Hallaron muerta a Virginia Giuffre, una de las víctimas de Jeffrey Epstein

Hallaron muerta a Virginia Giuffre, una de las víctimas de abuso sexual por parte de Jeffrey Epstein más conocidas y que testificó para su encarcelamiento. La noticia fue confirmada en la noche del viernes por su familia a la cadena NBC News, en donde aseguró que se habría quitado la vida. La mujer de 41 años residía en Neergabby, Australia y desde hace unos meses atravesaba un cuadro de depresión profundo.

“Con profundo pesar anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental”, declaró su familia en un comunicado y afirmó: “Se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida”. Además señaló que Giuffre fue una mujer muy importante en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas, y que fue la luz que animó a otros sobrevivientes a salir adelante.

Giuffre fue una de las primeras voces que exigieron cargos penales contra Epstein y otros implicados. También proporcionó información crucial a las autoridades policiales que contribuyó a la investigación y posterior condena de Ghislaine Maxwell, socia del empresario, quien fue declarada culpable de cinco cargos de tráfico sexual en 2021 por reclutar menores para que sean abusadas.

Danny Wilson, hermano de la víctima, expresó a NBC News que ella “presionó con mucha fuerza para acabar con el mal del mundo”, y sumó: “Su mayor motivación era: ‘Si no hago esto, nadie lo hará‘. Tenía un dolor físico intenso; padecía insuficiencia renal. Pero creo que el dolor mental era peor”.

El príncipe Andrés junto a Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y a Ghislaine Maxwell Twitter

Giuffre tuvo un vida complicada, incluso en su infancia. Contó que cuando era chica fue abusada por un amigo de la familia, motivo por el cual llegó a vivir en la calle por un tiempo durante su adolescencia.

El círculo cercano de Giuffre aseveró que la recordará siempre como una luchadora. Sigrid McCawley, su abogada, dijo que ella era su “querida amiga” y la definió como “una increíble defensora de otras víctimas”. ““Su coraje me impulsó a luchar con más fuerza, y su fuerza era asombrosa”, añadió. Por otra parte, su representante, Dini von Mueffling, manifestó: “Virginia fue uno de los seres humanos más extraordinarios que he tenido el honor de conocer”.

Dentro de sus declaraciones en el marco de la investigación contra Epstein, Giuffre reveló que el multimillonario abusó sexualmente de ella entre 1999 y 2002 y que, además, él la “traficó” con algunos de sus poderosos amigos, como es el caso del príncipe Andrés -hijo de la reina Isabel II- y el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel. ”Quería que Brunel supiera que ya no tiene poder sobre mí. Que ahora soy una mujer adulta y he decidido pedirle cuentas por lo que me hizo a mí y a tantas otras”, remarcó.

A principios de mes se conoció que Giuffre sufrió un “grave accidente” de tráfico en Australia que provocó su hospitalización. Entonces publicó en Instagram un alarmante mensaje junto a una fotografía con heridas y hematomas en su rostro. “Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han traslado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió. La mujer estaba casada y tenía tres hijos: Christian, Noah y Emily.

