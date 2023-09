escuchar

En medio de la crisis de los rehenes en Irán de 1979, la CIA inició una de las operaciones exitosas más conocidas de la agencia: el rescate de seis diplomáticos estadounidenses que habían escapado de la Embajada de Estados Unidos, utilizando una película falsa como pantalla.

Argo, la película de 2012 sobre el rodaje fingido de la CIA, retrató la historia de un solo agente, Tony Mendez, interpretado por Ben Affleck, que se infiltró en Teherán para rescatar a los diplomáticos estadounidenses en una operación audaz.

Pero en realidad, la agencia envió a dos agentes a Teherán. Por primera vez el jueves, la CIA reveló la identidad de ese segundo agente, Ed Johnson, en el final de temporada de su nuevo podcast, The Langley Files.

Ed Johnson, a la derecha, recibiendo la Estrella de Inteligencia de la CIA de John N. McMahon, el subdirector de operaciones de la agencia en ese momento.

Johnson, un lingüista, acompañó a Mendez, un maestro del disfraz y la falsificación, en el vuelo a Teherán para persuadir a los diplomáticos de que se hicieran pasar por canadienses que formaban parte de un equipo que buscaba locaciones para una película de ciencia ficción llamada Argo. Luego, ayudaron a los diplomáticos con documentos falsificados y los escoltaron a través de la seguridad del aeropuerto iraní para volar de regreso a casa.

Aunque el nombre de Johnson estaba clasificado, la CIA había reconocido que un segundo agente había estado involucrado. Mendez, quien falleció en 2019, escribió sobre ser acompañado por un segundo agente en su primer libro, pero usó un seudónimo, Julio. Una pintura de una escena de la operación que cuelga en la sede de la CIA en Langley, Virginia, muestra a un segundo agente sentado frente a Mendez en Teherán mientras falsifican sellos en pasaportes canadienses. Pero en el cuadro, el segundo agente está de espalda al espectador.

La agencia comenzó a hablar públicamente sobre su papel en el rescate de los diplomáticos hace 26 años. En el 50 aniversario de la agencia, en 1997, la CIA desclasificó la operación y permitió que Mendez contara su historia, con la esperanza de equilibrar los relatos de algunas de las operaciones desafortunadas de la agencia en todo el mundo con una que fuera un claro éxito.

Pero hasta hace poco, Johnson prefería que su identidad permaneciera en secreto.

“Fue alguien que pasó toda su vida haciendo cosas en silencio y en la sombra, sin esperar elogios o reconocimiento público”, dijo Walter Trosin, portavoz de la CIA.y coanfitrión del podcast de la agencia. “Y él estaba muy contento de que fuera así. Pero fue su familia la que lo alentó, más tarde en su vida, a contar su versión de la historia porque sentían que habría valor para el mundo en escucharla”.

Protestas en la Embajada de Estados Unidos en Irán el 5 de noviembre de 1979 AP

En un encuentro con Johnson y su familia, Trosin y su coanfitrión de podcast vieron cuánto significaba para la familia el reconocimiento del trabajo del agente por parte de la CIA y comenzaron a buscar una forma de contar la historia.

Johnson, de 80 años, no estuvo disponible para discutir su carrera en el podcast ni con The New York Times debido a problemas de salud. Sin embargo, Trosin no se rindió y se sumergió en los archivos clasificados de la agencia.

Poco después de operaciones peligrosas, la CIA a menudo graba entrevistas secretas con los participantes para capturar las llamadas lecciones aprendidas. Además, para muchos oficiales destacados, la CIA registra historias orales clasificadas al final de sus carreras, como en le caso de Johnson.

Gracias a la película Argo, el papel de la CIA en el rescate de los diplomáticos se ha convertido en una de las operaciones más conocidas de la agencia.

El museo de la CIA, que tiende a centrarse en los fracasos de la agencia, cuenta con una exhibición sobre la operación. Entre los objetos se encuentra una copia del guion de la película falsa. También se muestran las tarjetas de presentación de la falsa compañía de producción y el arte conceptual de la película, que presentaba dibujos de Jack Kirby, el célebre dibujante de cómics que ayudó a crear el universo Marvel.

Como la pintura, la exhibición del museo no identificaba a Johnson.

Pero funcionarios de la CIA dijeron que Johnson, experto en idiomas y en sacar a las personas de lugares complicados, fue invaluable para la operación.

En ese momento, durante la crisis de los rehenes, Johnson estaba basado en Europa, centrando su trabajo de la Guerra Fría en aprender cómo entrar y salir de países que no siempre eran hospitalarios para los estadounidenses.

Cuando los revolucionarios iraníes tomaron la embajada estadounidense y capturaron a 52 diplomáticos, seis estadounidenses que trabajaban en la oficina consular escaparon. Finalmente, quedaron bajo la protección de Kenneth D. Taylor, embajador de Canadá en Irán, y la CIA comenzó a trabajar en un plan para sacarlos del país.

Argo, el film dirigido y protagonizado Ben Affleck, que se llevó el Oscar a mejor película, en la ceremonia realizada por la Academia en febrero de 2013 Archivo

Johnson hablaba francés, alemán, español y árabe con fluidez. Sin embargo, no hablaba persa, el idioma predominante en Irán.

Brent Geary, historiador de la CIA, dijo que la agencia tenía personas que hablaban persa, pero no podía arriesgarse a enviar a alguien que pudiera ser conocido por funcionarios iraníes actuales o anteriores. También se creía que alguien que hablara el idioma local podría levantar sospechas, y lo fundamental para la misión era contar con personas con las habilidades de Mendez y Johnson.

“Habían entrenado para meterse y salir de lugares complicados”, señaló Geary.

Incluso sin persa, los idiomas de Johnson fueron de uso. Poco después de llegar, los agentes terminaron accidentalmente en la Embajada de Suecia, que estaba ocupada por los revolucionarios iraníes. Un guardia que hablaba alemán le dio indicaciones para llegar a la sede canadiense.

“Tengo que agradecer a los iraníes por ser la señal que nos llevó al lugar correcto”, recordó Johnson en su historia oral.

En la película Argo, Affleck, interpretando a Mendez, aparece robando formularios iraníes necesarios para entrar y salir del país. Pero en realidad, fue Johnson quien realizó el truco de manos para robar los documentos.

La quema de banderas es una expresión de apoyo a los gobernantes religiosos que comenzó con la revolución islámica de 1979. New York Post - Archivo

Johnson dijo que “lo más importante” era persuadir a los diplomáticos de que podían llevar a cabo la mentira. “Estos son novatos”, recordó el agente en la sesión grabada. “Eran personas que no estaban entrenadas para mentir a las autoridades. No estaban entrenadas para ser clandestinos ni esquivos”.

Pero los seis diplomáticos lo lograron, dejando de lado su nerviosismo y adoptando la personalidad de un equipo de filmación despreocupado.

El clímax de la película dirigida por Affleck, involucra a funcionarios del gobierno iraní reaccionando con escepticismo ante la historia ficticia, luego dándose cuenta de que el “equipo de filmación” eran diplomáticos estadounidenses y persiguiendo al avión por la pista. Ninguno de estos eventos ocurrió.

En realidad, solo hubo una última revisión de seguridad cuando el grupo salió de la sala de espera.

“Un par de jóvenes iraníes los registraban mientras pasaban”, recordó Johnson, señalando que los diplomáticos se sumieron en sus papeles, haciendo chistes mientras se acercaban al control de seguridad. Con eso, los diplomáticos, Mendez y Johnson pasaron las últimas inspecciones.

Por Julian E. Barnes

The New York Times