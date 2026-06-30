La crítica del capitán de Alemania a Paraguay tras la eliminación: “No eran de clase mundial”

El capitán de la selección de Alemania, Joshua Kimmich, habló del nivel futbolístico de Paraguay este lunes en Foxborough, Estados Unidos, luego de la eliminación de su equipo del Mundial 2026. El seleccionado europeo quedó fuera de competencia tras perder por penales ante el conjunto sudamericano.

“No nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel. Tuvimos tres veces grandes problemas contra tres equipos que no eran equipos de clase mundial, y eso es un hecho”, sostuvo Kimmich después del encuentro, refiriéndose al desempeño alemán y al nivel de juego de sus rivales.

Las declaraciones del capitán tras el partido

El partido terminó empatado por 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga. El delantero paraguayo Julio Enciso marcó a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que Kai Havertz igualó el marcador a los 54 minutos. En la definición por penales, Paraguay se impuso por 4-3 gracias a que el arquero Orlando Gill contuvo dos remates europeos.

Durante la prórroga, el árbitro marroquí Jalal Jayed anuló un gol de cabeza del defensor alemán Jonathan Tah a los 101 minutos. La decisión se tomó tras una revisión de video que comprobó una infracción previa de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill antes del remate.

En la definición final, el arquero Gill contuvo los remates de Havertz y Nick Woltemade. Aunque Manuel Neuer tapó el tiro de Fabián Balbuena y Antonio Sanabia desvió su ejecución, el futbolista paraguayo José Canale anotó el penal decisivo con un remate de zurda.

Paraguay venció a Alemania por penales AFP

De esta forma, Alemania interrumpió una racha histórica en mundiales, donde registraba cuatro victorias consecutivas en definiciones por penales.

El entrenador europeo, Julian Nagelsmann, argumentó que el planteo paraguayo complicó la fluidez del juego alemán. Él mismo había puesto públicamente como objetivo ganar la quinta Copa del Mundo para su país, lo que ilustra la diferencia entre sus expectativas y el desempeño que finalmente lograron.

“Hay algunos equipos que pueden hacerte daño si no te podés defender bien; esto duele mucho”, agregó al respecto. “No hemos podido mantener el ritmo, el contrincante, después del empate, parece que se resintió un poco. No hemos creado suficientes oportunidades”, concluyó Nagelsmann.

El director técnico alemán, Julian Nagelsmann Tom Weller - dpa DPA

Con esta victoria, el seleccionado sudamericano, dirigido por el estratega argentino Gustavo Alfaro, avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en 16 años. Paraguay buscará ahora el pase a la siguiente ronda de la competencia frente al ganador del partido entre Francia y Suecia.

Cómo sigue Paraguay y las pruebas del DT

Durante el desarrollo del encuentro contra Alemania, el director técnico argentino realizó variantes para oxigenar las líneas, lo que también podría ser útil para este próximo enfrentamiento. Gustavo Caballero ingresó a los 55 minutos por Ávalos, y Maurício sustituyó a Enciso a los 58 minutos.

Además, en el período de prórroga, Víctor Velázquez reemplazó a Almirón a los 91 minutos, mientras que Braian Ojeda y Arnaldo Sanabria ingresaron a los 99 minutos en lugar de Cáceres y Bobadilla, respectivamente. La última modificación ocurrió a los 122 minutos de juego, con el ingreso de Fabián Balbuena por Alonso.