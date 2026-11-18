SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que sus Fuerzas Armadas atacaron la casa de un jefe pandillero haitiano, la segunda que es blanco de la ofensiva de las tropas salvadoreñas desplegadas en el país caribeño. El ataque ocurrió un día después de que cientos de haitianos salieran a las calles para apoyar la ofensiva del presidente salvadoreño en su territorio.

Bukele divulgó en su cuenta en X un clip casi cinematográfico de helicópteros que atacan la imponente casa que según la prensa local haitiana pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forma parte de la coalición “Viv Ansanm”.

Kado mwen pou pèp ayisyen an nan anivèsè Batay Vètyè a ❤️ pic.twitter.com/z3TO3UurAT — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

“Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres”, escribió Bukele en un posteo en criollo haitiano, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, decisivo para la independencia de la entonces colonia de Francia convirtiéndose en la primera república negra del mundo.

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña que disparan repetidamente contra la vivienda, ubicada al norte de Puerto Príncipe.

Jeff es considerado uno de los líderes pandilleros más poderosos de Haití. Jeff Larose también es conocido como Jeff Canaan, Jeff Gwo Lwa y Taliban. Desde hace tiempo controla una comunidad conocida como Canaan, al norte de Puerto Príncipe, y encabeza una pandilla de unos 200 integrantes, según las Naciones Unidas. La llamada pandilla Talibán de Jeff, con base en Canaan, es aliada de la pandilla 5 Segond, que le ha proporcionado refuerzos.

Haití, el país más empobrecido de América, atraviesa desde hace años una profunda crisis, que empeoró en los últimos tiempos con el aumento de asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de bandas armadas.

Un soldado del Ejército salvadoreño sostiene su arma mientras vigila cerca del Estadio Sylvio Cator, en el centro de la ciudad, mientras el Ejército salvadoreño ayuda al gobierno municipal a limpiar los daños y escombros de las calles de Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2026. CLARENS SIFFROY - AFP

Las tropas enviadas por Bukele -integradas por más de 2000 militares- desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, recuperaron el estadio de fútbol de la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

Apoyo a Bukele

Bukele dijo haber enviado sus tropas, que mantiene en Puerto Príncipe y alrededores, para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

Los cuatro formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión respaldada por la ONU.

Residentes salen a las calles para demostrar su apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al despliegue de soldados salvadoreños para combatir a las bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 17 de noviembre de 2026. Patrice Noel - AP

El gobierno salvadoreño aseguró esta semana que retirará a sus tropas una vez que cumplan la misión de rescatar a los cuatro militares, aunque las autoridades de Haití han sugerido que le gustaría que permanecieran en el país.

Miles de personas se manifestaron el martes en las calles de Puerto Príncipe a favor del despliegue de los soldados salvadoreños.

Los manifestantes cargaban carteles con mensajes como “Gracias, Bukele” y “Viva Bukele”.

Manifestantes demostraron su apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele y al despliegue de soldados salvadoreños para combatir a las bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 17 de noviembre de 2026. Patrice Noel - AP

El propio Bukele se hizo eco de las manifestaciones y compartió un video en las redes sociales con un mensaje a los haitianos: “Nunca esperé algo así. Los escucho fuerte y claro. Yo también los quiero. Triunfaremos. Dios nos dará la victoria”.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa.



Mwen tande nou byen fò, byen klè.



Mwen renmen nou tou.



N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. pic.twitter.com/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

Acuerdo reservado

Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un “acuerdo de cooperación” sobre el despliegue de militares salvadoreños, pero ninguno ha revelado los alcances del convenio, que mantienen “bajo reserva”.

Amnistía Internacional instó a los dos gobiernos a publicar el acuerdo y garantizar que las operaciones respeten los derechos humanos, lo que fue criticado por Bukele, que acusa a los organismos humanitarios de ser cómplices de las pandillas.

El ministro haitiano de Justicia, Patrick Pélissier, visitó el martes en El Salvador la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la política de seguridad de Bukele contra las pandillas.

Bukele, quien buscará su tercer mandato en los comicios de febrero próximo, es muy popular por su política de seguridad que redujo en El Salvador los homicidios a mínimos históricos y desmanteló a las pandillas. No obstante, es criticada por ONGs que denuncian muertes en prisión, arrestos arbitrarios, tortura y posibles crímenes de lesa humanidad. Además, es acusado de haber pactado con las pandillas.

Cinco fuerzas armadas operan actualmente en Haití, con niveles inciertos de coordinación: los salvadoreños, la policía y el ejército haitianos, la GSF y la Task Force, un grupo de mercenarios extranjeros liderados por el empresario estadounidense Erik Prince y su empresa militar privada Vectus Global.

La operación forma parte de un despliegue de alrededor de 2000 soldados ordenado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Haití CLARENS SIFFROY - AFP

El martes, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las fuerzas de seguridad desplegadas en Haití priorizar la protección de la población y utilizar la fuerza letal como “último recurso”.

La oficina documentó 4595 muertos y 2050 heridos por la violencia armada en Haití durante los primeros diez meses de 2026.

Agencias AP y AFP