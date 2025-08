La candidata de la izquierda en Chile enfrentó las críticas por su patrimonio: “Los comunistas tenemos derecho a tener un iPhone”

SANTIAGO, Chile.- La candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, primera en varias encuestas de cara a las presidenciales, se defendió durante un seminario declarando que los comunistas tienen “derecho a tener un iPhone”, al tiempo que desmintió rumores sobre bienes en el extranjero y cuestionó los prejuicios hacia la izquierda.

Jara lanzó su declaración en su intervención el martes en el seminario “Propuestas para Chile 2026-2030″, en respuesta a una controversia sobre su patrimonio, al que le de alguna manera le atribuyeron sin sustento una casa en la Venezuela de Nicolás Maduro y dinero en paraísos fiscales.

“Van fake news para un lado y fake news para el otro. O sea, a mí se me inventó que tengo un departamento en Caracas y yo ni siquiera conozco Venezuela. Ni siquiera soy pro Maduro, o sea, por el contrario. (…) Se me inventó que tengo plata en los paraísos fiscales. O sea, tendría que tener plata primero”, afirmó.

La candidata de izquierda de Chile Jeannette Jara X | Twitter

A Jara le hicieron más preguntas sobre sus fondos, a lo que respondió: “Tengo mi patrimonio, me ha ido bien, estoy contenta, tengo mi patrimonio. ¿Saben por qué? Porque he trabajado harto, me he forzado y lo he logrado juntar y, contrario a lo que algunos piensan, a los comunistas no nos tiene por qué ir súper mal en la vida, también tenemos derecho a tener iPhone, y tengo mi patrimonio”.

“Lo que me gustaría es que todos los chilenos y chilenas pudieran tener lo mismo. Esa es mi aspiración, que no sea solo yo”, añadió.

En esa línea, sostuvo que quiere un país en que “la gente viva con mayores garantías, mayor seguridad social, mayor acceso al empleo, mejores salarios”. Eso sí, advirtió que eso se debe buscar en un proceso de “diálogo y no de una batalla”, criticando el ambiente de desinformación en que se estaría desarrollando la carrera presidencial.

El presidente Gabriel Boric dejará el cargo en marzo de 2026. Getty Images

En el mismo evento, la abanderada de la izquierda también se refirió a temas estructurales como la justicia social y la necesidad de construir mayorías amplias para gobernar.

Rechazo de Frei

Por otro lado, Jara abordó el rechazo que expresó el expresidente Eduardo Frei a la definición de su partido, la Democracia Cristiana, de centroizquierda, de apoyar su candidatura.

Durante otro seminario, Frei manifestó su descontento por la decisión de su agrupación. “Con profunda consternación veo lo que ha pasado con mi partido que renuncia a sus valores solo con fines electorales. No voy a seguir ese camino, pero no voy a renunciar al partido. No voy a abandonar las ideas fundaciones", sostuvo.

“Es parte de la democracia”, dijo Jara. “El expresidente tiene todo el derecho a expresar su opinión. Yo por el contrario ayer recibí y de manera muy respetuosa el apoyo de la Democracia Cristiana que tuvo un largo debate a nivel nacional donde se manifestó una mayoría clara en el sentido de apoyar esta candidatura y formar parte de la coalición de gobierno y lo valoro profundamente".

“A mí me parece que trabajar unidos desde la centroizquierda para construir un proyecto común es valioso y evidentemente no somos todos iguales, somos diversos pero precisamente eso me parece una oportunidad más que un desmérito", agregó.

El derechista José Antonio Kast JAVIER TORRES - AFP

En cuanto a si Frei puede mover la aguja electoral, Jara reparó: “Para nosotros es importante poder construir un proyecto común dentro de los diversos que somos y sobre las calificaciones que haga cualquier persona respecto al proyecto político, es su opinión".

“Yo que tengo un gran respeto por el expresidente Frei, sé que no le tocaron tiempos fáciles cuando fue presidente de la república, vivimos una crisis importante, jugó un rol fundamental en el dinamismo de la economía chilena y hoy día tiene una posición distinta donde el apoyo, cierto, no le parece necesario dar, lo discrepa de apoyar esta candidatura que ganó la primaria de la centroizquierda, pero está en su derecho", sostuvo.

En cuanto a si hubiera esperado que la apoyara, apuntó: “A mí me gustaría que todos quienes pudieran dar el apoyo a la candidatura estuvieran acá”.

Encuestas: Jara vs. Kast

Entre el viernes y el domingo se publicaron cinco encuestas electorales, en todas las cuales Jara y el derechista José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, están al frente.

El viernes apareció la encuesta Black & White, que mostró a Jara con un 36% de las menciones, seguida por Kast con un 28%. El sábado, en tanto, apareció el Panel Ciudadano-UDD, donde Kast (29%) subió cinco puntos, liderando la carrera presidencial, pese a la tensa semana que vivió la oposición. Éste es seguido por Jara con un 27%.

El domingo aparecieron tres sondeos más. Uno de ellos fue el de Pulso Ciudadano, donde Jara encabezaba con un 25,4%, seguida de Kast con un 22,4%. Asimismo, la encuesta Criteria mostró a Jara en primera posición con un 28% y Kast con un 26%. Según la consultora Cadem, Jara encabeza con un 31%, seguido de Kast con un 29%.

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, planteó que “hay dos tendencias fácilmente reconocibles. Primero, que la carrera parece estar cerrándose en Jara y Kast (…) Lo que podemos sacar en limpio, entonces, es que los dos candidatos que llevan la delantera acumulan en torno al 60%, y quien viene tercero tendrá que trabajar mucho para meterse en la pelea".

Para el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, “el aluvión de encuestas refleja más confusión que certezas: cada una muestra escenarios distintos, lo que evidencia que no estamos ante mediciones electorales duras, sino ante estudios de clima de opinión, sensibles a coyunturas y con metodologías diversas. En un contexto de voto obligatorio y alta incertidumbre, su capacidad predictiva es limitada".

De este modo, Moreno consideró que “no hay una encuesta más ‘real’ que otra; lo relevante es la tendencia general: un escenario abierto, con alta volatilidad. En las próximas semanas, la exposición mediática y el despliegue territorial deberían empezar a ordenar el panorama".

Con información de El Mercurio/GDA