La Cámara baja de EE.UU. votó a favor de obligar al gobierno a publicar los archivos del pedófilo Epstein

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes norteamericana dio este martes un paso crucial aprobando por amplia mayoría un proyecto de ley bipartidista que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos los expedientes relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un giro radical tras meses de disputas internas dentro del Partido Republicano.

La medida, que ahora pasa al Senado para decidir si la envían al presidente Donald Trump para su firma, fue aprobada por 427 a favor y un solo voto en contra del representante republicano Clay Higgins de Luisiana.

Tras un cambio radical en su postura, Trump ya había anticipado que rubricaría la medida si era aprobada por los legisladores.

En una conferencia de prensa anterior a la votación, los sobrevivientes de los abusos de Epstein instaron al Congreso a aprobar el proyecto de ley. “Estos sobrevivientes no son instrumentos políticos que ustedes puedan utilizar”, dijo el hermano de Virginia Giuffre, víctima de los abusos de Epstein que se suicidó en abril de este año.

Previamente, Trump había ejercido una fuerte presión para impedir la divulgación de los archivos, antes de ceder en su postura.

De izquierda a derecha, el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. (Photo by Davidoff Studios/Getty Images) Davidoff Studios Photography - Archive Photos

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump se dio por vencido el pasado domingo.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder”, afirmó Trump el domingo, cuando quedó claro que un centenar de sus copartidarios en el Congreso estaban dispuestos a desafiarlo.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos pero se retractó después de asumir el cargo en enero.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el dossier, tras la aparición de correos electrónicos de Epstein que mencionan a Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves pasado, el desprestigiado financista sugería que Trump “sabía sobre las chicas” y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

Pero el presidente, que no enfrenta ninguna investigación judicial por este caso, insistió el viernes en que no sabía nada al respecto.

El republicano también contraatacó exigiendo una investigación sobre la relación entre Epstein y algunas personalidades demócratas, entre ellas el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton x/@BreannaMorello

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y exrector de Harvard, anunció el lunes que se retiraba de la vida pública después que se conocieran correos electrónicos que muestran una comunicación cercana con Epstein.

Epstein y Trump eran cercanos en la década de los 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000.

Al momento de su muerte, declarada como suicidio, Epstein enfrentaba un juicio federal por una presunta operación de tráfico sexual para la explotación de niñas y mujeres jóvenes, tras una condena en 2008 por solicitación de prostitución, incluyendo a una menor.

El FBI y el Departamento de Justicia dijeron en julio que habían realizado una “revisión exhaustiva” del expediente del caso que no arrojó “ninguna base para revisar la revelación” de ningún material.

Los legisladores que apoyan la divulgación del material dicen que el público merece respuestas en un caso con más de 1000 presuntas víctimas.

Por su lado, activistas pro-Trump insisten en que los archivos expondrán a los demócratas y a figuras poderosas.

Haley Robson (C), sobreviviente de Epstein, muestra una foto suya de joven durante una conferencia de prensa sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C.. (Photo by DANIEL HEUER / AFP) DANIEL HEUER� - AFP�

El cambio de parecer del presidente es visto de reojo por las víctimas de Epstein. “No puedo evitar ser escéptica sobre cuáles son sus intenciones”, afirmó Haley Robson, reclutada con 16 años para dar masajes al exfinancista. “Estoy traumatizada, pero no soy estúpida”, añadió en una conferencia de prensa celebrada antes de la votación.

Marjorie Taylor Greene, congresista del movimiento de ultraderecha MAGA a la que Trump retiró su apoyo el sábado, aseguró en esa conferencia de prensa que la ruptura con el presidente “se debe a los archivos de Epstein”.

“La verdadera prueba será si el Departamento de Justicia divulgará los archivos o si todo seguirá bloqueado”, afirmó Greene.

Agencias ANSA y AP