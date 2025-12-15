Masacre en Australia: qué se sabe del padre y el hijo que atacaron una celebración judía y quiénes son las víctimas

SÍDNEY.– Un padre y su hijo son los sospechosos del tiroteo masivo durante la celebración de Janucá en una popular playa australiana que dejó 15 muertos y decenas de heridos el domingo, según informaron las autoridades, en un hecho que conmocionó a un país donde la violencia armada es poco frecuente.

Un día después de los tiroteos, el gobierno propuso endurecer las leyes sobre armas, en medio de críticas por no haber tomado medidas suficientes para frenar la ola de antisemitismo creciente que golpea el país. Ninguno de los atacantes tenía antecedentes penales.

Personas de luto se reúnen para rendir un homenaje floral a las víctimas del tiroteo en Bondi Beach en el Bondi Pavilion, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025

A continuación, un repaso de lo que se sabe sobre el ataque en Bondi Beach:

Los atacantes

“Los agresores son dos hombres de 50 y 24 años, que son padre e hijo”, dijo Mal Lanyon, comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, en una conferencia de prensa en Sídney el lunes por la mañana.

El padre murió a manos de la policía en el lugar del ataque, que tuvo como objetivo una celebración de Janucá en Bondi Beach. Las autoridades dijeron que esperaban presentar cargos penales contra el hijo, que resultó herido y permanece hospitalizado en estado crítico.

Hasta la tarde del lunes, los funcionarios no habían identificado a ninguno de los dos hombres por su nombre.

El padre llegó por primera vez a Australia en 1998 con una visa de estudiante, dijo el ministro del Interior, Tony Burke, que no precisó desde qué país había llegado el hombre. En 2001, su visa de estudiante fue reemplazada por una visa de pareja, y desde entonces había permanecido legalmente en el país, señaló Burke. El hijo es ciudadano australiano nacido en el país.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que el hijo había llamado la atención de las fuerzas de seguridad en octubre de 2019 “por su asociación con otras personas”, sin dar detalles. La Australian Broadcasting Corp. informó que las autoridades habían examinado los vínculos del hijo con una célula del Estado Islámico con base en Sídney.

Albanese no describió a los asociados, pero afirmó que a la agencia de inteligencia australiana le interesaban esas personas más que el propio hijo, del que, añadió “se evaluó que no había indicios de ninguna amenaza en curso ni de que estuviera involucrado en actos de violencia”. El premier calificó el ataque como un acto de terrorismo antisemita.

La policía afirmó que no había indicios de que ninguno de los dos tuviera antecedentes penales antes del domingo. “Había muy poco conocimiento previo sobre cualquiera de estos hombres por parte de las autoridades”, dijo Lanyon.

El ataque conmocionó a la comunidad judía en Australia y en otros países al inicio de la festividad de las luces, y provocó condenas por parte de líderes de todo el mundo. Además de las 15 personas asesinadas, decenas resultaron heridas.

Lanyon calificó el ataque como un incidente terrorista el domingo por la noche. Sin embargo, el lunes se negó a comentar si la policía tenía indicios sobre los motivos de los atacantes, sus inclinaciones ideológicas o posibles vínculos, y señaló que los investigadores necesitaban más tiempo para profundizar la investigación.

Lanyon indicó que el atacante de mayor edad tenía una licencia de armas desde hacía unos 10 años y que seis armas estaban registradas a su nombre. En una conferencia de prensa el lunes, explicó que el hombre contaba con una licencia de caza recreativa que le permitía integrar un club de tiro y poseer armas largas.

Se recuperaron seis armas de fuego, dijo Lanyon, y agregó que las autoridades realizarán pruebas balísticas y forenses para determinar si esas armas coinciden con las registradas a nombre del sospechoso mayor y si fueron utilizadas en el ataque.

La policía también recuperó en el lugar dos artefactos explosivos improvisados “rudimentarios” pero “activos”, señaló Lanyon.

Las víctimas

Desde un rabino con una larga trayectoria en la comunidad judía local hasta un sobreviviente del Holocausto, pasando por un ciudadano francés que celebraba Janucá en Sídney al momento del ataque, aún siguen surgiendo detalles sobre las víctimas del ataque, que, según informaron las autoridades el lunes tenían entre 10 y 87 años.

Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y uno de los principales organizadores del evento, murió en el ataque.

Su fallecimiento fue confirmado por Jabad, una organización global con sede en Brooklyn dedicada a fortalecer y enriquecer la vida judía mediante la provisión de servicios religiosos, educativos, sociales y culturales en todo el mundo.

La organización señaló en una publicación en redes sociales que Schlanger había servido a la comunidad de Bondi como rabino y capellán durante 18 años, desde su matrimonio con su esposa, Chaya.

El evento que organizó, Hanukkah by the Sea (Janucá junto al mar), estaba pensado como “el evento familiar perfecto para celebrar la luz, el calor y la comunidad”, según una publicación en Instagram. Era “el corazón y el alma” del evento de Jabad, dijo Chaim Kastel, sobrino del rabino y joyero en Nueva York.

“Era el tipo que estaba al micrófono, el que entusiasmaba a todo el mundo”, dijo Kastel. “Él era la vida detrás de estos eventos”.

En 2023, formó parte de una delegación de rabinos que visitó Israel tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, según el Australian Jewish News.

Dan Elkayam, ciudadano francés, estuvo entre las víctimas del ataque, informó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en redes sociales el domingo.

“Es con profunda tristeza que me entero de la muerte de nuestro compatriota Dan Elkayam en el ataque terrorista antisemita en Sídney”, escribió el mandatario. “Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos”. Elkayam estaba celebrando Janucá en el evento de Sídney, señaló Jabad en una publicación en redes sociales.

El sobreviviente del Holocausto Alex Kleytman, originario de Ucrania, también murió en el tiroteo del domingo, según informó Jabad. Kleytman había asistido al evento junto a sus hijos y nietos, indicó la organización.

Murió mientras protegía a su esposa, Larisa, de las balas del atacante, agregó el grupo. Le sobreviven su esposa, dos hijos y 11 nietos.

Reuven Morrison, un empresario originario de la Unión Soviética, “descubrió su identidad judía en Sídney”, señaló Jabad. Dividía su tiempo entre Melbourne —donde él y su esposa se mudaron para la educación de su hija— y Sídney, donde desarrollaba sus negocios, agregó la organización.

La más joven de las víctimas fue Matilda, que cumplió 10 años el mes pasado, y se encontraba celebrando Janucá con su hermana menor Summer y sus padres, Michael y Valentyna, durante el ataque, según informó el medio local The Australian.

Se cree que una bala le impactó en el abdomen y pasó muy cerca de su hermana menor. Matilda fue trasladada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió.

Con casi 62 años años, otra de las víctimas fue Peter Meagher, quue había sido policía de Nueva Gales del Sur durante 35 años antes de retirarse en julio, informó The Australian. Le sobreviven su esposa Virginia y sus hermanos menores Greg, David, Andrew y Paul.

“Era un hermano, esposo y tío muy querido, cuya bondad, generosidad y amor tocaron a todos los que lo conocieron. Nuestras vidas han cambiado para siempre”, señaló la familia en un comunicado.

Orto rabino, Yaakov Levitan, también fue víctima del ataque. Levitan trabajaba en el centro BINA de North Bondi, una organización que brindaba clases y programas variados.

Tibor Weitzen, de 78 años, también era miembro de la sinagoga Jabad de Bondi y asistía al evento con su esposa y sus nietos cuando fue asesinado al cubrir a un amigo de los disparos.

Amigos dijeron a The Australian que Marika Pogany, de 82 años, vinculada con trabajos de beneficencia judía, estaba sentada con amigos en el evento del domingo cuando recibió un disparo.

Entre los heridos se encuentra Arsen Ostrovsky, quien contó a los medios que se había mudado hacía apenas dos semanas de Israel a Australia, donde asumirá la dirección del Australia Israel & Jewish Affairs Council. En entrevistas con medios australianos, dijo que había visto al menos a un atacante “disparando de manera indiscriminada en todas las direcciones”. Una bala le rozó la cabeza, explicó luego en una publicación en X, aunque agregó que se recuperará por completo.

Antisemitismo en aumento

El ataque del domingo es el más reciente de una ola de actos antisemitas que han conmocionado e indignado a Australia durante el último año, un país con alrededor de 117.000 judíos.

Los incidentes antisemitas –incluidos ataques físicos, actos de vandalismo, amenazas e intimidación– se triplicaron con creces en el país durante el año posterior al ataque de Hamas contra Israel de 2023 y a la posterior ofensiva israelí contra Hamas en Gaza, informó en julio Jillian Segal, enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo.

El año pasado se registraron ataques antisemitas en Sídney y Melbourne. Sinagogas y automóviles fueron incendiados, comercios y viviendas vandalizados con grafitis, y judíos atacados en ciudades donde vive el 85% de la población judía del país.

En agosto, Albanese responsabilizó a Irán por dos de los ataques y rompió relaciones diplomáticas con Teherán.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times