La delegación de Cuba abandonó la asamblea de la ONU en medio de un discurso de Trump contra la isla

La delegación de Cuba se retiró este martes del plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó duras críticas contra el gobierno de la isla.

En una intervención que superó los minutos asignados a los oradores durante la jornada inaugural del debate general, el mandatario norteamericano afirmó que su administración busca un transformación en la isla y calificó al país caribeño como un “Estado absolutamente fallido”.

La delegación cubana se retiró de la asamblea general de la ONU durante el discurso de Trump

“Mi Gobierno busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor a la que se ha visto sometido jamás”, aseguró Trump.

Y añadió: “Es un Estado absolutamente fallido, está fracasando como nunca antes y caerá. El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad sí llegará a ‌Cuba".

Aún no había terminado de pronunciar sus palabras respecto de la Isla cuando la delegación cubana abandonó el recinto.

En la disertación Trump afirmó además que está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” para asegurar sus intereses en América Latina. Esos intereses encierran un cambio de régimen en Cuba y una batalla contra los carteles de la droga, que son, según definió, “el Estado Islámico” de la región.

Trump, impulsor del Escudo de las Américas, una alianza de seguridad regional integrada por gobiernos aliados América Latina, entre ellos el de Javier Milei, ha sostenido en varias ocasiones que, tras la captura y salida de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa en una operación realizada por fuerzas estadounidenses en enero de 2026, el siguiente objetivo es Cuba.

Respuesta de Cuba

Tras la diatriba de Trump contra Cuba, La Habana acusó a Washington de intentar desconocer su soberanía.

“El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano”, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez en X poco después de la intervención de Trump.

El posteo del canciller cubano, Bruno Rodríguez

Y añadió: “Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país. El bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz”.

Las relaciones bilaterales han permanecido tensas durante décadas. Estados Unidos intensificó las presiones y sanciones contra Cuba desde finales de enero. Luego de las acciones militares en Caracas, el gobierno estadounidense impuso un bloqueo petrolero e intensificó un embargo de larga duración para asfixiar las vías de subsistencia económica de la nación insular.