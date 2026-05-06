Chile autorizó a un cazatesoros a iniciar la búsqueda de un botín multimillonario enterrado en la isla Robinson Crusoe

SANTIAGO DE CHILE.– La Corte Suprema de Chile autorizó al empresario holandés–estadounidense Bernard Keiser a retomar la búsqueda de un supuesto tesoro del siglo XVIII valuado entre 20.000 y 40.000 millones de dólares en la isla chilena Robinson Crusoe, del archipiélago Juan Fernández.

El fallo ratificó decisiones previas de tribunales ambientales que habían revertido la negativa de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que en 2019 rechazó la solicitud para realizar una nueva expedición.

Con esta resolución, Keiser –de 76 años– queda habilitado a reiniciar las excavaciones una vez que la autoridad emita el permiso correspondiente, previsto antes de junio.

El empresario cazatesoros lleva más de tres décadas y al menos 17 expediciones en la búsqueda del botín, en el que ha invertido más de cinco millones de dólares de su patrimonio personal.

El botín de Robinson Crusoe

La leyenda sitúa el tesoro en la zona de Puerto Inglés, donde, según versiones históricas, habrían sido enterrados cerca de mil barriles con monedas de oro, plata, joyas y piedras preciosas provenientes de Veracruz, México.

Cañones en la isla Robinson Crusoe, una de las tres islas que conforman el archipiélago Juan Fernández JeremyRichards

El cargamento habría sido ocultado en 1714 por el capitán español Juan Ubilla de Echeverría, del navío “Nuestra Señora del Monte Carmelo”, y posteriormente reenterrado en 1760 por el navegante británico Cornelius Webb.

De acuerdo con la normativa chilena, en caso de hallazgo el 75% del tesoro correspondería al Estado y el 25% a Keiser y sus socios.

La búsqueda se encuentra sujeta a estrictas condiciones ambientales, ya que la isla forma parte de un parque nacional.

Las excavaciones deberán realizarse sin maquinaria pesada, mediante trabajo manual y por un período máximo de seis meses.

Isla Robinson Crusoe

La Isla Robinson Crusoe recibió ese nombre porque fue el lugar donde el marino escocés Alexander Selkirk quedó abandonado en el siglo XVIII, una historia que inspiró la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe.

En 2025, Keiser aseguró que estudios geofísicos detectaron una significativa concentración metálica en el área donde planea iniciar una nueva campaña a partir de octubre próximo.

Los contratiempos de Keiser

Ya en 2019, el diputado del partido de extrema izquierda Convergencia Social, Diego Ibáñez, había presentado una denuncia ante la Contraloría del país por temor a que las obras de excavación de Keiser pudieran causar daños irreparables al sitio.

Ibáñez señaló entonces que su preocupación radicaba en el ingreso de maquinaria pesada al parque nacional y en la excavación de los suelos volcánicos y del lecho rocoso de la isla, entre las características naturales singulares que originalmente motivaron su protección.

Bernard Keiser en su búsqueda del tesoro en la isla Robinson Crusoe AFP

Sin embargo, la CONAF consideró en aquel momento que el pedido de Keiser para excavar un área de 20 metros por 20 metros se ajustaba a la legislación ambiental chilena y dio permiso al empresario para continuar con su búsqueda.

El año pasado, no obstante, la entidad dependiente del ministerio de Agricultura cambió de parecer y se apoyó en una ley que faculta a la corporación a dar los permisos para actividades en parques nacionales para denegar una nueva solicitud de Keiser.

El empresario recurrió entonces con abogados al Tribunal Ambiental, donde se decretó que la actividad estaba en regla y que Conaf debía revertir su decisión.

El historiador holandés-estadounidense Bernard Keiser en la isla Robinson Crusoe AFP

El organismo acudió a la Corte Suprema, pero esta confirmó que no se contaba con fundamentos para denegar el permiso de ingreso del equipo de Keiser al Parque Nacional.

El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, dijo no estar en contra de la iniciativa, pero mostró preocupación por “cómo se va a buscar el tesoro”,

“Si alguien dice que lo van a hacer como lo estaban buscando antes, por supuesto, ningún problema. Y ojalá, obviamente, la intervención sea lo menos invasiva posible“, dijo el alcalde al noticiero chileno T13.

Agencias ANSA y Reuters y Emol/GDA