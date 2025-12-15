La Comunidad Musulmana Ahmadía condenó el ataque terrorista en Bondi Beach

TILFORD, Inglaterra.- Tras el atroz atentado terrorista perpetrado en Bondi Beach, en Sídney, Australia, la Comunidad Musulmana Ahmadía Internacional emitió una declaración de enérgica condena.

El ataque, calificado oficialmente como “terrorista” por las autoridades australianas, ocurrió el domingo 15 de diciembre.

El Líder mundial de la Comunidad Musulmana Ahmadía condenó enérgicamente el ataque terrorista

El incidente tuvo lugar en Bondi Beach, un lugar muy popular donde alrededor de 2000 personas se habían congregado para celebrar la festividad judía de Janucá y encender las primeras velas.

Dos hombres armados abrieron fuego contra la multitud y generaron una escena de caos y horror.

El ataque dejó un saldo trágico de 15 muertos, y decenas de heridos. La policía de Nueva Gales del Sur logró abatir a uno de los atacantes y arrestar al segundo, quien se encuentra en estado crítico.

La declaración de la comunidad musulmana ahmadía

En respuesta a la tragedia que afectó a la comunidad judía, el líder mundial de la comunidad musulmana ahmadía, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, declaró en nombre de la comunidad internacional la “enérgica” condena al atentado.

El mensaje fue compartido por Imam Marwan Gill, teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina

A continuación, la transcripción completa del mensaje del líder mundial de la Comunidad Musulmana Ahmadía:

“En nombre de la Comunidad Musulmana Ahmadía internacional, condeno enérgicamente el atroz atentado terrorista contra miembros inocentes de la comunidad judía en Australia.

Nadie puede justificar jamás tales actos de violencia. El islam defiende la santidad absoluta de la vida humana y declara que matar a una persona inocente equivale a matar a toda la humanidad. Por consiguiente, los actos de terrorismo y odio son completamente contrarios a las verdaderas enseñanzas del islam. Como musulmanes, nuestra fe nos exige mostrar amor, compasión y misericordia hacia las personas de todas las religiones y creencias.

Nuestro más sincero pésame a todos los afectados por esta tragedia, y rezamos por la rápida recuperación de los heridos".