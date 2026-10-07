La estatua dorada de Trump desnudo y sobre otro hombre que exhibieron en el Parlamento Europeo

Una estatua dorada que emula al presidente Donald Trump desnudo, con sobrepeso y sobre los hombros de otro hombre fue inaugurada este martes en la sede oficial del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La obra, realizada por el artista danés Jens Galschiøt, exhibe al mandatario estadounidense montado sobre una persona de menor tamaño y sostenido con el apoyo de un palo de golf.

La obra, que permanecerá en el parlamento francés durante una semana, fue titulada “La plaga naranja”, una ironía por el tono bronceado que suele tener Trump. Además del instrumento deportivo, en la otra mano el mandatario sostiene una balanza, asociada tradicionalmente con el sentido de justicia.

La estatua completa mide 2,6 metros de altura y está cubierta por una fina capa de pan de oro de 23 quilates. “A Trump le gusta el oro. En cierto modo, creo que le gustaría esta escultura”, dijo el artista danés en declaraciones a CNN tras la inauguración.

En la placa que enmarca la escultura también se añadió la frase: “Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo, menos bajarme de su espalda”.

Galschiøt, el autor de la obra @gallerigaloschiot

Para Galschiøt, la escultura simboliza lo que él considera amenazas del presidente estadounidense para el medio ambiente y el orden mundial. “Trump está destruyendo todo aquello en lo que creo”, afirmó el artista.

La “plaga naranja” ya se había exhibido en otros encuentros internacionales, entre ellos una cumbre del clima de las Naciones Unidas en Brasil y la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La iniciativa fue impulsada y patrocinada por el diputado del partido socialista danés Alianza Rojo-Verde, Per Clausen, quien, como miembro del Parlamento Europeo, tiene derecho a organizar exposiciones en los terrenos del Parlamento que deberán ser previamente aprobadas por los demás funcionarios. Las normas parlamentarias prohíben los eventos o exposiciones que se consideren “ofensivos, provocadores o contrarios a los valores en los que se fundamenta la Unión”, o aquellos que “atenten contra la dignidad del Parlamento”.

Galschiøt —quien aseguró que temía que la solicitud fuera rechazada— consideró que la aprobación es una “forma de respaldo tácito” por parte de los parlamentarios europeos. “Creo que muchos estadounidenses piensan: ‘Este es nuestro presidente, pero también es un poco ridículo’. Y creo que la mayoría de los europeos también lo ven así”, afirmó en declaraciones al mismo medio.

La escultura mide más de dos metros de alto @gallerigaloschiot

El artista es conocido por sus obras de carácter político y provocador, como el popular “Pilar de la Vergüenza”, un monumento a las víctimas de la masacre de la Plaza de Tiananmen (una represión militar llevada a cabo por el gobierno de la República Popular China en 1989) que fue retirado de una universidad de Hong Kong en 2021.

Galschiøt explicó que su decisión de representar a Trump desnudo alude al cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, “El traje nuevo del emperador”, en el que un monarca vanidoso terminó paseando desnudo por la ciudad ante sus súbditos. “A los dictadores no les gusta que se rían de ellos”, deslizó el escultor.