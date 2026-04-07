Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 7 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
"Irán no se olvida de sus amigos"
“Habíamos dicho que la República Islámica de Irán no se olvida de sus amigos. El primer barco malasio cruzó el estrecho de Ormuz”, tuiteó este lunes la cuenta de la embajada de Irán en Malasia.
Horas más tarde y sin revelar el nombre del buque ni cuál era su destino final, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia confirmó el anuncio.
We had said that the Islamic Republic of Iran does not forget his friends.The first Malaysian ship passed through the Strait of Hormuz— Iran Embassy In Malaysia (@iraninmalaysia) April 6, 2026
Kami telah mengatakan bahawa Republik Islam Iran tidak akan melupakan rakan-rakannya.Kapal Malaysia yang pertama yang telah melalui Selat Hormuz pic.twitter.com/prDkzivJSO
Una protesta artística
A través de redes sociales, el compositor iraní Ali Ghamsari protagonizó una sentada de protesta frente a la central eléctrica de Damavand, en Irán, mientras el presidente estadounidense Donald Trump continúa amenazando con destruir las instalaciones energéticas civiles y los puentes del país.
"Las amenazas de Trump son contraproducentes"
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó que las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra la infraestructura civil iraní son “contraproducentes”.
“No es útil porque no es necesaria una mayor acción militar”, declaró Luxon a la emisora Radio New Zealand. “Creo que, en definitiva, debemos centrarnos en evitar que este conflicto se extienda aún más”, subrayó el mandamás neozelandés
“Recibimos amenazas del presidente durante el fin de semana. Cualquiera de esas acciones, incluyendo el bombardeo de puentes, embalses e infraestructura civil, también sería inaceptable”, cerró Luxon.
Hezbollah reivindica el último ataque con cohetes en el norte de Israel
El grupo terrorista afirmó en una nueva publicación en redes sociales que lanzó una andanada de cohetes en la madrugada contra las ciudades de Metula y Kfar Yuval, en el norte de Israel, señaló la cadena Al Jazeera.
La unidad de protección civil del ejército israelí había emitido previamente advertencias a los residentes de las ciudades, y posteriormente afirmó que la amenaza había pasado.
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