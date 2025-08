La Corte ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro y le incautó sus celulares

Jair Bolsonaro participou da manifestação no RJ por telefone. Através do filho, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente mandou um recado para seus apoiadores. De tornozeleira eletrônica, ele não pode sair de casa aos finais de semana.



🎥: Flávio Bolsonaro no Instagram pic.twitter.com/a0Xe54fdll