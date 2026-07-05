La controversia que genera el plan para demoler un búnker nazi bajo Berlín

Existen planes en Berlín para derribar uno de los últimos vestigios del centro de poder de Adolf Hitler. Ya casi no queda nada de la Cancillería del líder nazi en el centro de Berlín, salvo un búnker. Sin embargo, ahora hay planes para demolerlo y construir viviendas y oficinas.

La Nueva Cancillería del Reich, construida por el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer, sufrió graves daños al final de la Segunda Guerra Mundial y fue posteriormente demolida por orden de las fuerzas soviéticas en 1949.

No obstante, el búnker sigue siendo visible en un terreno baldío. El senador de Vivienda de Berlín, Christian Gaebler (SPD), considera que llegó el momento de eliminar la estructura.

“No vamos a obstaculizar nuevos proyectos de vivienda solo para preservar un búnker que podría acabar convirtiéndose en un lugar de peregrinación”, le dijo al periódico BZ. Pero hay quienes opinan que el búnker debería conservarse.

El debate

El edificio de la Cancillería fue destruido por los soviéticos, y solo quedó el bunker (Foto de archivo, 1952)

Dietmar Arnold, presidente de la Asociación del Submundo de Berlín (Berliner Unterwelten), le declaró a la BBC que demoler el búnker sería una “auténtica locura”. “Es un lugar vinculado a los perpetradores”, dijo.

“Fue el centro de poder de la Alemania nazi, la Nueva Cancillería del Reich de Hitler, y estos son los últimos restos”.

Su intención es colaborar con el Museo del Holocausto para transformar el sitio en un museo y lugar de memoria, con una exposición sobre el final de la guerra.

“Se ha destruido mucha historia aquí en Alemania, tanto la historia comunista como la nazi. No podemos seguir haciéndolo”.

La última vez que Arnold entró en el búnker fue en 2007; en esa época, según dijo, todavía estaba en muy buen estado.

Aclaró que no se trata del más famoso Führerbunker —donde se suicidaron Hitler y Eva Braun y que se encuentra a unos 120 metros al norte—, sino de una estructura utilizada por el personal de la Cancillería del Reich.

Al final de la guerra, se habilitó un hospital en su interior. Según Arnold, se conservan intactos 1.200 metros cuadrados del complejo del búnker; tanto las paredes como el techo tienen un grosor de 1,7 metros. Él cree que incluso sería posible construir encima sin necesidad de demoler todo el búnker.

Valor histórico

El edificio de la Nueva Cancillería del Reich quedó dañado después de la Guerra

El año pasado, el Consejo de Monumentos del Estado de Berlín expresó sus críticas ante los planes de demoler el búnker, señalando que este posee un “valor histórico significativo”.

“La Nueva Cancillería del Reich fue el centro de planificación y el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial, además de simbolizar el catastrófico final del régimen nazi”, afirmó el consejo.

“Dada su posible importancia como monumento histórico, la Oficina Estatal para la Conservación de Monumentos Históricos debería evaluar su estado de conservación y su inclusión en la lista de edificios protegidos”.

Por Bethany Bell