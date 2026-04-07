Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 7 de abril

“Habíamos dicho que la República Islámica de Irán no se olvida de sus amigos. El primer barco malasio cruzó el estrecho de Ormuz”, tuiteó este lunes la cuenta de la embajada de Irán en Malasia.

Horas más tarde y sin revelar el nombre del buque ni cuál era su destino final, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia confirmó el anuncio.