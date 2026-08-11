La explicación del Servicio Geológico Colombiano sobre cuánto duró el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

BOGOTÁ.– Una de las preguntas que surgió en redes sociales el lunes 10 de agosto fue: ¿cuánto duró el fuerte terremoto en Colombia? Ante esta duda, el Servicio Geológico de aquel país (SGC) aclaró la situación y entregó algunos detalles sobre cómo se mide este tiempo.

Ante la duda, el SGC escribió en su perfil oficial de X: “No hay una sola respuesta porque cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”.

Después del sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto, 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐬 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚:



⏱️ ¿𝐂𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐨́?



Abrimos 🧵 https://t.co/llQ8SYX7V0 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Para monitorear la actividad sísmica, el SGC usa sismómetros, los cuales son capaces de registrar movimientos del suelo que las personas no alcanzan a percibir.

Por eso, el SGC asegura que, “mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos”.

Es por eso que en Colombia diariamente pueden suceder varios sismos que las personas no sienten.

“Eso puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos”, aseguraron.

El USGS emitió una alerta naranja que indica una alta probabilidad de daños materiales y víctimas mortales en estructuras vulnerables de la región USGS

La entidad apuntó en su explicación que el suelo donde se efectúa el movimiento telúrico también importa. En terrenos conformados por rocas más rígidas, “las ondas sísmicas suelen amplificarse menos”.

No obstante, algunos suelos más blandos “pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo”.

Según el SGC, “en el caso del sismo de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron aproximadamente entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento significativo”.

Se debe aclarar que la entidad asegura que ha recibido reportes de que personas lo sintieron por más tiempo.

¿Qué hacer ante un sismo?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recomienda que las familias implementen un plan de emergencia que incluya:

Elaboración de una ruta de evacuación.

Identificación de sitios seguros.

Kit de emergencia con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos de identificación.

Además, durante el temblor, se aconseja mantener la calma y protegerse en zonas estructuralmente seguras, como debajo de un escritorio o cerca de una columna, evitando permanecer cerca de puertas, ventanas o elementos que puedan desprenderse.

Después del sismo, es importante actuar con cautela y priorizar la seguridad familiar. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos.

También se recomienda evaluar los daños estructurales antes de reingresar a los inmuebles, cortar los suministros básicos como gas, agua y energía si es seguro hacerlo, y mantenerse informado mediante medios oficiales.

Por último, las autoridades siguen en la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas mientras atienden a los cientos de heridos e intentan restablecer las comunicaciones en el eje cafetero.