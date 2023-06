La “explosión sónica” de aviones de combate enviados a interceptar un vuelo generaron pánico en Washington

escuchar

WASHINGTON.- Un fuerte ruido que se escuchó en gran parte del área de Washington DC el domingo por la tarde fue una “explosión sónica” de aviones militares que se apresuraban a responder a una intrusión en el espacio aéreo restringido por parte de un vuelo privado.

Dos aviones de combate fueron enviados desde la Base Conjunta Andrews después de que un Cessna ingresara al espacio aéreo restringido, lo que provocó la respuesta de emergencia para interceptar el vuelo, confirmaron funcionarios militares norteamericanos. El propietario del avión privado dijo en una entrevista telefónica que cuatro personas, incluidas su hija y su nieta, estaban en el avión y que aún no se habían encontrado los restos.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), que supervisa el control aeroespacial de Estados Unidos y Canadá, dijo en un comunicado que se desplegaron dos aviones F-16 después de que el Cessna 560 Citation V sobrevolara Washington y el norte de Virginia.

Un avión F-16 KEVIN GRUENWALD - US AIR FORCE

NORAD dijo que los aviones de combate “estaban autorizados a viajar a velocidades supersónicas”, lo que habría producido el estruendo que se escuchó en la región, y según algunos informes se notó hasta los suburbios de Virginia y Maryland. El avión desplegado por NORAD también usó bengalas que pueden haber sido visibles desde el suelo, dijo la agencia, “en un intento de llamar la atención del piloto”.

Después de que el Cessna viró hacia el área restringida, que incluye importantes puntos de referencia nacionales, la Administración Federal de Aviación (FAA) llamó al piloto pero no recibió respuesta de ese avión, y los militares ordenaron que los aviones interceptaran, dijo un oficial militar.

Las autoridades determinaron más tarde que el avión Cessna no representaba una amenaza, y una investigación analizará por qué el piloto no respondió a la FAA. El Cessna no fue derribado, dijeron los funcionarios. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado sobre el incidente.

El Cessna se estrelló cerca del Bosque Nacional George Washington en Virginia, dijo NORAD, aunque una declaración anterior de la FAA dijo que “se estrelló contra un terreno montañoso en un área escasamente poblada del suroeste de Virginia”, cerca de Montebello, alrededor de las 15.30.

La sede de la base conjunta Andrews Alex Brandon - AP

La Policía Estatal de Virginia dijo el domingo por la noche que se estaban realizando esfuerzos de búsqueda de los restos y sus pasajeros cerca de Blue Ridge Parkway y Staunton, Virginia. Aún se desconoce el estado de las personas a bordo.

El avión, un jet de negocios privado, era propiedad de Encore Motors de Melbourne, una empresa con sede en Florida. Contactado por teléfono, John Rumpel, de 75 años, que dirige esa compañía, dijo que su hija, una nieta de dos años, su niñera y el piloto estaban a bordo del vuelo. Dijo que regresaban a su hogar en East Hampton, Nueva York, después de una visita de cuatro días a su casa en Carolina del Norte.

Rumpel, que también es piloto, dijo que tenía poca información sobre las circunstancias del accidente, pero que esperaba que no hubieran sufrido. Con la voz entrecortada, dijo que si el avión perdiera la presurización, “todos simplemente se habrían ido a dormir y nunca se habrían despertado”.

“No creo que hayan encontrado los restos todavía”, dijo Rumpel. “Descendió a 20.000 pies por minuto, y nadie podría sobrevivir a un choque a esa velocidad”.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Municipal de Elizabethton en Elizabethton, Tennessee, y se dirigía al Aeropuerto Long Island MacArthur en Ronkonkoma, Nueva York, dijo la FAA, y agregó que el incidente estaba bajo investigación. El Cessna Citation con destino al aeropuerto de Long Island salió de Tennessee a la 13.13, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Aware.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Annapolis también dijo en Twitter que la explosión sónica fue el resultado de un vuelo autorizado del Departamento de Defensa.

Reacciones

Poco después del incidente, las personas informaron en las redes sociales que habían escuchado un fuerte estruendo en Washington, así como en Maryland y el norte de Virginia. Muchos dijeron que el ruido sonó como una explosión, y algunos dijeron que el estruendo fue tan fuerte que sacudió sus hogares. Una explosión sónica es causado por un objeto que se mueve más rápido que el sonido, o aproximadamente a 1200 km/h al nivel del mar.

La explosión sónica asustó a la gente en todo el área de Washington y muchos recurrieron a las redes sociales para especular sobre lo que podría haberlo causado.

Rafael Olivieri, de 62 años, dijo que estaba en su casa en Annandale, Virginia, cuando escuchó un “sonido fuerte y muy breve” que sacudió su casa. Olivieri salió corriendo, donde sus vecinos también intentaban averiguar qué había pasado. “Lo primero que hice fue mirar al cielo”, dijo. “Estaba realmente preocupado”.

Más de 50 kilómetros al noreste en Edgewater, Maryland, Joseph Krygiel, de 47 años, también sintió el ruido. Dijo que estaba en su sótano justo después de las 15 cuando toda la casa tembló. “Se sintió como algo importante”, dijo Krygiel.

La Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Washington también reconoció la explosión.

“Estamos al tanto de los informes de las comunidades en toda la Región de la Capital Nacional de un fuerte ‘boom’ esta tarde”, dijo la agencia en Twitter. “No hay amenaza en este momento”.

Diario The New York Times

LA NACION