La casa de Santiago Peña, antes y después de su detención: de la tranquilidad al operativo policial

ASUNCIÓN.– Pasado el mediodía, en el Senado, el entonces presidente Santiago Peña era la figura excluyente de cada una de las alocuciones. En la plaza frente al Palacio Legislativo, su rostro o su apellido aparecían en prácticamente todas las pancartas de los manifestantes.

Sin embargo, a las 15.05, cuando LA NACION fue al domicilio del expresidente, el barrio era una verdadera postal de tranquilidad pueblerina. Nada hacía pensar que allí pudiera encontrarse el principal protagonista de la crisis financiera que terminó con la vida de un banco que tenía casi tres millones de cuentas.

Casa de Santiago Peña en Asunción en el barrio Santísima Trinidad Fabián Marelli/Enviado Especial

Más bien todo lo contrario: no había autos de seguridad, móviles policiales, custodios ni patrulleros en la puerta. Apenas tres policías charlaban en la esquina y nada más.

La residencia familiar de Santiago Peña en Asunción está ubicada en el barrio Trinidad, sobre la calle Cándido Vasconcellos, casi Pino González. Se trata de una vivienda con dos portones y una entrada principal, oculta detrás de un muro.

Las calles empedradas y la abundante vegetación le dan forma al lugar. “¿Ha visto al presidente estos días?”, le preguntó LA NACION a una vecina que estaba justo frente a la puerta de ingreso. “Sí, todo el tiempo se lo ve”, contestó, sentada en una silla debajo de un árbol. “¿Está ahora acá?”, continuó la conversación.

Pero la vecina, casi como si tuviese temor a ser escuchada, contestó con una seña inequívoca mediante la que intentó decir, sin pronunciar una sola palabra, que estaba en el domicilio. Con gestos dio a entender que el hombre más buscado del Paraguay estaba en su casa.

Policía frente a la casa de Santiago Peña en Asunción Fabián Marelli/Enviado Especial

Se trata de una zona de Asunción ubicada a unos 20 minutos del centro, con casas bajas y calles empinadas, la mayoría de ellas cubiertas por un empedrado anárquico, muy distinto del adoquinado de Buenos Aires.

Por la noche, ya destituido y sin fueros, la fisonomía de aquella postal de aldea cambió. Con una orden de detención, la policía llegó al lugar y el expresidente quedó arrestado en la misma casa donde había permanecido durante la tarde. Todo ocurrió minutos después de haber sido destituido “a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población”, informó la Fiscalía.

Un manifestante exhibe una pancarta contra el destituido presidente Santiago Peña durante una protesta por la crisis bancaria frente al Congreso de Paraguay, en Asunción DANIEL DUARTE - AFP

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña será conducido a la Fiscalía mañana, a las 11, donde será indagado por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, según se escuchó en la acusación.