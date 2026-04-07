La Casa Blanca negó que esté evaluando utilizar armas nucleares contra Irán

WASHINGTON.- A horas de que venza el ultimátum a Irán fijado por Donald Trump, la Casa Blanca negó que Estados Unidos esté evaluando el uso de armas nucleares, incluso si el conflicto en Medio Oriente se prolonga ante la falta de un acuerdo con Teherán. La aclaración llega en medio de versiones que cobraron fuerza tras la amenaza del mandatario republicano de que “una civilización entera morirá esta noche”, de no alcanzarse un pacto con el régimen.

La afirmación por parte de la Casa Blanca se da luego que Trump anticipara el lunes que podría ordenar ataques generalizados contra centrales eléctricas civiles y puentes iraníes esta misma noche, a menos que Teherán llegue a un acuerdo destinado a poner fin a la guerra de cinco semanas con Irán.

En las últimas horas, las advertencias de Estados Unidos sobre Irán han ido en ascenso. Este martes, el propio Trump renovó sus amenazas contra Teherán a quien le exige que renuncie a las armas nucleares y reabra el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de petróleo. “Todo el país puede ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, alertó el presidente republicano.

Las amenazas de Trump

No fue la única amenaza de Trump. Durante una conferencia de prensa, el mandatario dijo que ayer que estaba dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Li Rui - XinHua

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cualcada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el quecada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás.Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda", sentenció Trump, pese a sostener que todavía había negociaciones en curso con las autoridades del régimen.

Nueva ola de ataques

En medio de una jornada de alta tensión, marcada en gran medida por la incertidumbre sobre cuál podría ser el futuro del conflicto tras el vencimiento del ultimátum, Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva contra Teherán y golpeó un enclave estratégico de extracción de petróleo: la isla iraní de Kharg.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Kharg, y se escucharon allí varias explosiones”, indicó la agencia de prensa iraní Mehr. Según un mensaje publicado en X por el periodista Barak Ravid, de la web norteamericana Axios, y que cita a un responsable estadounidense, Washington golpeó en las últimas horas “objetivos militares”.

Imagen del 4 de abril de 2026 de un edificio destruido en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, Irán. (Xinhua/Shadati) Sha Dati - XinHua

Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la costa de la provincia de Bushehr, este territorio, restringido para quienes no tengan credenciales de acceso, se transformó enel principal nodo petrolero de la república islámica.

Durante años, el acceso a la isla permaneció estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La presencia militar protege instalaciones que constituyen el motor de la economía iraní: casi el 90% de las exportaciones de petróleo del país salen desde este enclave, que conecta a Irán con los mercados internacionales, especialmente con China.

Hasta entonces, Washington había evaluado con cautela un ataque directo debido al riesgo de una escalada regional y a las posibles consecuencias para el mercado energético global.

“Crímenes de guerra”

La amenaza de Trump de golpear infraestructura energética encendió alarmas entre algunos expertos quienes aseguraron que esto podría representar un crimen de guerra.

La cuestión podría depender de si las centrales eléctricas eran objetivos militares legítimos, si los ataques fueron proporcionales en comparación con lo que ha hecho Irán y si se minimizaron las bajas civiles.

La advertencia del mandatario republicano es tan amplia que no parece tener en cuenta el daño a los civiles, lo que llevó a los demócratas en el Congreso y a algunos funcionarios de las Naciones Unidas, junto a expertos en derecho militar a afirmar que tales ataques violarían el derecho internacional.

Un portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteó el lunes que atacar este tipo de infraestructuras está prohibido por el derecho internacional.

“Incluso si determinadas infraestructuras civiles pudieran considerarse objetivos militares”, precisó Stephane Dujarric, un ataque seguiría estando prohibido si conlleva el riesgo de “daños incidentales excesivos a la población civil”.

Con información de AFP y Reuters