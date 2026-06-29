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Alemania vs. Paraguay, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 17.30 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este lunes 29 de junio
Las selecciones se enfrentarán este lunes 29 de junio

Hora, TV y dónde ver online Alemania vs. Paraguay

El partido entre Alemania y Paraguay podrá verse EN VIVO por por DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 14 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Alemania y Paraguay.

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