La campaña sucia se instala en la recta final en Brasil: un explosivo reportaje expone a Flavio Bolsonaro

BRASILIA.– Cuando la campaña brasileña entra en la recta final, con la primera vuelta presidencial el domingo, el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, quedó en el centro de un nuevo escándalo. Un reportaje de investigación expuso este martes orgías pagadas con dinero de origen dudoso, regalos de lujo de amigos lobbistas y un supuesto pedido suyo a un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) a favor de un cliente.

El sitio de periodismo investigativo PlatôBR publicó un extenso reportaje firmado por el periodista Rodrigo Rangel, basado en mensajes, audios, fotos y facturas que guardó Alexandre Santini, examigo íntimo y exsocio de Flavio en una chocolatería de Río de Janeiro. Esa tienda ya había sido pieza central de una investigación por las denominadas rachadinhas, un esquema de desvío de salarios de asesores que terminó archivado por la Justicia.

Según el reportaje, Santini funcionó durante años como administrador de una caja paralela del senador. En 2022 se alejó del candidato del PL por una supuesta deuda que le reclamaba y lanzó una ofensiva para cobrarla. Enemistado con Flavio, hizo circular material que incluye mensajes en los que organizaba con una proxeneta encuentros con prostitutas en un hotel de Río, con la presencia de Flavio, a quien llamaba “mi hijo”. “Tiene que ser todo confidencial, porque en esta época de elecciones está jodido”, escribió en uno de los mensajes revelados por el sitio web.

Santini, de acuerdo con la publicación, llegó a mostrarle todo el contenido a la actual esposa del senador, Fernanda Bolsonaro, lo que desató una crisis matrimonial. En un mensaje que reproduce PlatôBR, Flavio le exige alejarse de su mujer, admite “muchas elecciones equivocadas” y le ordena: “Andate de Brasilia”.

El candidato del PL intenta contener el impacto de las revelaciones mientras avanza la campaña para la primera vuelta del domingo MAURO PIMENTEL - AFP

Pero lo más delicado no está en su vida privada. Durante el gobierno de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), amigos del senador habrían montado una casa en Brasilia frecuentada por interesados en destrabar asuntos con la administración federal. Uno de ellos, el abogado Alan Belaciano, habría comprado para Flavio en 2022 un Rolex de oro blanco por 305.000 reales (unos 58.000 dólares), según una factura a nombre del abogado. Belaciano también pagó más de 90.000 reales (unos 17.000 dólares) en máquinas de gimnasio para la mansión que el senador acababa de comprar en Brasilia.

El capítulo más grave involucra a un juez del STF. En diciembre de 2023, Santini le escribió a Flavio que sabía que el senador había hablado directamente con Kassio Nunes Marques, juez nombrado por Jair Bolsonaro y actual presidente de la corte electoral, para interceder por un cliente de Belaciano.

Según el mensaje, después hubo una cena en la casa del abogado con la participación del jefe de gabinete del magistrado. “¿Sos loco o inconsciente? Brasilia no tiene muros”, le advirtió Santini. Esa misma tarde, según PlatôBR, Flavio lo citó en su despacho del Senado. Poco después, Santini anunció que el asunto estaba “cerrado”. Hoy hace campaña por el candidato del PL.

La campaña de Flavio no respondió a un pedido de comentario de LA NACION.

Los mensajes que referirían a orgías organizadas para Flavio Bolsonaro

En 2023, cuando la disputa con Santini salió parcialmente a la luz, el senador lo había descalificado como un examigo que le pedía dinero y calificó sus acusaciones de “infundadas”.

El oficialismo no tardó en reaccionar. Poco después de la publicación periodística, la cuenta oficial del Partido de los Trabajadores (PT) en X difundió el reportaje bajo el título “Orgías pagadas con dinero de origen sospechoso”.

Se sumó luego Guilherme Boulos, ministro de la Secretaría General de la Presidencia y uno de los aliados más cercanos del presidente y candidato a la reelección Luiz Inacio Lula da Silva. “El cinismo de Flavio Bolsonaro es increíble. De día, hace discursos de defensor de la familia y de la moral cristiana. De noche…”, escribió. El ataque apunta al corazón del discurso del candidato bolsonarista, construido sobre la defensa de la familia y los valores cristianos.

Contraataque bolsonarista

La campaña de Flavio, en tanto, busca pasar al contraataque. Según informó CNN Brasil, el comando bolsonarista prepara materiales de campaña para explotar una declaración que Lula hizo el lunes en Belem, en un acto sobre prevención del cáncer de próstata. “El hombre es cobarde. No le gusta hacerse el examen de próstata, no le gusta el tacto”, dijo el presidente, y lo comparó con las mujeres, que, según afirmó, “aprenden a recibir tacto desde que son chicas”. Aliados de Flavio, como el diputado Nikolas Ferreira, ya difundieron fragmentos del discurso en redes.

El PT salió al cruce en una nota. Sostuvo que Lula se refería a los exámenes ginecológicos preventivos, y atribuyó la ofensiva a la “desesperación” del bolsonarismo ante las últimas encuestas y a un intento de “desviar el foco de la serie de denuncias” contra Flavio.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizan una campaña marcada por la polarización y los cruces políticos DANIEL RAMALHO - AFP

El escándalo se suma a otro revés para Flavio en los últimos días.

La semana pasada comenzó a circular en redes que Flavio, si llegaba a la presidencia, le quitaría a Nuestra Señora Aparecida el título de Patrona de Brasil. El candidato lo negó, pero el rumor, apalancado por el PT de Lula, tocó una fibra sensible en un país donde el 12 de octubre, día de la santa, es feriado nacional. El episodio derivó además en un raro enfrentamiento entre jueces que se desautorizaron en cadena sobre si las publicaciones debían ser retiradas. Mañana, el plenario del STF deberá zanjar la disputa.

La noticia falsa pudo haber surtido algún efecto. Según el último sondeo de Quaest, divulgado el lunes, Lula tiene 39% de intención de voto en primera vuelta, contra 34% de Flavio, aunque para el balotaje la foto sigue siendo de empate técnico, 42% a 42%. El repunte del mandatario se concentró entre las mujeres, los votantes de menores ingresos y los católicos. En este último grupo, Quaest cree que la polémica de la patrona favoreció a Lula, al aumentar el temor a un regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Ninguna de esas mediciones capta todavía el efecto del reportaje de hoy. A cinco días de la votación, Flavio enfrenta revelaciones de un examigo que conoció sus secretos más íntimos y que, paradójicamente, hoy hace campaña por él.