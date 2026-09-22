Trump volvió a cruzarse con CNN ante la ONU y apuntó contra una periodista

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump volvió a chocar este martes con la prensa, esta vez a las puertas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando reprochó a la corresponsal de CNN Kaitlan Collins que estuviera allí para cubrirlo, apenas días después de prohibir el acceso de esa cadena y otros dos medios a la Casa Blanca.

El cruce ocurrió cuando Trump ingresaba a la sede de la ONU, antes de su discurso ante los líderes reunidos en Nueva York. Collins intentó preguntarle por la guerra con Irán y le señaló que, según encuestas, dos tercios de los norteamericanos no creen que Estados Unidos esté ganando el conflicto. “¿Cuándo terminará?”, preguntó.

Trump vs Kaitlan Collins

Trump dejó de lado la pregunta y apuntó contra la cadena. “Es un honor estar acá. Me sorprende que CNN esté aquí cubriéndome. No deberían estar aquí”, respondió ante los periodistas que aguardaban su llegada.

Collins le recordó entonces que era Naciones Unidas, y no la Casa Blanca, la que había autorizado el acceso de CNN al lugar. Trump insistió: “Dijeron que no me iban a cubrir. No deberían estar cubriéndome”. Ante una nueva pregunta de la periodista sobre cuándo terminaría la guerra, el mandatario continuó hablando sobre la Asamblea General.

“Les diré que es un honor estar en las Naciones Unidas y estamos haciendo muchos progresos. A nuestro país le está yendo realmente, realmente bien”, dijo Trump antes de continuar su ingreso al edificio.

Donald Trump Seth Wenig - AP

El episodio se produjo en medio de una escalada del enfrentamiento entre el presidente y varios medios de Estados Unidos. El viernes, Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca “con efecto inmediato” y los acusó de difundir “noticias falsas”. También advirtió que otros medios podían correr la misma suerte.

La decisión provocó una reacción poco habitual del pool televisivo de la Casa Blanca. ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News, que se turnan para cubrir los actos presidenciales y distribuir las imágenes al resto de los medios, suspendieron su participación después de que CNN fuera impedida de cumplir con su turno. La protesta dejó al gobierno, durante algunas actividades, sin las cámaras y el audio que habitualmente proporcionan las cadenas.

Trump llegó a la ONU sin cámaras que mostraran su ingreso al edificio ni su recorrido por la escalera mecánica hacia el salón de la Asamblea General, como consecuencia del boicot de la prensa. Naciones Unidas había informado este año que tomó medidas para garantizar el correcto funcionamiento de las escaleras mecánicas, después de que el año pasado una de ellas se trabara cuando Trump y la primera dama, Melania Trump, subían hacia el recinto.

Kaitlan Collins pointed out to Trump that CNN is credentialed by the UN, so they will cover him today even if they're banned from the White House pic.twitter.com/sSluiKCGHN — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

CNN, MS NOW y Politico llevaron además la disputa a los tribunales. Los tres medios presentaron el lunes una demanda federal en Washington y pidieron recuperar su acceso mientras se resuelve el caso. Sostienen que el veto constituye una represalia por el contenido de sus coberturas y viola las protecciones de libertad de expresión y de prensa de la Primera Enmienda.

La Casa Blanca respondió a la suspensión del pool con el lanzamiento de “Trump TV”, una señal que transmite por YouTube contenidos de la administración las 24 horas. La plataforma reúne discursos, anuncios y videos seleccionados por el gobierno y profundiza una estrategia de comunicación directa que Trump ya utiliza a través de su red social Truth Social.

Donald Trump habla ante la AGNU Yuki Iwamura - AP

El choque con Collins sumó otro capítulo a una relación especialmente tensa entre Trump y una de las periodistas que lo cubren con mayor frecuencia. Collins, de 34 años y corresponsal en jefe de CNN en la Casa Blanca, ha sido blanco reiterado de comentarios personales del mandatario.

En diciembre Trump la llamó “estúpida y desagradable” en una publicación en Truth Social. En febrero, durante un intercambio en el Salón Oval, la calificó como “la peor periodista” y le reprochó que nunca sonriera. “Te conozco hace diez años; no creo haber visto nunca una sonrisa en tu cara”, le dijo entonces.

El episodio de este martes trasladó esa disputa fuera de Washington. Aunque CNN está vetada de la Casa Blanca, Collins pudo cubrir al presidente desde la ONU, una institución que administra sus propias acreditaciones. Fue precisamente esa diferencia la que la periodista le marcó a Trump cuando él cuestionó su presencia antes de ingresar a la Asamblea General.

Agencias AFP y Reuters y diario The New York Times