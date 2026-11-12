“Regreso también a mi patria”: tras la triunfal despedida de la Argentina, el Papa llegó a Perú, su segunda casa

LIMA.- Una marea de cientos de miles de hombres, mujeres, niños, familias, ancianos, abarrotadas en las calles, agitando globos blancos y amarillos, banderas peruanas rojas y blancas, imágenes de santos, devociones, cruces de madera y carteles de bienvenida con la leyenda “De vuelta a casa Papa León XIV”.

Tres millones de personas salieron a las calles en Lima para darle una bienvenida triunfal a “don Roberto”, hijo adoptivo del Perú que regresó a casa.

Si en la Argentina la escala de tres días de León fue impactante, lo que se vio este miércoles en Lima fue superior. Y, tal como se esperaba, hace prever que lo que pasará aquí en los próximos días excederá lo anterior.

La tercera y última etapa de esta gira, en efecto, es la más esperada por el Pontífice. Como él mismo explicó en el vuelo entre Roma y Montevideo -el primer tramo de esta maratón-, Perú es el segundo hogar de Robert Prevost.

León XIV junto a la presidenta Keiko Fujimori tras su reunión en el Palacio de Gobierno ERNESTO BENAVIDES - AFP

Fue un joven misionero agustino en su juventud en Chulucanas, Piura, una zona muy pobre del Perú, y en 2014, tras ser durante dos mandatos prior de los agustinos, fue el papa Francisco quien lo mandó a este país primero para ser administrador apostólico y luego obispo de Chiclayo. Justamente al convertirse en miembro de la Conferencia Episcopal Peruana, el Papa nacido en Chicago obtuvo la ciudadanía peruana.

No por nada estalló el júbilo cuando bajó de la escalerilla del avión de Aerolíneas Argentinas que lo trajo después de 4 horas y 20 de vuelo desde Buenos Aires. Gritos de alegría inundaron el aeropuerto de El Callao, donde lo esperaba a los pies de la escalerilla del avión la flamante presidenta Keiko Fujimori. Con rostro evidentemente feliz, enseguida el Papa fue rodeado de niños con remeras con el lema de la visita “abramos el corazón”.

Durante el trayecto que desde el aeropuerto llevó al Papa hasta el Palacio Pizarro, sede del gobierno, donde tuvo una ceremonia de bienvenida en la que sorprendió al cantar el himno peruano, el convoy papal casi no podía desplazarse de la cantidad de gente salida a la calle. Se esperaba que pronunciara su primer discurso en suelo peruano más tarde, en un encuentro en el Gran Teatro Nacional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Más allá del orgullo por ser el segundo país de América Latina en tener un Pontífice, el catolicismo sigue estando profundamente arraigado en Perú, donde alrededor del 76% de sus 34 millones de habitantes se han declarado católicos, y el 91% de la población había sido bautizada en la fe católica en el año 2024. Otro 14% profesa ser evangélico.

Vista de la Plaza de Armas y la Catedral de Lima mientras la gente se reúne para recibir a León XIV LUIS ACOSTA - AFP

León XIV, que conoce bien al país, sabe que llega a un país políticamente inestable, marcado por la polarización en el ámbito político y una corrupción generalizada.

A pesar de contar con abundantes recursos, el nivel de pobreza a escala nacional se situó en el 25,7% en 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esto significa que cerca de 9 millones de peruanos viven en situación de pobreza; de ellos, alrededor del 74,1% reside en zonas urbanas, principalmente en el área metropolitana de Lima y el Callao. La tasa de desempleo fue del 4,4% en septiembre pasado.

Problemas internos

Desde que el papa Francisco visitó el país, en enero de 2018, tanto el Estado como la Iglesia han atravesado problemas internos. El panorama político peruano se ha visto marcado por la inestabilidad institucional durante los últimos 12 años, con una rápida sucesión de presidentes (ocho desde la visita de Francisco).

Se ha producido un intenso conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con escándalos de corrupción sistémica, en un contexto de crecientes protestas sociales. La actual presidenta, Keiko Fujimori -una política de derecha que aboga por la mano dura contra la delincuencia y políticas de “ley y orden”-, fue elegida en junio y se convirtió en la anfitriona de un Papa que, por su propia experiencia en Perú, conoce bien la trayectoria de los Fujimori.

León XIV se desplaza por el centro de Lima a bordo del papamóvil Captura de Pantalla

Después de menos de 48 horas en Uruguay y tres días en la Argentina, León -que hace menos de un mes fue operado por un cáncer de pulmón, intervención de la que se recuperó de forma asombrosa-, pasará cinco días en Perú y visitará cuatro ciudades: Lima -donde se alojará en la Nunciatura-; Chiclayo -sede diocesana en el noroeste donde fue obispo, a la cual regresará el 13 de noviembre, que coincide con el aniversario del nacimiento de san Agustín y la celebración de todos los santos de su orden-; Cusco -a 3400 metros sobre el nivel del mar, en los Andes centrales peruanos, que fue el corazón del Imperio incaico-; y Pucallpa, en la selva amazónica.

Este jueves, el Papa comenzará reuniéndose con los obispos peruanos en la residencia arzobispal de Lima. Posteriormente, celebrará la oración del mediodía en la Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista junto a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. Desde allí, se dirigirá a la plaza frente a la catedral para un encuentro público sobre “los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, al que asistirán familias, así como representantes del ámbito cultural y empresarial.

Por la tarde, se reunirá con miembros de la Orden de San Agustín en el Perú, antes de presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Nacional -con capacidad para 40.000 personas-. El Papa concluirá la jornada cenando con los obispos en la Nunciatura.

La mañana del viernes 13 de noviembre, realizará un vuelo de una hora y media desde Lima hacia la ciudad costera de Chiclayo, en el noroeste de Perú. Se espera una recepción triunfal en su querida Chiclayo, diócesis que León XIV nombró el 8 de mayo de 2025, cuando salió al balcón de la Basílica de San Pedro para presentarse al mundo.

Pasará dos noches en la residencia episcopal, donde vivió durante más de ocho años.

Poco después de su llegada, celebrará misa en las “Pampas de Pimentel”, una vasta llanura desértica cercana a la ciudad. Al terminar, recorrerá 14,5 km para rezar en la capilla de San Óscar Romero, ubicada en el barrio La Victoria de Chiclayo.

El obispo siente un cariño especial por esa comunidad -de la cual es oriundo su secretario, monseñor Edgard Rimaycuna Inga- y por el obispo mártir, venerado por su defensa de los pobres frente a la represión militar en El Salvador; de hecho, suele llevar consigo una estampa y una reliquia del santo. El obispo Prevost consiguió fondos de los Estados Unidos para reconstruir lo que en su día era una capilla en estado ruinoso.