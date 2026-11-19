SAN SALVADOR.- Al menos diez jóvenes que apoyaban al presidente salvadoreño Nayib Bukele fueron asesinados “a sangre fría” en los últimos días en Haití por miembros de las pandillas, según medios locales, a modo de venganza por el operativo militar que El Salvador lleva adelante en el país caribeño.

Las ejecuciones tuvieron lugar en el distrito de Croix-des-Bouquets luego de que los pandilleros descubriera en los celulares de los jóvenes que tenían información relativa al mandatario salvadoreño, de acuerdo a la información reportada por Télé Galaxie.

Un soldado del Ejército salvadoreño sostiene su arma mientras vigila cerca del Estadio Sylvio Cator, en el centro de la ciudad, mientras el Ejército salvadoreño ayuda al gobierno municipal a limpiar los daños y escombros de las calles de Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2026. CLARENS SIFFROY - AFP

Los asesinatos “estarían vinculados al interés manifestado por algunas de las víctimas en las acciones del líder salvadoreño contra las pandillas”, relató el medio.

“Ya sabemos que las pandillas operan muy violentamente y la revancha de las acciones de estos militares la están pagando los civiles”, explicó a El País Renata Segura, directora del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group. “Con certeza, habrá tensiones y una mayor escalada. Esperamos que entiendan por qué es importante que estas fuerzas armadas no actúen y se vayan”.

Por su parte, Romain Le Cour, director del Observatorio Haití en Global Initiative, dijo al mismo medio que la venganza era “totalmente previsible”.

“Revisar teléfonos, castigar a supuestos informantes y dar ejemplos públicos son prácticas antiguas de las pandillas: es la gobernanza criminal”, señaló. “La prioridad es el golpe espectacular, el espectáculo de las operaciones y una comunicación muy agresiva. Cuando las fuerzas se van, la gente queda sola frente a las pandillas”.

Manifestantes demostraron su apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al despliegue de soldados salvadoreños para combatir a las bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 17 de noviembre de 2026. Patrice Noel - AP

Bukele desplegó un gigantesco operativo militar en Haití para rescatar a cuatro de sus soldados presuntamente secuestrados hace un mes por pandilleros, marcado por la opacidad y una amplia difusión publicitaria.

Aunque Bukele dice que la misión de más de 2000 militares es encontrar a sus compañeros emboscados, giró a una ofensiva más amplia que intenta reeditar en Haití su guerra contra las pandillas salvadoreñas, popular pero cuestionada por grupos de derechos humanos.

Los salvadoreños se suman a otras fuerzas extranjeras a las que el gobierno haitiano confió la recuperación de la seguridad del país más empobrecido y violento de la región -68 homicidios por 100.000 habitantes en 2025-, sumido en el caos político.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa.



Mwen tande nou byen fò, byen klè.



Mwen renmen nou tou.



N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. pic.twitter.com/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Además del ejército y la policía, están la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), avalada por la ONU y a la que pertenecen los aerotécnicos salvadoreños desaparecidos, y la Task Force, de la empresa Vectus Global del estadounidense Erik Prince.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, Prince se ha implicado en otros conflictos como en Irak, donde sus mercenarios fueron acusados de atrocidades, y la República Democrática del Congo.

La GSF, que prometió desplegar unos 5550 efectivos aunque por el momento son unos 2000, se desmarcó del despliegue de Bukele; y, aunque Trump lo avaló, Washington pidió coordinación en las operaciones para evitar fuego amigo, mientras la ONU solicitó a todas las fuerzas proteger a los civiles.

Ataques

Se estima que el contingente salvadoreño representa 10% de las tropas del país. En videos, Bukele muestra el uso de perros robots y vehículos blindados.

Con ataques desde helicópteros, las fuerzas salvadoreñas destruyeron dos suntuosas casas de pandilleros en Puerto Príncipe, según videos ampliamente difundidos por Bukele y sus seguidores.

El miércoles fue la vivienda de Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de “Viv Ansanm” (Vivir Juntos), una coalición de pandillas de hasta 15.000 hombres. Bukele lo presentó como un “regalo” para los haitianos, que marcharon en apoyo a su misión.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ pic.twitter.com/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

El 9 de noviembre, Bukele anunció la destrucción del “cuartel general” de la pandilla 400 Mawozo, cuyo líder Wilson Joseph no estaba allí. Medios como el Miami Herald reportaron 20 muertos.

Hace una semana, la policía haitiana informó que, con la Task Force y el ejército, retomó el control del principal estadio de fútbol del país, en poder de pandilleros, y lo dejó bajo resguardo de los salvadoreños.

Bukele sostiene que sus tropas saldrán del país cuando sean rescatados los cuatro soldados, pero el martes los dos países anunciaron un “acuerdo de cooperación” que abriría la puerta a un mayor involucramiento de El Salvador en el conflicto.

Agencias AFP, AP y diario El País