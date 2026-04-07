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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 7 de abril

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Un miembro del movimiento hutí, respaldado por Irán, exhibe su arma durante una manifestación en solidaridad con Irán y Líbano
Un miembro del movimiento hutí, respaldado por Irán, exhibe su arma durante una manifestación en solidaridad con Irán y LíbanoMOHAMMED HUWAIS - AFP

"Irán no se olvida de sus amigos"

“Habíamos dicho que la República Islámica de Irán no se olvida de sus amigos. El primer barco malasio cruzó el estrecho de Ormuz”, tuiteó este lunes la cuenta de la embajada de Irán en Malasia.

Horas más tarde y sin revelar el nombre del buque ni cuál era su destino final, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia confirmó el anuncio.

Una protesta artística

A través de redes sociales, el compositor iraní Ali Ghamsari protagonizó una sentada de protesta frente a la central eléctrica de Damavand, en Irán, mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa amenazando con destruir las instalaciones energéticas civiles y los puentes del país.

El compositor iraní Ali Ghamsari
El compositor iraní Ali Ghamsari

"Las amenazas de Trump son contraproducentes"

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó que las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra la infraestructura civil iraní son “contraproducentes”.

No es útil porque no es necesaria una mayor acción militar”, declaró Luxon a la emisora ​Radio New Zealand. “Creo que, en definitiva, debemos centrarnos en evitar que este conflicto se extienda aún más”, subrayó el mandamás neozelandés

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher LuxonBrett Phibbs - AP

Hezbollah reivindica el último ataque con cohetes en el norte de Israel

El grupo terrorista afirmó en una nueva publicación en redes sociales que lanzó una andanada de cohetes en la madrugada contra las ciudades de Metula y Kfar Yuval, en el norte de Israel, señaló la cadena Al Jazeera.

El grupo terrorista Hezbollah se adjudicó varios ataques en territorio israelí
El grupo terrorista Hezbollah se adjudicó varios ataques en territorio israelí ABBAS FAKIH - AFP

La unidad de protección civil del ejército israelí había emitido previamente advertencias a los residentes de las ciudades, y posteriormente afirmó que la amenaza había pasado.

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