencia, muestran el creciente alcance de la guerra marítima. Bengasi está a miles de kilómetros del frente ucraniano y el golfo de Finlandia se encuentra junto a territorio de la OTAN. En ambos casos, los objetivos fueron embarcaciones vinculadas a las capacidades militares o logísticas de Rusia.

Captura de pantalla de un video facilitado por el Servicio de Seguridad de Ucrania el lunes 23 de noviembre de 2026, un dron ucraniano «Sea Baby» ataca a la corbeta de la marina rusa «Merkury» cerca de Bengasi, Libia.

El Mediterráneo, además, tiene un valor estratégico particular para Moscú. Rusia mantiene vínculos militares con las fuerzas de Haftar en el este de Libia y utiliza rutas marítimas para sostener sus operaciones y redes logísticas en África. El ataque contra la Merkury expone así una vulnerabilidad que hasta ahora estaba mucho más asociada con el mar Negro.

Agencias Reuters y AP