Francia: perdió el control de su auto, atravesó un ventanal y terminó junto a su hija en el fondo de una piscina

El siniestro ocurrió en La Ciotat, en el sur del país; se registró un herido

Una mujer y su hija protagonizaron un insólito accidente vial en La Ciotat, al sur de Francia, cuando el auto en el que viajaban acabó sumergido en el fondo de una piscina municipal donde se encontraban varios bañistas.

Según La Presse, el incidente ocurrió el jueves pasado alrededor de las 20:50. El auto, un Jaguar XF, un sedán de lujo, perdió el control, atravesó la valla del estacionamiento y destrozó el cristal del edificio antes de hundirse.

Aunque madre e hija fueron rescatadas sin heridas graves, fueron trasladadas a un hospital local para chequeos. Si bien ningún bañista fue impactado directamente por el vehículo, uno resultó herido en el incidente por fragmentos de vidrio.

Auto sumergido en una pileta
El guardavidas Julien D’Asta Pasetti, que se encontraba en su habitual turno esa noche, declaró en diálogo con el canal de televisión francés TF1: “El coche impactó contra el terraplén. Atravesó la pared de cristal a una velocidad inimaginable. Saltó las líneas de dos carriles”.

Y añadió: “Un joven nadador y yo estábamos tanteando el camino. Intenté sacar a la niña, pero estaba atada. Finalmente logramos sacarla a la superficie. Lo más importante es que ni ella ni su madre inhalaron agua”.

Así quedó ventanal tras el accidente Foto: Ville de La Ciotat
Según informó el mismo medio, la conductora no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas, pero no estaba acostumbrada a conducir un vehículo con transmisión automática y, en consecuencia, confundía la marcha adelante y atrás.

Tras el siniestro, las autoridades aseguraron el lugar y los servicios municipales retiraron el vehículo. Debido a los grandes daños, la piscina permanecerá cerrada durante las próximas semanas.

