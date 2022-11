La contundente reacción de Giorgia Meloni a las críticas porque llevó a su hija a Bali por el G-20

escuchar

ROMA.- En los últimos días, Giorgia Meloni tuvo su gran debut internacional entre los grandes líderes del mundo en el G-20 de Bali, donde se distinguió por ser la única mujer jefa de gobierno sentada en una mesa de hombres. Pero la flamante primera ministra de Italia también se destacó del resto de los invitados a la gran cita global del año porque llegó hasta allí –después de 16 horas de vuelo- junto a su hija Ginevra, de seis años. La niña viajó junto a una niñera y pasó la mayor parte del tiempo con ella en la pileta del hotel o haciendo otras actividades.

El hecho de haber llevado a la pequeña Ginevra a Bali causó grandes polémicas y debates en los medios y redes sociales italianas, que no le cayeron bien a Meloni, de 45 años. Tanto es así que ayer, antes de subirse al avión de regreso a Italia, subió a Facebook un posteo muy duro, con el que quiso poner los puntos sobre las íes sobre la cuestión.

“Mientras vuelvo a casa después de dos días de trabajo incesante para representar lo mejor posible a Italia en el G-20 de Bali, me topo con un increíble debate sobre el hecho de si fue justo o no llevar a mi hija conmigo mientras me ausentaba cuatro días”, escribió.

“La pregunta que tengo para los animadores de esta apasionante discusión es: ¿piensan que es una materia que les compete cómo yo tengo que criar a mi hija? Porque les doy una noticia: no lo es”, sentenció. Y fue más allá: “Tengo el derecho a ser madre como me parezca y tengo el derecho a hacer todo lo que puedo por esta nación, sin por esto privar a Ginevra de una madre”.

“Espero que esta respuesta sea suficiente como para que se ocupen de materias más relevantes y de su competencia”, cerró, evidentemente indignada.

El día anterior, en el diario La Repubblica, en un artículo titulado “La premier madre”, Claudia de Lillo recordó que el 22 de octubre pasado, el día en que Ginevra por primera vez fue vista en público, cuando asistió a la ceremonia de jura del nuevo gobierno de derecha liderado por su madre, su padre y pareja de Meloni, el periodista Andrea Giambruno, dio algunas pistas sobre cómo se iban a manejar con la niña, con la que siguen viviendo en su casa del barrio del Eur, ya que no quisieron ir a vivir a Palazzo Chigi.

Giorgia Meloni fue la única jefa de gobierno en el G-20 de Bali SAUL LOEB - AFP

“Queremos que nuestra hija crezca con serenidad, lejos de realidades que marcarían distancias de sus coetáneos”, dijo entonces Giambruno, apodado “first gentleman” (”primer caballero”).

“¿Por qué, entonces, en esos cuatro días que requieren toda la energía mental, física y emotiva de cualquier jefe de Estado, Giorgia Meloni quiso asumir la carga –gratificante, inevitable, pesada- de una hija en el séquito?”, se preguntó de Lillo, quien comentó que quizás Meloni también había crecido, como muchas mujeres y madres, dentro del “mito superheróico del multitasking”.

Apoyo

Vittoria Baldino, diputada del opositor Movimiento Cinco Estrellas (M5E), que hace unos años tuvo que reservar una habitación de un hotel cercano al Parlamento porque tenía que amamantar a su hijo recién nacido, se sumó al coro de comentarios sobre el viaje de Ginevra a Bali. “Si Meloni hubiera sido un hombre nadie hubiera dicho nada y esto solo habla de una disparidad”, subrayó.

“Una mujer primera ministra es un hecho relevante, aunque Meloni podrá decir que hizo historia cuando todas las madres tendrán facilidades en sus puestos de trabajo. Porque estamos muy retrasados en Italia, donde es imposible ser madres y trabajadoras”, denunció.

Giuseppe Conte, líder del M5E y que cuando fue primer ministro llevó a otro G-20, en Japón, a su hijo Niccoló, entonces de 11 años, también salió a defender a Meloni: “Critico a la premier en casi todo, pero estoy de su lado en esto”, aseguró.

Le hizo eco la exministra Mara Carfagna, diputada del partido Azione, que tuiteó: “Yo también la llevé a mi hija a congresos y citas políticas. Que nadie juzgue las decisiones de las madres”.

Anche io ho portato mia figlia a congressi e appuntamenti politici. Nessuno giudichi le scelte delle madri. @GiorgiaMeloni — Mara Carfagna (@mara_carfagna) November 16, 2022

Lejos de aplacar el debate, la reacción de Meloni en Facebook no hizo más que alimentar la polémica sobre el viaje de Ginevra a Bali. En un artículo en La Stampa, si bien se manifestó de acuerdo con que ella tiene todo el derecho a ser madre como quiere, la periodista y escritora Caterina Soffici le aseguró a la premier que estaba equivocada al decir que el tema no era de competencia de la gente: al haberse convertido en la primera mujer que llega al poder en Italia, “ahora su vida privada es pública”, dijo, y agregó que “los ojos de las mujeres están todos sobre ella”.

Temas Italia